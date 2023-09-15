https://sputnikarabic.ae/20230915/روسيا-ترسل-ثالث-طائرة-مساعدات-محملة-بمستشفى-متنقل-إلى-ليبيا-صور-1081081677.html
روسيا ترسل ثالث طائرة مساعدات محملة بمستشفى متنقل إلى ليبيا.. صور
روسيا ترسل ثالث طائرة مساعدات محملة بمستشفى متنقل إلى ليبيا.. صور
أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، ليل الجمعة/السبت، إرسال ثالث طائرة محملة بمستشفى متنقل إلى ليبيا لمساعدة المتضررين من الفيضانات والسيول التي ضربت مناطق في شرق... 15.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-15T21:51+0000
2023-09-15T21:51+0000
2023-09-15T21:51+0000
في ليبيا... أهوال لا توصف
أخبار ليبيا اليوم
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقالت وزارة الطوارئ الروسية في بيان نشرته على تطبيق "تيلغرام"، "توجهت ثالث طائرة تابعة لوزارة الطوارئ الروسية محملة بمستشفى متنقل إلى ليبيا".وأوضحت وزارة الطوارئ الروسية، أن المستشفى المتنقل يهدف إلى تقديم المساعدة للسكان المتضررين من الفيضانات في مناطق شرق ليبيا، حيث يضم المستشفى وحدات مختلفة تشمل وحدات جراحية وعناية مركزة.ووفقا لبيان وزارة الطوارئ الروسية، فقد توجه 35 متخصصا روسيًا لتقديم الرعاية الطبية للمتضررين من الفيضانات.وكان عضو لجنة الطوارئ الليبية ومدير المركز الطبي بمدينة البيضاء، عبد الرحيم مازق، صرح في وقت سابق أمس لـ "سبوتنيك"، بأن عدد ضحايا السيول والفيضانات الناجمة عن إعصار دانيال في مدينة درنة الليبية تجاوز حاليا 11 ألف قتيل، بينما لا يزال هناك نحو 20 ألف مفقود.
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أخبار ليبيا اليوم, روسيا
روسيا ترسل ثالث طائرة مساعدات محملة بمستشفى متنقل إلى ليبيا.. صور
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أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، ليل الجمعة/السبت، إرسال ثالث طائرة محملة بمستشفى متنقل إلى ليبيا لمساعدة المتضررين من الفيضانات والسيول التي ضربت مناطق في شرق البلاد.
موسكو - سبوتنيك. وقالت وزارة الطوارئ الروسية في بيان نشرته على تطبيق "تيلغرام"، "توجهت ثالث طائرة تابعة لوزارة الطوارئ الروسية محملة بمستشفى متنقل إلى ليبيا".
وأوضحت وزارة الطوارئ الروسية، أن المستشفى المتنقل يهدف إلى تقديم المساعدة للسكان المتضررين
من الفيضانات في مناطق شرق ليبيا، حيث يضم المستشفى وحدات مختلفة تشمل وحدات جراحية وعناية مركزة.
ووفقا لبيان وزارة الطوارئ الروسية، فقد توجه 35 متخصصا روسيًا لتقديم الرعاية الطبية للمتضررين من الفيضانات.
وكان عضو لجنة الطوارئ الليبية ومدير المركز الطبي بمدينة البيضاء، عبد الرحيم مازق، صرح في وقت سابق أمس لـ "سبوتنيك"، بأن عدد ضحايا السيول والفيضانات الناجمة عن إعصار دانيال في مدينة درنة الليبية تجاوز حاليا 11 ألف قتيل، بينما لا يزال هناك نحو 20 ألف مفقود.