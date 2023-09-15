https://sputnikarabic.ae/20230915/زعيم-كوريا-الشمالية-يبدي-إعجابه-الشديد-بتطور-تكنولوجيا-صناعة-الطائرات-في-روسيا-1081081929.html
زعيم كوريا الشمالية يبدي إعجابه الشديد بتطور تكنولوجيا صناعة الطائرات في روسيا
زعيم كوريا الشمالية يبدي إعجابه الشديد بتطور تكنولوجيا صناعة الطائرات في روسيا
أبدى زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، إعجابه الشديد بتطور تكنولوجيا صناعة الطائرات الروسية، خلال زيارته مصنع "يوري غاغارين" للطائرات في مدينة كومسومولسك نا... 15.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-15T22:50+0000
2023-09-15T22:50+0000
2023-09-15T22:50+0000
روسيا
كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
سو-57
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موسكو - سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أن "الرفيق كيم جونغ أون أبدى إعجابه الشديد بالإمكانات المستقلة والغنية والحديثة لصناعة الطائرات الروسية".وأجرى زعيم كوريا الشمالية أمس، زيارة إلى مصانع الطائرات الروسية في مدينة كومسومولسك نا أمور، رفقة نائب رئيس الوزراء الروسي، دينيس مانتورف.ووفقا لبيان صادر عن الخدمة الصحفية للحكومة الروسية، فإن زعيم كوريا الشمالية ونائب رئيس الوزراء الروسي، دينيس مانتورف تفقدا عملية إنتاج جميع وحدات الطائرات المقاتلة وورشة التجميع النهائي لمقاتلات "سو-35"، ومقاتلات الجيل الخامس "سو-57"، وطائرات "إس جيه-100".وصرح مانتورف خلال الزيارة، بأن روسيا ترى أفقا للتعاون مع كوريا الشمالية في مجال صناعة الطائرات ومجالات أخرى.وقال مانتورف بحسب بيان الحكومة الروسية: "لقد عرضنا لزعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية أحد مرافقنا الرئيسية في إنتاج الطائرات، ونرى أفقا للتعاون في مجال تصنيع الطائرات والمجالات الأخرى، وهذا أمر مهم بشكل خاص لتنفيذ المهام الماثلة أمام بلدينا من أجل تحقيق السيادة التكنولوجية".
https://sputnikarabic.ae/20230914/قطار-الزعيم-الكوري-الشمالي-يصل-إلى-مدينة-كومسومولسك-أون-أمور-الروسية-1081053389.html
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روسيا, كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, سو-57
روسيا, كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, سو-57
زعيم كوريا الشمالية يبدي إعجابه الشديد بتطور تكنولوجيا صناعة الطائرات في روسيا
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أبدى زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، إعجابه الشديد بتطور تكنولوجيا صناعة الطائرات الروسية، خلال زيارته مصنع "يوري غاغارين" للطائرات في مدينة كومسومولسك نا أمور.
موسكو - سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أن "الرفيق كيم جونغ أون أبدى إعجابه الشديد بالإمكانات المستقلة والغنية والحديثة لصناعة الطائرات الروسية".
وحسب الوكالة، فإن كيم جونغ أون التقى مع الطيارين الذين ينفذون اختبارات الطائرات الروسية الجديدة، وتفقد قمرة قيادة مقاتلة الجيل الخامس الروسية من طراز "سو-57" وتعرف على خصائصها التقنية
.
وأجرى زعيم كوريا الشمالية أمس، زيارة إلى مصانع الطائرات الروسية
في مدينة كومسومولسك نا أمور، رفقة نائب رئيس الوزراء الروسي، دينيس مانتورف.
ووفقا لبيان صادر عن الخدمة الصحفية للحكومة الروسية، فإن زعيم كوريا الشمالية ونائب رئيس الوزراء الروسي، دينيس مانتورف تفقدا عملية إنتاج جميع وحدات الطائرات المقاتلة وورشة التجميع النهائي لمقاتلات "سو-35"، ومقاتلات الجيل الخامس "سو-57"، وطائرات "إس جيه-100".
وصرح مانتورف خلال الزيارة، بأن روسيا ترى أفقا للتعاون مع كوريا الشمالية في مجال صناعة الطائرات ومجالات أخرى.
وقال مانتورف بحسب بيان الحكومة الروسية: "لقد عرضنا لزعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية أحد مرافقنا الرئيسية في إنتاج الطائرات، ونرى أفقا للتعاون في مجال تصنيع الطائرات والمجالات الأخرى، وهذا أمر مهم بشكل خاص لتنفيذ المهام الماثلة أمام بلدينا من أجل تحقيق السيادة التكنولوجية".