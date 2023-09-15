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https://sputnikarabic.ae/20230915/سبوتنيك-تكشف-عن-اللحظات-الأولى-لبدء-الفيضانات-المدمرة-في-ليبيا-فيديو-1081067314.html
"سبوتنيك" تكشف عن اللحظات الأولى لبدء الفيضانات المدمرة في ليبيا.. فيديو
"سبوتنيك" تكشف عن اللحظات الأولى لبدء الفيضانات المدمرة في ليبيا.. فيديو
انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة بدء الفيضانات العنيفة في ليبيا. 15.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-15T12:19+0000
2023-09-15T12:19+0000
العالم العربي
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وحصلت وكالة "سبوتنيك" على مقطع الفيديو من إحدى الكاميرات المثبتة على مدخل إحدى البيوت، حيث أظهرت اللقطات لحظة بدء الفيضانات في ليبيا.وأسفرت العاصفة "دانيال" عن وفاة أكثر من 5000 شخص، ولا يزال العديد من الأشخاص في عداد المفقودين، ويعاني ما لا يقل عن 30 ألف نازح من ظروف صعبة، حيث يعيشون في مدارس ومناطق نائية يصعب الوصول إليها.وأعلنت السلطات الليبية، الأحد الماضي، مدينة سوسة الواقعة شرقي البلاد، مدينة منكوبة، عقب تعرضها لفيضانات وسيول عارمة جراء العاصفة "دانيال" المتوسطية، التي ضربت منطقة شرقي ليبيا.
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العالم العربي
العالم العربي

"سبوتنيك" تكشف عن اللحظات الأولى لبدء الفيضانات المدمرة في ليبيا.. فيديو

12:19 GMT 15.09.2023
© Sputnik . MAHER ALSHAERYتأثير إعصار "دانيال" على مدينة درنة في ليبيا
تأثير إعصار دانيال على مدينة درنة في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2023
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
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انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة بدء الفيضانات العنيفة في ليبيا.
وحصلت وكالة "سبوتنيك" على مقطع الفيديو من إحدى الكاميرات المثبتة على مدخل إحدى البيوت، حيث أظهرت اللقطات لحظة بدء الفيضانات في ليبيا.
وأسفرت العاصفة "دانيال" عن وفاة أكثر من 5000 شخص، ولا يزال العديد من الأشخاص في عداد المفقودين، ويعاني ما لا يقل عن 30 ألف نازح من ظروف صعبة، حيث يعيشون في مدارس ومناطق نائية يصعب الوصول إليها.
وأعلنت السلطات الليبية، الأحد الماضي، مدينة سوسة الواقعة شرقي البلاد، مدينة منكوبة، عقب تعرضها لفيضانات وسيول عارمة جراء العاصفة "دانيال" المتوسطية، التي ضربت منطقة شرقي ليبيا.
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