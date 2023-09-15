https://sputnikarabic.ae/20230915/شويغو-تحسين-القوات-البحرية-الروسية-يسمح-بالدفاع-عن-المصالح-الجيوسياسية-1081059061.html
شويغو: تحسين القوات البحرية الروسية يسمح بالدفاع عن المصالح الجيوسياسية
شويغو: تحسين القوات البحرية الروسية يسمح بالدفاع عن المصالح الجيوسياسية
أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الجمعة، أن تحسين القوات البحرية الروسية، يسمح بالدفاع عن المصالح الجيوسياسية للبلاد. 15.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-15T08:23+0000
2023-09-15T08:23+0000
2023-09-15T08:23+0000
روسيا
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وقال شويغو خلال اجتماع في مقر أسطول المحيط الهادئ الروسي: "إن تحسين القوات البحرية يسمح لنا بالدفاع عن المصالح الجيوسياسية للبلاد، والرد بشكل مناسب على التحديات والتهديدات الجديدة".وتابع شويغو، بالقول: "تم بالفعل تشغيل سفينتين هذا العام، وستصل 12 أخرى بحلول، نهاية العام، من بينها الفرقاطة "أدميرال غولوفكو"، والغواصة الصاروخية الاستراتيجية "الإمبراطور ألكسندر الثالث"، والغواصة النووية "كراسنويارسك".وأشار وزير الدفاع الروسي، إلى أنه خلال السنوات العشر الماضية تم ردف البحرية الروسية بأكثر من 50 سفينة.
https://sputnikarabic.ae/20230901/الدفاع-الروسية-أسطول-البحر-الأسود-يراقب-الوضع-في-حوض-البحر-الأسود-بشكل-مستمر-1080611203.html
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روسيا
شويغو: تحسين القوات البحرية الروسية يسمح بالدفاع عن المصالح الجيوسياسية
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أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الجمعة، أن تحسين القوات البحرية الروسية، يسمح بالدفاع عن المصالح الجيوسياسية للبلاد.
وقال شويغو خلال اجتماع في مقر أسطول المحيط الهادئ الروسي: "إن تحسين القوات البحرية يسمح لنا بالدفاع عن المصالح الجيوسياسية للبلاد، والرد بشكل مناسب على التحديات والتهديدات الجديدة".
وتابع شويغو، بالقول: "تم بالفعل تشغيل سفينتين هذا العام، وستصل 12 أخرى بحلول، نهاية العام، من بينها الفرقاطة "أدميرال غولوفكو"، والغواصة الصاروخية الاستراتيجية "الإمبراطور ألكسندر الثالث"، والغواصة النووية "كراسنويارسك".
وأشار وزير الدفاع الروسي، إلى أنه خلال السنوات العشر الماضية تم ردف البحرية الروسية بأكثر من 50 سفينة.