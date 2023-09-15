عربي
https://sputnikarabic.ae/20230915/شويغو-تحسين-القوات-البحرية-الروسية-يسمح-بالدفاع-عن-المصالح-الجيوسياسية-1081059061.html
شويغو: تحسين القوات البحرية الروسية يسمح بالدفاع عن المصالح الجيوسياسية
شويغو: تحسين القوات البحرية الروسية يسمح بالدفاع عن المصالح الجيوسياسية
أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الجمعة، أن تحسين القوات البحرية الروسية، يسمح بالدفاع عن المصالح الجيوسياسية للبلاد. 15.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-15T08:23+0000
2023-09-15T08:23+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/1f/1079615444_0:0:2675:1506_1920x0_80_0_0_2d7a515dc1015da3b652cc9f2c47fd18.jpg
وقال شويغو خلال اجتماع في مقر أسطول المحيط الهادئ الروسي: "إن تحسين القوات البحرية يسمح لنا بالدفاع عن المصالح الجيوسياسية للبلاد، والرد بشكل مناسب على التحديات والتهديدات الجديدة".وتابع شويغو، بالقول: "تم بالفعل تشغيل سفينتين هذا العام، وستصل 12 أخرى بحلول، نهاية العام، من بينها الفرقاطة "أدميرال غولوفكو"، والغواصة الصاروخية الاستراتيجية "الإمبراطور ألكسندر الثالث"، والغواصة النووية "كراسنويارسك".وأشار وزير الدفاع الروسي، إلى أنه خلال السنوات العشر الماضية تم ردف البحرية الروسية بأكثر من 50 سفينة.
https://sputnikarabic.ae/20230901/الدفاع-الروسية-أسطول-البحر-الأسود-يراقب-الوضع-في-حوض-البحر-الأسود-بشكل-مستمر-1080611203.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/1f/1079615444_0:0:2675:2006_1920x0_80_0_0_3df0c5113d6fd12999f78fca39627d3d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

شويغو: تحسين القوات البحرية الروسية يسمح بالدفاع عن المصالح الجيوسياسية

08:23 GMT 15.09.2023
© Sputnik . Vitaly Ankovسفن أسطول المحيط الهادئ الروسي خلال عرض بحري في خليج بيتر الأكبر كجزء من استكمال التدريبات البحرية الروسية-الصينية
سفن أسطول المحيط الهادئ الروسي خلال عرض بحري في خليج بيتر الأكبر كجزء من استكمال التدريبات البحرية الروسية-الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2023
© Sputnik . Vitaly Ankov
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الجمعة، أن تحسين القوات البحرية الروسية، يسمح بالدفاع عن المصالح الجيوسياسية للبلاد.
وقال شويغو خلال اجتماع في مقر أسطول المحيط الهادئ الروسي: "إن تحسين القوات البحرية يسمح لنا بالدفاع عن المصالح الجيوسياسية للبلاد، والرد بشكل مناسب على التحديات والتهديدات الجديدة".
سفن أسطول البحر الأسود في بالتيسك - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: أسطول البحر الأسود يراقب الوضع بشكل مستمر
1 سبتمبر, 13:28 GMT
وتابع شويغو، بالقول: "تم بالفعل تشغيل سفينتين هذا العام، وستصل 12 أخرى بحلول، نهاية العام، من بينها الفرقاطة "أدميرال غولوفكو"، والغواصة الصاروخية الاستراتيجية "الإمبراطور ألكسندر الثالث"، والغواصة النووية "كراسنويارسك".
وأشار وزير الدفاع الروسي، إلى أنه خلال السنوات العشر الماضية تم ردف البحرية الروسية بأكثر من 50 سفينة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجيش الروسي - مناورات عسكرية في إقليم جنوب روسيا، ميدان مولكينو العسكري في كراسنودارسكي كراي (المدفعية الذاتية الدفع مستا-إس إم) - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:35 GMT - سبوتنيك عربيبث مباشر لتطورات زلزال المغرب المدمر واستمرار عمليات البحث والإنقاذأمس, 11:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала