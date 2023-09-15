https://sputnikarabic.ae/20230915/صحيفة-المرتزقة-الأجانب-في-القوات-المسلحة-الأوكرانية-بدأوا-بقتل-بعضهم-البعض-1081070411.html

صحيفة: المرتزقة الأجانب في القوات المسلحة الأوكرانية بدأوا بقتل بعضهم البعض

صحيفة: المرتزقة الأجانب في القوات المسلحة الأوكرانية بدأوا بقتل بعضهم البعض

أفادت صحيفة بريطانية بأن المرتزقة الأجانب في صفوف الجيش الأوكراني يمكن أن يقتلوا بعضهم البعض وسط صراعات داخلية بسيطة. 15.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-15T13:45+0000

2023-09-15T13:45+0000

2023-09-15T13:45+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وبحسب الصحيفة، تبحث الشرطة الأوكرانية عن جثة المرتزق البريطاني دانييل بيرك، وهو مظلي سابق انضم إلى القوات المسلحة الأوكرانية العام الماضي. واختفى في نهاية أغسطس/آب. ورد ذكر مرتزق بريطاني آخر، هو غوردان تشادويك، الذي تم العثور على جثته في نهاية يونيو/حزيران.ووفقا للصحيفة، في حالة بيرك، تدرس الشرطة رواية الخلاف حول الأموال والمركبات. وفي حالة تشادويك، كانت هناك تقارير تفيد بأنه قُتل إما أثناء مشاجرة بسيطة أو أثناء مراسم "بدء" عسكرية جرت بشكل خاطئ.وتؤكد الصحيفة أن العديد من المرتزقة يشكون من عدم وجود أي اختيار فعلي للخدمة في الجيش الأوكراني، ما يسمح لـ"الأشخاص الخبيثين" بدخول صفوفه.وقد ذكرت وزارة الدفاع الروسية مراراً وتكراراً أن نظام كييف يستخدم المرتزقة الأجانب "كوقود للمدافع"، وأن الجيش الروسي سيواصل تدميرهم في جميع أنحاء أوكرانيا.وأولئك الذين جاؤوا للقتال من أجل المال أنفسهم اعترفوا في العديد من المقابلات بأن الجيش الأوكراني ينسق أعماله بشكل سيء، وأن فرصة البقاء على قيد الحياة في المعارك ضئيلة، لأن شدة الصراع لا يمكن مقارنتها بأفغانستان والشرق الأوسط التي اعتادوا عليها.أقرا أيضا: مرتزق أمريكي يقضي نحبه مع مجموعة من زملائه في أوكرانيا... صورأقرا أيضا:مرتزقة أمريكيون يكشفون الخسائر الفادحة للقوات الأوكرانية خلال الهجوم المضاد

https://sputnikarabic.ae/20230908/مرتزق-أمريكي-يقضي-نحبه-مع-مجموعة-من-شركائه-في-أوكرانيا-صور-1080805784.html

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