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Вертолеты Ка-52 и Ми-28 во время боевого вылета в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230915/صحيفة-المرتزقة-الأجانب-في-القوات-المسلحة-الأوكرانية-بدأوا-بقتل-بعضهم-البعض-1081070411.html
صحيفة: المرتزقة الأجانب في القوات المسلحة الأوكرانية بدأوا بقتل بعضهم البعض
صحيفة: المرتزقة الأجانب في القوات المسلحة الأوكرانية بدأوا بقتل بعضهم البعض
أفادت صحيفة بريطانية بأن المرتزقة الأجانب في صفوف الجيش الأوكراني يمكن أن يقتلوا بعضهم البعض وسط صراعات داخلية بسيطة. 15.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-15T13:45+0000
2023-09-15T13:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وبحسب الصحيفة، تبحث الشرطة الأوكرانية عن جثة المرتزق البريطاني دانييل بيرك، وهو مظلي سابق انضم إلى القوات المسلحة الأوكرانية العام الماضي. واختفى في نهاية أغسطس/آب. ورد ذكر مرتزق بريطاني آخر، هو غوردان تشادويك، الذي تم العثور على جثته في نهاية يونيو/حزيران.ووفقا للصحيفة، في حالة بيرك، تدرس الشرطة رواية الخلاف حول الأموال والمركبات. وفي حالة تشادويك، كانت هناك تقارير تفيد بأنه قُتل إما أثناء مشاجرة بسيطة أو أثناء مراسم "بدء" عسكرية جرت بشكل خاطئ.وتؤكد الصحيفة أن العديد من المرتزقة يشكون من عدم وجود أي اختيار فعلي للخدمة في الجيش الأوكراني، ما يسمح لـ"الأشخاص الخبيثين" بدخول صفوفه.وقد ذكرت وزارة الدفاع الروسية مراراً وتكراراً أن نظام كييف يستخدم المرتزقة الأجانب "كوقود للمدافع"، وأن الجيش الروسي سيواصل تدميرهم في جميع أنحاء أوكرانيا.وأولئك الذين جاؤوا للقتال من أجل المال أنفسهم اعترفوا في العديد من المقابلات بأن الجيش الأوكراني ينسق أعماله بشكل سيء، وأن فرصة البقاء على قيد الحياة في المعارك ضئيلة، لأن شدة الصراع لا يمكن مقارنتها بأفغانستان والشرق الأوسط التي اعتادوا عليها.أقرا أيضا: مرتزق أمريكي يقضي نحبه مع مجموعة من زملائه في أوكرانيا... صورأقرا أيضا:مرتزقة أمريكيون يكشفون الخسائر الفادحة للقوات الأوكرانية خلال الهجوم المضاد
https://sputnikarabic.ae/20230908/مرتزق-أمريكي-يقضي-نحبه-مع-مجموعة-من-شركائه-في-أوكرانيا-صور-1080805784.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

صحيفة: المرتزقة الأجانب في القوات المسلحة الأوكرانية بدأوا بقتل بعضهم البعض

13:45 GMT 15.09.2023
© AP Photo / Libkos جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022.
جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2023
© AP Photo / Libkos
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أفادت صحيفة بريطانية بأن المرتزقة الأجانب في صفوف الجيش الأوكراني يمكن أن يقتلوا بعضهم البعض وسط صراعات داخلية بسيطة.
وبحسب الصحيفة، تبحث الشرطة الأوكرانية عن جثة المرتزق البريطاني دانييل بيرك، وهو مظلي سابق انضم إلى القوات المسلحة الأوكرانية العام الماضي. واختفى في نهاية أغسطس/آب. ورد ذكر مرتزق بريطاني آخر، هو غوردان تشادويك، الذي تم العثور على جثته في نهاية يونيو/حزيران.

وقالت الصحيفة: "الرفاق (في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية) يخشون من أن هؤلاء الأشخاص ربما قُتلوا ليس على يد الروس الذين جاءوا للقتال معهم، بل على يد متطوعين أجانب آخرين".

ووفقا للصحيفة، في حالة بيرك، تدرس الشرطة رواية الخلاف حول الأموال والمركبات. وفي حالة تشادويك، كانت هناك تقارير تفيد بأنه قُتل إما أثناء مشاجرة بسيطة أو أثناء مراسم "بدء" عسكرية جرت بشكل خاطئ.

ولم يعلق المحققون الأوكرانيون علنًا على أي من القضايا، وكذلك السفارة البريطانية في كييف.

وتؤكد الصحيفة أن العديد من المرتزقة يشكون من عدم وجود أي اختيار فعلي للخدمة في الجيش الأوكراني، ما يسمح لـ"الأشخاص الخبيثين" بدخول صفوفه.

ونقلت صحيفة "التلغراف" عن أحد المرتزقة الأجانب قوله: "هناك رجال لا ينبغي أن يكونوا هنا، بعضهم لديهم سجلات إجرامية، وبعضهم يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة، وبعضهم يعانون من مشاكل مع المخدرات والكحول".

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وقد ذكرت وزارة الدفاع الروسية مراراً وتكراراً أن نظام كييف يستخدم المرتزقة الأجانب "كوقود للمدافع"، وأن الجيش الروسي سيواصل تدميرهم في جميع أنحاء أوكرانيا.
وأولئك الذين جاؤوا للقتال من أجل المال أنفسهم اعترفوا في العديد من المقابلات بأن الجيش الأوكراني ينسق أعماله بشكل سيء، وأن فرصة البقاء على قيد الحياة في المعارك ضئيلة، لأن شدة الصراع لا يمكن مقارنتها بأفغانستان والشرق الأوسط التي اعتادوا عليها.
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أقرا أيضا:مرتزقة أمريكيون يكشفون الخسائر الفادحة للقوات الأوكرانية خلال الهجوم المضاد
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