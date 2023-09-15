https://sputnikarabic.ae/20230915/صندوق-النقد-الدولي-يعلق-على-سياسات-مصرف-لبنان-المركزي-1081074819.html
صندوق النقد الدولي يعلق على سياسات مصرف لبنان المركزي
صندوق النقد الدولي يعلق على سياسات مصرف لبنان المركزي
علق صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، على السياسات الجديدة التي اعتمدها مصرف لبنان المركزي، في ظل الوضع الاقتصادي في البلاد الذي لا يزال صعبا وغير مستقر. 15.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-15T16:05+0000
2023-09-15T16:05+0000
2023-09-15T16:05+0000
اقتصاد
لبنان
أخبار لبنان
الأخبار
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104594/21/1045942100_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_ec01bb33bd2370260fcd26839e54ddbd.jpg
ونقلت قناة "العربية" أن صندوق النقد الدولي رحب بسياسات مصرف لبنان في بيانه، مشيرا إلى أن عدم اتخاذ إجراءات عاجلة للإصلاح في لبنان يعرض الاقتصاد للمزيد من الضغوط.وفي وقت سابق، أعلن وسيم منصوري، القائم بأعمال حاكم مصرف لبنان المركزي، أن المصرف قام بالتدخل للحفاظ على الاستقرار النقدي، وأن هذا التدخل تم من خارج الاحتياطيات.وصرح منصوري خلال مؤتمر صحفي بأن التدخل تم خلال الشهر الماضي، وأنه لم يكلف لبنان أي مبلغ من الاحتياطيات، حيث تم اتخاذ الإجراءات من مصادر أخرى.وأضاف أنه تم التوافق والتشاور مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المال يوسف الخليل بأن الاستقرار المالي سيكون الأولوية في المرحلة المقبلة.وأكد أن المصرف يحتفظ بالاستقرار الذي له حدوده الأمنية والسياسية، وأنه لا يمكن تحقيق الاستقرار دون التعاون مع الحكومة والمجلس النيابي.وتولى القانوني والمصرفي اللبناني، وسيم منصوري، منصب القائم بأعمال حاكم مصرف لبنان المركزي، في الأول من أغسطس/ آب الجاري، في أعقاب انتهاء ولاية الحاكم السابق رياض سلامة، وذلك وفقا للقانون، الذي ينص على تولي النائب الأول للحاكم المركزي صلاحياته، إلى حين تعيين حاكم آخر.جاء تولي منصوري لمنصبه الجديد، في فترة يشهد فيها لبنان واحدة من أسوأ الأزمات المالية والمصرفية والاقتصادية، التي عاشتها البلاد، وطالب مباشرة بوقف التمويل المركزي للدولة من الاحتياطي.
https://sputnikarabic.ae/20230817/لبنان-يدخل-العتمة-الشاملة-بانتظار-دولارات-مصرف-لبنان-المركزي-1080168454.html
https://sputnikarabic.ae/20230731/مصرف-لبنان-المركزي-يدخل-مرحلة-جديدة-مع-انتهاء-ولاية-رياض-سلامة-1079635893.html
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104594/21/1045942100_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_2ff3f3e2b79f40e14670102965ad00ea.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, لبنان, أخبار لبنان, الأخبار, العالم العربي
اقتصاد, لبنان, أخبار لبنان, الأخبار, العالم العربي
صندوق النقد الدولي يعلق على سياسات مصرف لبنان المركزي
تابعنا عبر
علق صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، على السياسات الجديدة التي اعتمدها مصرف لبنان المركزي، في ظل الوضع الاقتصادي في البلاد الذي لا يزال صعبا وغير مستقر.
ونقلت قناة
"العربية" أن صندوق النقد الدولي رحب بسياسات مصرف لبنان في بيانه، مشيرا إلى أن عدم اتخاذ إجراءات عاجلة للإصلاح في لبنان يعرض الاقتصاد للمزيد من الضغوط.
وفي وقت سابق، أعلن وسيم منصوري، القائم بأعمال حاكم مصرف لبنان المركزي
، أن المصرف قام بالتدخل للحفاظ على الاستقرار النقدي، وأن هذا التدخل تم من خارج الاحتياطيات.
وصرح منصوري خلال مؤتمر صحفي بأن التدخل تم خلال الشهر الماضي، وأنه لم يكلف لبنان أي مبلغ من الاحتياطيات، حيث تم اتخاذ الإجراءات من مصادر أخرى.
وأضاف أنه تم التوافق والتشاور مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المال يوسف الخليل بأن الاستقرار المالي سيكون الأولوية في المرحلة المقبلة.
وأكد أن المصرف يحتفظ بالاستقرار الذي له حدوده الأمنية والسياسية، وأنه لا يمكن تحقيق الاستقرار دون التعاون مع الحكومة والمجلس النيابي.
وتولى القانوني والمصرفي اللبناني، وسيم منصوري، منصب القائم بأعمال حاكم مصرف لبنان المركزي، في الأول من أغسطس/ آب الجاري، في أعقاب انتهاء ولاية الحاكم السابق رياض سلامة
، وذلك وفقا للقانون، الذي ينص على تولي النائب الأول للحاكم المركزي صلاحياته، إلى حين تعيين حاكم آخر.
جاء تولي منصوري لمنصبه الجديد، في فترة يشهد فيها لبنان
واحدة من أسوأ الأزمات المالية والمصرفية والاقتصادية، التي عاشتها البلاد، وطالب مباشرة بوقف التمويل المركزي للدولة من الاحتياطي.