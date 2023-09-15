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صندوق النقد الدولي يعلق على سياسات مصرف لبنان المركزي
صندوق النقد الدولي يعلق على سياسات مصرف لبنان المركزي
علق صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، على السياسات الجديدة التي اعتمدها مصرف لبنان المركزي، في ظل الوضع الاقتصادي في البلاد الذي لا يزال صعبا وغير مستقر. 15.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-15T16:05+0000
2023-09-15T16:05+0000
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ونقلت قناة "العربية" أن صندوق النقد الدولي رحب بسياسات مصرف لبنان في بيانه، مشيرا إلى أن عدم اتخاذ إجراءات عاجلة للإصلاح في لبنان يعرض الاقتصاد للمزيد من الضغوط.وفي وقت سابق، أعلن وسيم منصوري، القائم بأعمال حاكم مصرف لبنان المركزي، أن المصرف قام بالتدخل للحفاظ على الاستقرار النقدي، وأن هذا التدخل تم من خارج الاحتياطيات.وصرح منصوري خلال مؤتمر صحفي بأن التدخل تم خلال الشهر الماضي، وأنه لم يكلف لبنان أي مبلغ من الاحتياطيات، حيث تم اتخاذ الإجراءات من مصادر أخرى.وأضاف أنه تم التوافق والتشاور مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المال يوسف الخليل بأن الاستقرار المالي سيكون الأولوية في المرحلة المقبلة.وأكد أن المصرف يحتفظ بالاستقرار الذي له حدوده الأمنية والسياسية، وأنه لا يمكن تحقيق الاستقرار دون التعاون مع الحكومة والمجلس النيابي.وتولى القانوني والمصرفي اللبناني، وسيم منصوري، منصب القائم بأعمال حاكم مصرف لبنان المركزي، في الأول من أغسطس/ آب الجاري، في أعقاب انتهاء ولاية الحاكم السابق رياض سلامة، وذلك وفقا للقانون، الذي ينص على تولي النائب الأول للحاكم المركزي صلاحياته، إلى حين تعيين حاكم آخر.جاء تولي منصوري لمنصبه الجديد، في فترة يشهد فيها لبنان واحدة من أسوأ الأزمات المالية والمصرفية والاقتصادية، التي عاشتها البلاد، وطالب مباشرة بوقف التمويل المركزي للدولة من الاحتياطي.
https://sputnikarabic.ae/20230817/لبنان-يدخل-العتمة-الشاملة-بانتظار-دولارات-مصرف-لبنان-المركزي-1080168454.html
https://sputnikarabic.ae/20230731/مصرف-لبنان-المركزي-يدخل-مرحلة-جديدة-مع-انتهاء-ولاية-رياض-سلامة-1079635893.html
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اقتصاد, لبنان, أخبار لبنان, الأخبار, العالم العربي
اقتصاد, لبنان, أخبار لبنان, الأخبار, العالم العربي

صندوق النقد الدولي يعلق على سياسات مصرف لبنان المركزي

16:05 GMT 15.09.2023
© AFP 2023 / DANIEL SLIMصندوق النقد الدولي، 2020
صندوق النقد الدولي، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2023
© AFP 2023 / DANIEL SLIM
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علق صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، على السياسات الجديدة التي اعتمدها مصرف لبنان المركزي، في ظل الوضع الاقتصادي في البلاد الذي لا يزال صعبا وغير مستقر.
ونقلت قناة "العربية" أن صندوق النقد الدولي رحب بسياسات مصرف لبنان في بيانه، مشيرا إلى أن عدم اتخاذ إجراءات عاجلة للإصلاح في لبنان يعرض الاقتصاد للمزيد من الضغوط.
وفي وقت سابق، أعلن وسيم منصوري، القائم بأعمال حاكم مصرف لبنان المركزي، أن المصرف قام بالتدخل للحفاظ على الاستقرار النقدي، وأن هذا التدخل تم من خارج الاحتياطيات.
جبيل علم لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2023
لبنان يدخل العتمة الشاملة بانتظار دولارات مصرف لبنان المركزي
17 أغسطس, 11:34 GMT
وصرح منصوري خلال مؤتمر صحفي بأن التدخل تم خلال الشهر الماضي، وأنه لم يكلف لبنان أي مبلغ من الاحتياطيات، حيث تم اتخاذ الإجراءات من مصادر أخرى.
وأضاف أنه تم التوافق والتشاور مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المال يوسف الخليل بأن الاستقرار المالي سيكون الأولوية في المرحلة المقبلة.
وأكد أن المصرف يحتفظ بالاستقرار الذي له حدوده الأمنية والسياسية، وأنه لا يمكن تحقيق الاستقرار دون التعاون مع الحكومة والمجلس النيابي.
مصرف لبنان المركزي في بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2023
مصرف لبنان المركزي يدخل "مرحلة جديدة" مع انتهاء ولاية رياض سلامة
31 يوليو, 15:12 GMT
وتولى القانوني والمصرفي اللبناني، وسيم منصوري، منصب القائم بأعمال حاكم مصرف لبنان المركزي، في الأول من أغسطس/ آب الجاري، في أعقاب انتهاء ولاية الحاكم السابق رياض سلامة، وذلك وفقا للقانون، الذي ينص على تولي النائب الأول للحاكم المركزي صلاحياته، إلى حين تعيين حاكم آخر.
جاء تولي منصوري لمنصبه الجديد، في فترة يشهد فيها لبنان واحدة من أسوأ الأزمات المالية والمصرفية والاقتصادية، التي عاشتها البلاد، وطالب مباشرة بوقف التمويل المركزي للدولة من الاحتياطي.
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