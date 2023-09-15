https://sputnikarabic.ae/20230915/طائرة-مسيرة-تركية-تدمر-سيارتين-لـقسد-وتقتل-من-فيهما-في-ريف-حلب-السورية--1081071861.html

طائرة مسيرة تركية تدمر سيارتين لـ"قسد" وتقتل من فيهما في ريف حلب السورية

طائرة مسيرة تركية تدمر سيارتين لـ"قسد" وتقتل من فيهما في ريف حلب السورية

استهدفت غارة جوية تركية جديدة سيارتين لمجموعة من المسلحين الموالين للجيش الأمريكي بريف حلب شمالي سوريا. 15.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-15T15:12+0000

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وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلاً عن مصادر محلية في ريف حلب أن مجموعة من مسلحي "قسد" بينهم 3 من مقاتلات ما يسمى "وحدات حماية المرأة" YPJ، الجناح النسائي لقوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي قتلوا، اليوم الجمعة 15 أيلول / سبتمبر، في استهداف جوي عبر طائرة مسيرة تابعة للقوات التركية في ريف حلب.وتابعت المصادر بأنه أثناء مرور سيارتين عسكريتين تابعتين لقوات "قسد" في الريف الجنوبي لمدينة منبج شمالي محافظة حلب، على طريق منطقة الحطابات في الريف الجنوبي لمدينة منبج، تعرضتا لقصف صاروخي من طائرة مسيرة تركية أدى لانفجارها، ومقتل وإصابة من على متنهما.وبهذا الاستهداف الجوي الجديد يرتفع عدد الاستهدافات الجوية التركية إلى أكثر من 48 استهداف جوي نفذته طائرات مسيرة تابعة لسلاح الجو التركي على مناطق سيطرة "قسد" شمال وشمال شرق سوريا، منذ مطلع العام 2023، تسببت بمقتل أكثر من 60 مسلحاً بينهم قياديين من قوات "قسد" ومن جنسيات أجنبية.ووسعت الطائرات المسيرة التركية عمليات استهدفتها لمواقع وتحركات وسيارات قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي خلال الفترة الماضية ، من أقصى محافظة الحسكة شرقاً مروراً بالرقة ووصولاً إلى حلب.

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