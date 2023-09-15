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https://sputnikarabic.ae/20230915/طائرة-مسيرة-تركية-تدمر-سيارتين-لـقسد-وتقتل-من-فيهما-في-ريف-حلب-السورية--1081071861.html
طائرة مسيرة تركية تدمر سيارتين لـ"قسد" وتقتل من فيهما في ريف حلب السورية
طائرة مسيرة تركية تدمر سيارتين لـ"قسد" وتقتل من فيهما في ريف حلب السورية
استهدفت غارة جوية تركية جديدة سيارتين لمجموعة من المسلحين الموالين للجيش الأمريكي بريف حلب شمالي سوريا. 15.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-15T15:12+0000
2023-09-15T15:12+0000
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وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلاً عن مصادر محلية في ريف حلب أن مجموعة من مسلحي "قسد" بينهم 3 من مقاتلات ما يسمى "وحدات حماية المرأة" YPJ، الجناح النسائي لقوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي قتلوا، اليوم الجمعة 15 أيلول / سبتمبر، في استهداف جوي عبر طائرة مسيرة تابعة للقوات التركية في ريف حلب.وتابعت المصادر بأنه أثناء مرور سيارتين عسكريتين تابعتين لقوات "قسد" في الريف الجنوبي لمدينة منبج شمالي محافظة حلب، على طريق منطقة الحطابات في الريف الجنوبي لمدينة منبج، تعرضتا لقصف صاروخي من طائرة مسيرة تركية أدى لانفجارها، ومقتل وإصابة من على متنهما.وبهذا الاستهداف الجوي الجديد يرتفع عدد الاستهدافات الجوية التركية إلى أكثر من 48 استهداف جوي نفذته طائرات مسيرة تابعة لسلاح الجو التركي على مناطق سيطرة "قسد" شمال وشمال شرق سوريا، منذ مطلع العام 2023، تسببت بمقتل أكثر من 60 مسلحاً بينهم قياديين من قوات "قسد" ومن جنسيات أجنبية.ووسعت الطائرات المسيرة التركية عمليات استهدفتها لمواقع وتحركات وسيارات قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي خلال الفترة الماضية ، من أقصى محافظة الحسكة شرقاً مروراً بالرقة ووصولاً إلى حلب.
https://sputnikarabic.ae/20230905/نزوح-جماعي-للمدنيين-من-مناطق-الاشتباكات-بين-قسد-والعشائر-العربية-شرقي-سوريا-1080743400.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, حصري
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, حصري

طائرة مسيرة تركية تدمر سيارتين لـ"قسد" وتقتل من فيهما في ريف حلب السورية

15:12 GMT 15.09.2023
© Sputnik . Attia Al-Attiaمقتل قيادي في "قسد" بغارة تركية شرقي سوريا
مقتل قيادي في قسد بغارة تركية شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2023
© Sputnik . Attia Al-Attia
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حصري
استهدفت غارة جوية تركية جديدة سيارتين لمجموعة من المسلحين الموالين للجيش الأمريكي بريف حلب شمالي سوريا.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلاً عن مصادر محلية في ريف حلب أن مجموعة من مسلحي "قسد" بينهم 3 من مقاتلات ما يسمى "وحدات حماية المرأة" YPJ، الجناح النسائي لقوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي قتلوا، اليوم الجمعة 15 أيلول / سبتمبر، في استهداف جوي عبر طائرة مسيرة تابعة للقوات التركية في ريف حلب.
وتابعت المصادر بأنه أثناء مرور سيارتين عسكريتين تابعتين لقوات "قسد" في الريف الجنوبي لمدينة منبج شمالي محافظة حلب، على طريق منطقة الحطابات في الريف الجنوبي لمدينة منبج، تعرضتا لقصف صاروخي من طائرة مسيرة تركية أدى لانفجارها، ومقتل وإصابة من على متنهما.
العشائر العربية والدفاع الوطني يستعرضون قواتهم في دير الزور - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2023
نزوح جماعي للمدنيين من مناطق الاشتباكات بين "قسد" والعشائر العربية شرقي سوريا
5 سبتمبر, 20:44 GMT
وبهذا الاستهداف الجوي الجديد يرتفع عدد الاستهدافات الجوية التركية إلى أكثر من 48 استهداف جوي نفذته طائرات مسيرة تابعة لسلاح الجو التركي على مناطق سيطرة "قسد" شمال وشمال شرق سوريا، منذ مطلع العام 2023، تسببت بمقتل أكثر من 60 مسلحاً بينهم قياديين من قوات "قسد" ومن جنسيات أجنبية.
ووسعت الطائرات المسيرة التركية عمليات استهدفتها لمواقع وتحركات وسيارات قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي خلال الفترة الماضية ، من أقصى محافظة الحسكة شرقاً مروراً بالرقة ووصولاً إلى حلب.
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