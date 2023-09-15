https://sputnikarabic.ae/20230915/عشرات-الإصابات-خلال-قمع-القوات-الاسرائيلية-لمسيرة-ضد-الاستيطان-بالضفة-الغربية--1081073958.html

عشرات الإصابات خلال قمع القوات الإسرائيلية لمسيرة ضد الاستيطان بالضفة الغربية... فيديو

عشرات الإصابات خلال قمع القوات الإسرائيلية لمسيرة ضد الاستيطان بالضفة الغربية... فيديو

أصيب عشرات الفلسطينيين بالرصاص والاختناق، جراء قمع الجيش الإسرائيلي لمسيرة مناهضة للاستيطان في بلدة قريوت جنوب نابلس شمال الضفة الغربية. 15.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-15T15:27+0000

2023-09-15T15:27+0000

2023-09-15T15:39+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

أخبار فلسطين اليوم

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/0f/1081072918_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_2bf44a191da33a665dd6005e6b02d4d3.jpg

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه تعاملت مع أكثر من 24 إصابة خلال المواجهات مع القوات الاسرائيلية في بلدة قريوت، من بينها 4 إصابات بالرصاص المعدني.وقال مؤيد شعبان وزير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان لوكالة "سبوتنيك": "جيش الاحتلال يشعل النيران في الأراضي والبيوت ويقتل ويسرق ومستوطنيه الأرض، وأمام هذه الجرائم المستمرة ليس أمامنا سوى الاستمرار في مقاومتنا في وجه الاحتلال".وكانت لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة نابلس، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ولجان المقاومة الشعبية الفلسطينية، قد دعت للمشاركة مسيرة في بلدة قريوت جنوب نابلس، دفاعاً عن الأراضي المهددة بالاستيلاء، وانطلقت المسيرة من أمام مسجد القرية باتجاه نبع قريوت، وقام الجيش الإسرائيلي بقمع المسيرة والاعتداء على المشاركين فيها.وأطلق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى إلى إصابة 4 فلسطينيين بالرصاص المعدني، إلى جانب العشرات بحالات اختناق.وقال بشار القريوطي الناشط في مواجهة الاستيطان لوكالة "سبوتنيك": "حكومة الاحتلال المتطرفة تدعم المستوطنين بكل الإمكانيات لإقامة بؤر استيطانية في هذه المنطقة والسيطرة على ينابيع المياه في قريوت، بالإضافة إلى إغلاق الشوارع أمام المواطنين وحرق الأراضي الزراعية، واليوم منعنا جيش الاحتلال من الوصول إلى أراضينا وإلى نبع القرية، واعتدى بوحشية على المشاركين في المسيرة".يشار إلى أن الاستيطان التهم أغلب أراضي بلدة قريوت التي كانت تبلغ مساحتها نحو 20 ألف دونم، من أجل إقامة معسكرات للجيش والمستوطنات والبؤر الاستيطانية، وكذلك شقّ الطرق في محيطها بهدف ربط تلك المستوطنات في شبكة واحدة، فيما يزرع المستوطنون أراضيها المصادرة بالعديد من المحاصيل والأشجار المثمرة، وكان المستوطنون قد كثفوا خلال الأشهر الماضية من اقتحاماتهم لنبع قريوت، وحطموا أقفاله مرات عدة، في محاولة للاستيلاء عليه.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي