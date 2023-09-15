عشرات الإصابات خلال قمع القوات الإسرائيلية لمسيرة ضد الاستيطان بالضفة الغربية... فيديو
15:27 GMT 15.09.2023 (تم التحديث: 15:39 GMT 15.09.2023)
© Sputnik . Ajwad Jradatعشرات الإصابات بالرصاص والاختناق خلال قمع القوات الاسرائيلية لمسيرة ضد الاستيطان بالضفة الغربية
© Sputnik . Ajwad Jradat
حصري
أصيب عشرات الفلسطينيين بالرصاص والاختناق، جراء قمع الجيش الإسرائيلي لمسيرة مناهضة للاستيطان في بلدة قريوت جنوب نابلس شمال الضفة الغربية.
وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه تعاملت مع أكثر من 24 إصابة خلال المواجهات مع القوات الاسرائيلية في بلدة قريوت، من بينها 4 إصابات بالرصاص المعدني.
وأشار إلى إصابة شاب برصاصة في الوجه أدت إلى حدوث كسر في الأنف ونزيف، وتم نقله إلى مستشفى رفيديا في نابلس.
وقال مؤيد شعبان وزير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان لوكالة "سبوتنيك": "جيش الاحتلال يشعل النيران في الأراضي والبيوت ويقتل ويسرق ومستوطنيه الأرض، وأمام هذه الجرائم المستمرة ليس أمامنا سوى الاستمرار في مقاومتنا في وجه الاحتلال".
© Sputnik . Ajwad Jradatعشرات الإصابات بالرصاص والاختناق خلال قمع القوات الاسرائيلية لمسيرة ضد الاستيطان بالضفة الغربية
عشرات الإصابات بالرصاص والاختناق خلال قمع القوات الاسرائيلية لمسيرة ضد الاستيطان بالضفة الغربية
© Sputnik . Ajwad Jradat
وكانت لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة نابلس، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ولجان المقاومة الشعبية الفلسطينية، قد دعت للمشاركة مسيرة في بلدة قريوت جنوب نابلس، دفاعاً عن الأراضي المهددة بالاستيلاء، وانطلقت المسيرة من أمام مسجد القرية باتجاه نبع قريوت، وقام الجيش الإسرائيلي بقمع المسيرة والاعتداء على المشاركين فيها.
© Sputnik . Ajwad Jradatعشرات الإصابات بالرصاص والاختناق خلال قمع القوات الاسرائيلية لمسيرة ضد الاستيطان بالضفة الغربية
عشرات الإصابات بالرصاص والاختناق خلال قمع القوات الاسرائيلية لمسيرة ضد الاستيطان بالضفة الغربية
© Sputnik . Ajwad Jradat
وأطلق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى إلى إصابة 4 فلسطينيين بالرصاص المعدني، إلى جانب العشرات بحالات اختناق.
وقال بشار القريوطي الناشط في مواجهة الاستيطان لوكالة "سبوتنيك": "حكومة الاحتلال المتطرفة تدعم المستوطنين بكل الإمكانيات لإقامة بؤر استيطانية في هذه المنطقة والسيطرة على ينابيع المياه في قريوت، بالإضافة إلى إغلاق الشوارع أمام المواطنين وحرق الأراضي الزراعية، واليوم منعنا جيش الاحتلال من الوصول إلى أراضينا وإلى نبع القرية، واعتدى بوحشية على المشاركين في المسيرة".
© Sputnik . Ajwad Jradatعشرات الإصابات بالرصاص والاختناق خلال قمع القوات الاسرائيلية لمسيرة ضد الاستيطان بالضفة الغربية
1/5
© Sputnik . Ajwad Jradat
عشرات الإصابات بالرصاص والاختناق خلال قمع القوات الاسرائيلية لمسيرة ضد الاستيطان بالضفة الغربية
© Sputnik . Ajwad Jradatعشرات الإصابات بالرصاص والاختناق خلال قمع القوات الاسرائيلية لمسيرة ضد الاستيطان بالضفة الغربية
2/5
© Sputnik . Ajwad Jradat
عشرات الإصابات بالرصاص والاختناق خلال قمع القوات الاسرائيلية لمسيرة ضد الاستيطان بالضفة الغربية
© Sputnik . Ajwad Jradatعشرات الإصابات بالرصاص والاختناق خلال قمع القوات الاسرائيلية لمسيرة ضد الاستيطان بالضفة الغربية
3/5
© Sputnik . Ajwad Jradat
عشرات الإصابات بالرصاص والاختناق خلال قمع القوات الاسرائيلية لمسيرة ضد الاستيطان بالضفة الغربية
© Sputnik . Ajwad Jradatعشرات الإصابات بالرصاص والاختناق خلال قمع القوات الاسرائيلية لمسيرة ضد الاستيطان بالضفة الغربية
4/5
© Sputnik . Ajwad Jradat
عشرات الإصابات بالرصاص والاختناق خلال قمع القوات الاسرائيلية لمسيرة ضد الاستيطان بالضفة الغربية
© Sputnik . Ajwad Jradatعشرات الإصابات بالرصاص والاختناق خلال قمع القوات الاسرائيلية لمسيرة ضد الاستيطان بالضفة الغربية
5/5
© Sputnik . Ajwad Jradat
عشرات الإصابات بالرصاص والاختناق خلال قمع القوات الاسرائيلية لمسيرة ضد الاستيطان بالضفة الغربية
1/5
© Sputnik . Ajwad Jradat
عشرات الإصابات بالرصاص والاختناق خلال قمع القوات الاسرائيلية لمسيرة ضد الاستيطان بالضفة الغربية
2/5
© Sputnik . Ajwad Jradat
عشرات الإصابات بالرصاص والاختناق خلال قمع القوات الاسرائيلية لمسيرة ضد الاستيطان بالضفة الغربية
3/5
© Sputnik . Ajwad Jradat
عشرات الإصابات بالرصاص والاختناق خلال قمع القوات الاسرائيلية لمسيرة ضد الاستيطان بالضفة الغربية
4/5
© Sputnik . Ajwad Jradat
عشرات الإصابات بالرصاص والاختناق خلال قمع القوات الاسرائيلية لمسيرة ضد الاستيطان بالضفة الغربية
5/5
© Sputnik . Ajwad Jradat
عشرات الإصابات بالرصاص والاختناق خلال قمع القوات الاسرائيلية لمسيرة ضد الاستيطان بالضفة الغربية
يشار إلى أن الاستيطان التهم أغلب أراضي بلدة قريوت التي كانت تبلغ مساحتها نحو 20 ألف دونم، من أجل إقامة معسكرات للجيش والمستوطنات والبؤر الاستيطانية، وكذلك شقّ الطرق في محيطها بهدف ربط تلك المستوطنات في شبكة واحدة، فيما يزرع المستوطنون أراضيها المصادرة بالعديد من المحاصيل والأشجار المثمرة، وكان المستوطنون قد كثفوا خلال الأشهر الماضية من اقتحاماتهم لنبع قريوت، وحطموا أقفاله مرات عدة، في محاولة للاستيلاء عليه.