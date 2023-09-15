https://sputnikarabic.ae/20230915/قبل-التعافي-من-تداعيات-الزلزال-سيول-جارفة-تضرب-جنوبي-المغرب--1081062498.html

قبل التعافي من تداعيات الزلزال.. سيول جارفة تضرب جنوبي المغرب

قبل التعافي من تداعيات الزلزال.. سيول جارفة تضرب جنوبي المغرب

تعرضت مناطق جنوبي المغرب لفيضانات وسيول جارفة، اليوم الجمعة، وسط محاولات السلطات والفرق الأجنبية التعامل مع تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في الساعات... 15.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-15T09:31+0000

2023-09-15T09:31+0000

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وأفادت قناة "العربية"، اليوم الجمعة، بأن مدينة ميدلت في جنوب شرق المغرب تعرضت لأمطار غزيرة أدت إلى حدوث فيضانات هائلة، كما تستمر الأمطار في الهطول في شرق البلاد لمدة 12 ساعة، ما تسبب في حدوث تلك السيول القوية.وتداول نشطاء مقاطع فيديو واسعة الانتشار على منصات التواصل الاجتماعي توضح حجم الفيضانات التي جرفت السيارات وأزالت الأشجار.من ناحية أخرى، تواجه فرق الإنقاذ في إقليم الحوز، وهو مركز الزلزال، صعوبات كبيرة في الوصول إلى القرى النائية بسبب الطرق المقطوعة جراء انهيارات الصخور.تعمل السلطات المغربية على قدم وساق لتقديم المساعدة لضحايا الزلزال، وتلبية احتياجات المئات من الأشخاص المتضررين، خاصة في المناطق النائية، حيث يعيش العديد منهم في الهواء الطلق أو في خيم تم تجهيزها.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية أن عدد ضحايا الزلزال الذى ضرب عدة مناطق مغربية ارتفع إلى 2946 شخصا، وأضافت أن عدد الإصابات جراء الزلزال وصل إلى 5674.وأعلنت الدولة المغربية منح مساعدة عاجلة بقيمة 30 ألف درهم مغربي (2926 دولارا) للأسر المتضررة من "زلزال الحوز"، فيما قالت اللجنة الوزارية التي تشكلت عقب الزلزال إن المرحلة الأولى من برنامج إعادة الإيواء التي تم تقديمها إلى الملك تخص نحو 50 ألف مسكن، انهارت كليا أو جزئيا على مستوى الأقاليم الخمسة المتضررة.

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