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https://sputnikarabic.ae/20230915/لافروف-يكشف-عن-مؤامرة-لقلب-كل-شيء-رأسا-على-عقب-حول-المفاوضات-مع-أوكرانيا-1081059413.html
لافروف يكشف عن "مؤامرة" لقلب كل شيء رأسا على عقب حول المفاوضات مع أوكرانيا
لافروف يكشف عن "مؤامرة" لقلب كل شيء رأسا على عقب حول المفاوضات مع أوكرانيا
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، إن هناك مؤامرة تتكشف حول موضوع المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، ومحاولات لقلب كل شيء رأساً على عقب. 15.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-15T08:56+0000
2023-09-15T08:56+0000
روسيا
سيرغي لافروف
العالم
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وأشار الوزير، خلال اجتماع مائدة مستديرة مع السفراء حول حل الأزمة الأوكرانية، إلى أنه تم طرح الكثير من المبادرات الإنسانية ومبادرات الوساطة في الآونة الأخيرة.وبيّن لافروف أن موسكو مستعدة للتواصل مع مبعوث الفاتيكان الذي يعتزم زيارة روسيا بشأن قضية أوكرانيا. ويقام اجتماع اليوم الجمعة في موسكو بمشاركة ممثلين عن البعثات الدبلوماسية لأكثر من 30 دولة.
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روسيا, سيرغي لافروف, العالم
روسيا, سيرغي لافروف, العالم

لافروف يكشف عن "مؤامرة" لقلب كل شيء رأسا على عقب حول المفاوضات مع أوكرانيا

08:56 GMT 15.09.2023
© Photoوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، السبت، 29 أبريل 2023
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، السبت، 29 أبريل 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2023
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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، إن هناك مؤامرة تتكشف حول موضوع المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، ومحاولات لقلب كل شيء رأساً على عقب.
وأشار الوزير، خلال اجتماع مائدة مستديرة مع السفراء حول حل الأزمة الأوكرانية، إلى أنه تم طرح الكثير من المبادرات الإنسانية ومبادرات الوساطة في الآونة الأخيرة.
لذلك، حول موضوع ما يسمى بالمفاوضات، تظهر مؤامرة حقيقية ومحاولات من خلال الدبلوماسية الزائفة لقلب كل شيء رأساً على عقب.
وبيّن لافروف أن موسكو مستعدة للتواصل مع مبعوث الفاتيكان الذي يعتزم زيارة روسيا بشأن قضية أوكرانيا.
الآن جهود الفاتيكان مستمرة، وسيأتي مبعوثه مرة أخرى، نحن مستعدون للقاء الجميع، ومستعدون للتحدث مع الجميع.
ويقام اجتماع اليوم الجمعة في موسكو بمشاركة ممثلين عن البعثات الدبلوماسية لأكثر من 30 دولة.
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