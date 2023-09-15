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https://sputnikarabic.ae/20230915/مدارس-أمريكا-تشهد-أعلى-مستوى-تاريخي-في-حوادث-إطلاق-النار-للعام-الثاني-على-التوالي-1081071377.html
مدارس أمريكا تشهد أعلى مستوى تاريخي في حوادث إطلاق النار للعام الثاني على التوالي
مدارس أمريكا تشهد أعلى مستوى تاريخي في حوادث إطلاق النار للعام الثاني على التوالي
كشف تقرير حديث، أن عدد عمليات إطلاق النار في المدارس الابتدائية والثانوية الأمريكية، والتي ‏أسفرت عن إصابات أو وفاة، وصلت إلى رقم قياسي جديد في العام الدراسي... 15.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-15T13:52+0000
2023-09-15T13:52+0000
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وأشار التقرير الصادر عن المركز الوطني لإحصاءات التعليم في أمريكا، أمس الخميس، إلى أنه تم توثيق إجمالي 327 حادث إطلاق نار في المدارس الابتدائية والثانوية العامة والخاصة في العام الدراسي 2021-2022، بما في ذلك 188 حادثة أسفرت عن سقوط ضحايا، و139 حادثة دون وقوع إصابات أو وفيات.ولفت إلى أنه في نفس العام الدراسي، أسفرت 57 حادثة إطلاق نار في المدارس عن قتل، فيما انتهت 131 عملية إطلاق نار بإصابات فقط.وسجلت البيانات الحديثة رقما قياسيا سنويا جديدا لعدد حوادث إطلاق النار في المدارس الأمريكية على مدى السنوات الـ 21 الماضية، وأضاف التقرير أنه للمقارنة، فقد تم تسجيل ثاني أكبر عدد من حوادث إطلاق النار بالمدارس في العام الدراسي 2020-2021، بإجمالي 93 حادث إطلاق نار في المدارس.وأشار التقرير إلى أن معظم حوادث إطلاق النار كانت مرتبطة عادة بحوادث السير، وإطلاق النار العرضي، والأضرار المتعمدة للممتلكات، وتصعيد النزاع العام، من بين قضايا أخرى، فيما تم إدراج ما يقرب من ثلث حالات إطلاق النار الموثقة، على أنها مرتبطة لسبب مجهول. وأضاف التقرير أنه بالنسبة للفترة منذ عام 2000، فقد تم توثيق أقل عدد من حوادث إطلاق النار في المدارس خلال العام الدراسي 2009-2010 مع 14 حادثة فقط، والذي أوضح أيضا أن ما يقرب من 98% من مطلقي النار في المدارس بين عامي 2000 و2021 تم تحديدهم على أنهم ذكور.
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

مدارس أمريكا تشهد أعلى مستوى تاريخي في حوادث إطلاق النار للعام الثاني على التوالي

13:52 GMT 15.09.2023
© AFP 2023 / Getty Images/Brandon Bell حادثة إطلاق النار في مدرسة أوفالدي في ولاية تكساس، الولايات المتحدة 24 مايو 2022
حادثة إطلاق النار في مدرسة أوفالدي في ولاية تكساس، الولايات المتحدة 24 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2023
حادثة إطلاق النار في مدرسة أوفالدي في ولاية تكساس، الولايات المتحدة 24 مايو 2022
© AFP 2023 / Getty Images/Brandon Bell
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كشف تقرير حديث، أن عدد عمليات إطلاق النار في المدارس الابتدائية والثانوية الأمريكية، والتي ‏أسفرت عن إصابات أو وفاة، وصلت إلى رقم قياسي جديد في العام الدراسي 2021-2022، وذلك وسط ‏زيادة إجمالية في جرائم الأسلحة بجميع أنحاء الولايات المتحدة.‏
وأشار التقرير الصادر عن المركز الوطني لإحصاءات التعليم في أمريكا، أمس الخميس، إلى أنه تم توثيق إجمالي 327 حادث إطلاق نار في المدارس الابتدائية والثانوية العامة والخاصة في العام الدراسي 2021-2022، بما في ذلك 188 حادثة أسفرت عن سقوط ضحايا، و139 حادثة دون وقوع إصابات أو وفيات.
ولفت إلى أنه في نفس العام الدراسي، أسفرت 57 حادثة إطلاق نار في المدارس عن قتل، فيما انتهت 131 عملية إطلاق نار بإصابات فقط.
وسجلت البيانات الحديثة رقما قياسيا سنويا جديدا لعدد حوادث إطلاق النار في المدارس الأمريكية على مدى السنوات الـ 21 الماضية، وأضاف التقرير أنه للمقارنة، فقد تم تسجيل ثاني أكبر عدد من حوادث إطلاق النار بالمدارس في العام الدراسي 2020-2021، بإجمالي 93 حادث إطلاق نار في المدارس.
مجند في مدرسة أودوبون الثانوية في الحرس الوطني لولاية نيوجيرسي أمريكا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2023
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وأشار التقرير إلى أن معظم حوادث إطلاق النار كانت مرتبطة عادة بحوادث السير، وإطلاق النار العرضي، والأضرار المتعمدة للممتلكات، وتصعيد النزاع العام، من بين قضايا أخرى، فيما تم إدراج ما يقرب من ثلث حالات إطلاق النار الموثقة، على أنها مرتبطة لسبب مجهول.
وأضاف التقرير أنه بالنسبة للفترة منذ عام 2000، فقد تم توثيق أقل عدد من حوادث إطلاق النار في المدارس خلال العام الدراسي 2009-2010 مع 14 حادثة فقط، والذي أوضح أيضا أن ما يقرب من 98% من مطلقي النار في المدارس بين عامي 2000 و2021 تم تحديدهم على أنهم ذكور.
أمريكا تأكل نفسها... قفزة كبيرة في أرقام حوداث القتل بالأسلحة النارية - سبوتنيك عربي
أمريكا تأكل نفسها... قفزة كبيرة في أرقام حوداث القتل بالأسلحة النارية
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