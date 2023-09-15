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في ليبيا... أهوال لا توصف
تعرضت ليبيا لإعصار "دانيال" الذي خلف وراءه الكثير من الدمار والضحايا. وأصدرت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، في وقت سابق، قرارا باعتبار جميع البلديات، التي تعرضت للفيضانات والسيول إثر العاصفة "دانيال" مناطق منكوبة.
https://sputnikarabic.ae/20230915/مسؤول-ليبي-لـسبوتنيك-ارتفاع-كبير-في-أسعار-المواد-الغذائية-والخضراوات-في-شرق-البلاد-1081065252.html
مسؤول ليبي لـ"سبوتنيك": ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية والخضراوات شرقي البلاد
مسؤول ليبي لـ"سبوتنيك": ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية والخضراوات شرقي البلاد
صرح الرائد صلاح الساحلي، المتحدث باسم جهاز الحرس البلدي الليبي، بأن أسعار الخضروات والمواد الغذائية في المناطق الشرقية من ليبيا، تشهد ارتفاعا كبيرا. 15.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-15T11:25+0000
2023-09-15T11:25+0000
في ليبيا... أهوال لا توصف
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وأضاف الساحلي، في تصريحاته لـ"سبوتنيك"، أن "جهاز الحرس البلدي أجرى جملة من الإجراءات ومراقبة الاقتصاد في بنغازي، لوضع تحديد تسعيرة للسلع والخضروات في تلك المناطق".وأكد أن "الدوريات تحركت في تلك المناطق وأسواق البيع بالجملة، للإشراف على بيع الخضراوات في السوق ومراقبة الأسعار"، وشدد على أن "من يخالف هذه الأسعار يتعرض للمساءلة القانونية الرادعة".جاءت هذه الحملات بعد الارتفاع الكبير الذي انتشر في الأسواق في المنطقة الشرقية، كما نشرت فيديوهات لمديرية أمن البيضاء، يتحدث فيها مدير أمن المدينة عن استغلال التجار للأوضاع الحالية ووصفهم بالمستغلين وغير المقدرين للظروف التي يمر بها البلد، في الوقت الحالي.ذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، أمس الخميس، أن "الأطفال في ليبيا، يواجهون أزمة إنسانية جديدة، حيث تأثر نحو 300 ألف طفل في شرق البلاد". وأعلنت المنظمة عن إطلاق حملة إغاثية عاجلة لدعم الأطفال والعائلات المتضررة في استجابة سريعة للوضع الحرج شرقي ليبيا، بعد تأثير العاصفة القوية "دانيال".ووفقًا للتقارير الرسمية، تسببت العاصفة "دانيال" في وفاة أكثر من 5000 شخص، وما زال هناك العديد من الأشخاص المفقودين الذين يتم البحث عنهم. كما يواجه ما لا يقل عن 30 ألف نازح ظروفًا صعبة، حيث يعيشون في المدارس والمناطق النائية التي يصعب الوصول إليها.وأعلنت منظمة "اليونيسف" أنها بحاجة إلى دعم مالي بقيمة 6.5 مليون دولار أمريكي لتقديم المساعدة العاجلة للحياة وتلبية احتياجات الأطفال والعائلات المتضررة في مناطق مثل البيضاء والمرج وبنغازي ودرنة وغيرها من المناطق التي تضررت بشدة جراء العاصفة، وفقًا للمنظمة.شهدت المناطق الشرقية في ليبيا سيولًا عارمة، منذ يوم الأحد الماضي، ما أدى إلى وفاة وفقدان آلاف المواطنين، وغرق آلاف المنازل وتضرر البنية التحتية، وذلك نتيجة لتأثير العاصفة القوية "دانيال"، التي وصلت من البحر المتوسط إلى المنطقة.
https://sputnikarabic.ae/20230914/فلسطين-ترسل-فريق-إنقاذ-إلى-ليبيا-1081035398.html
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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, حصري, أخبار المناخ في العالم, منظمة الأمم المتحدة
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, حصري, أخبار المناخ في العالم, منظمة الأمم المتحدة

مسؤول ليبي لـ"سبوتنيك": ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية والخضراوات شرقي البلاد

11:25 GMT 15.09.2023
© Sputnikطرابلس - ليبيا
طرابلس - ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2023
© Sputnik
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حصري
صرح الرائد صلاح الساحلي، المتحدث باسم جهاز الحرس البلدي الليبي، بأن أسعار الخضروات والمواد الغذائية في المناطق الشرقية من ليبيا، تشهد ارتفاعا كبيرا.
وأضاف الساحلي، في تصريحاته لـ"سبوتنيك"، أن "جهاز الحرس البلدي أجرى جملة من الإجراءات ومراقبة الاقتصاد في بنغازي، لوضع تحديد تسعيرة للسلع والخضروات في تلك المناطق".
وأكد أن "الدوريات تحركت في تلك المناطق وأسواق البيع بالجملة، للإشراف على بيع الخضراوات في السوق ومراقبة الأسعار"، وشدد على أن "من يخالف هذه الأسعار يتعرض للمساءلة القانونية الرادعة".
جاءت هذه الحملات بعد الارتفاع الكبير الذي انتشر في الأسواق في المنطقة الشرقية، كما نشرت فيديوهات لمديرية أمن البيضاء، يتحدث فيها مدير أمن المدينة عن استغلال التجار للأوضاع الحالية ووصفهم بالمستغلين وغير المقدرين للظروف التي يمر بها البلد، في الوقت الحالي.
ذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، أمس الخميس، أن "الأطفال في ليبيا، يواجهون أزمة إنسانية جديدة، حيث تأثر نحو 300 ألف طفل في شرق البلاد". وأعلنت المنظمة عن إطلاق حملة إغاثية عاجلة لدعم الأطفال والعائلات المتضررة في استجابة سريعة للوضع الحرج شرقي ليبيا، بعد تأثير العاصفة القوية "دانيال".
ووفقًا للتقارير الرسمية، تسببت العاصفة "دانيال" في وفاة أكثر من 5000 شخص، وما زال هناك العديد من الأشخاص المفقودين الذين يتم البحث عنهم. كما يواجه ما لا يقل عن 30 ألف نازح ظروفًا صعبة، حيث يعيشون في المدارس والمناطق النائية التي يصعب الوصول إليها.
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وأعلنت منظمة "اليونيسف" أنها بحاجة إلى دعم مالي بقيمة 6.5 مليون دولار أمريكي لتقديم المساعدة العاجلة للحياة وتلبية احتياجات الأطفال والعائلات المتضررة في مناطق مثل البيضاء والمرج وبنغازي ودرنة وغيرها من المناطق التي تضررت بشدة جراء العاصفة، وفقًا للمنظمة.
شهدت المناطق الشرقية في ليبيا سيولًا عارمة، منذ يوم الأحد الماضي، ما أدى إلى وفاة وفقدان آلاف المواطنين، وغرق آلاف المنازل وتضرر البنية التحتية، وذلك نتيجة لتأثير العاصفة القوية "دانيال"، التي وصلت من البحر المتوسط إلى المنطقة.
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