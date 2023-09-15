https://sputnikarabic.ae/20230915/مسؤول-مركز-التبرع-بالدم-يكشف-لـسبوتنيك-التفاصيل-كافة-منذ-اليوم-الأول-فيديو-1081056567.html

مدير مركز التبرع بالدم في مراكش يكشف لـ"سبوتنيك" التفاصيل كافة منذ اليوم الأول... فيديو

مدير مركز التبرع بالدم في مراكش يكشف لـ"سبوتنيك" التفاصيل كافة منذ اليوم الأول... فيديو

يصطف العشرات على باب المركز "الجهوي لتحاقن الدم" في مدينة مراكش المغربية، في انتظار الدور للتبرع بالدم، للمساهمة في إنقاذ حياة المصابين من الزلزال، الذي ضرب... 15.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-15T06:19+0000

2023-09-15T06:19+0000

2023-09-15T06:21+0000

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جميع فئات الشعب، فتيات وشباب، رجال أمن وطلبة وأطباء، الجميع في هذا المركز يتبرع بدمه لإنقاذ المصابين في المناطق المنكوبة. خلال جولتنا في المركز تحدثنا إلى الدكتور محمد سيف السلام، المسؤول عن المركز "الجهوي لتحاقن الدم"، الذي كشف لنا الأرقام كافة وسير عملية التبرع بالدم. وفق الطبيب المغربي، فإن المركز سجل، في اليوم الأول، نحو 820 متبرعا بالدم، وفي اليوم الثاني، استقبل المركز 916 متبرعا، وكذلك في اليوم الثالث، بدأ المركز في تحديد مواعيد مسبقة بعد توفر الكميات الكافية، التي تحقق الاكتفاء لمدة أسبوع، حيث استقبل المركز 516 فردا، وفي اليوم الرابع، استقبل المركز 412 فردا، كما استقبل في اليوم الخامس، 600 فرد.بلغ إجمالي المتبرعين أكثر من 300 آلاف متبرع، حيث يعمل المركز، من الساعة 7 صباحا حتى منتصف الليل، وأضاف الدكتور محمد سيف السلام، في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "المستشفيات الميدانية تستقبل المتبرعين أيضا من الجنود والدرك الملكي والأهالي، وهي تتواجد بالقرب من المناطق المنكوبة".وضرب زلزال، الجمعة الماضية، المغرب بقوة 7 درجات على مقياس "ريختر"، ما أسفر عن وفاة 2946 شخصًا وإصابة 5674 آخرين، إضافة إلى الدمار الكبير الذي خلفه.

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