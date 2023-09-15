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https://sputnikarabic.ae/20230915/نائب-رئيس-الوزراء-الروسي-موسكو-ترى-أفقا-للتعاون-مع-كوريا-الشمالية-في-مجال-صناعة-الطائرات-1081055964.html
نائب رئيس الوزراء الروسي: موسكو ترى أفقا للتعاون مع كوريا الشمالية في مجال صناعة الطائرات
نائب رئيس الوزراء الروسي: موسكو ترى أفقا للتعاون مع كوريا الشمالية في مجال صناعة الطائرات
أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتورف، أن روسيا، ترى أفقا للتعاون مع كوريا الشمالية في مجال صناعة الطائرات ومجالات أخرى. 15.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-15T05:16+0000
2023-09-15T05:20+0000
روسيا
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وقال مانتورف، وفقا لما نقلته الخدمة الصحفية للحكومة الروسية: "لقد عرضنا لزعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، أحد مرافقنا الرئيسية في إنتاج الطائرات، ونرى أفقا للتعاون في مجال تصنيع الطائرات والمجالات الأخرى، وهذا أمر مهم بشكل خاص لتنفيذ المهام المماثلة أمام بلدينا من أجل تحقيق السيادة التكنولوجية".وأعلنت الحكومة الروسية، اليوم الجمعة، أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، تفقد مصانع الطائرات الروسية في مدينة كومسومولسك نا أمور، برفقة نائب رئيس الوزراء الروسي، دينيس مانتورف.ووفقا لبيان الحكومة الروسية، تم إطلاع زعيم كوريا الشمالية، على عملية إنتاج جميع وحدات الطائرات المقاتلة وورشة التجميع النهائي لمقاتلات "سو - 35"، ومقاتلات الجيل الخامس "سو - 57"، وطائرات "إس جيه - 100".وأشارت الحكومة الروسية إلى أن جونغ أون ومانتورف قيما في نهاية الزيارة الرحلة التجريبية للمقاتلة متعددة المهام "سو - 35".
https://sputnikarabic.ae/20230915/زعيم-كوريا-الشمالية-يتفقد-مصانع-الطائرات-الروسية-في-مدينة-كومسومولسك-أون-أمور-الروسية-1081055161.html
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نائب رئيس الوزراء الروسي: موسكو ترى أفقا للتعاون مع كوريا الشمالية في مجال صناعة الطائرات

05:16 GMT 15.09.2023 (تم التحديث: 05:20 GMT 15.09.2023)
© Sputnik . Iliya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورأعضاء الحكومة الروسية الجديدة - وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف
أعضاء الحكومة الروسية الجديدة - وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2023
© Sputnik . Iliya Pitalev
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أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتورف، أن روسيا، ترى أفقا للتعاون مع كوريا الشمالية في مجال صناعة الطائرات ومجالات أخرى.
وقال مانتورف، وفقا لما نقلته الخدمة الصحفية للحكومة الروسية: "لقد عرضنا لزعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، أحد مرافقنا الرئيسية في إنتاج الطائرات، ونرى أفقا للتعاون في مجال تصنيع الطائرات والمجالات الأخرى، وهذا أمر مهم بشكل خاص لتنفيذ المهام المماثلة أمام بلدينا من أجل تحقيق السيادة التكنولوجية".
زيارة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى روسيا/ 26 أبريل 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2023
زعيم كوريا الشمالية يتفقد مصانع الطائرات الروسية في مدينة كومسومولسك نا أمور الروسية
04:53 GMT
وأعلنت الحكومة الروسية، اليوم الجمعة، أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، تفقد مصانع الطائرات الروسية في مدينة كومسومولسك نا أمور، برفقة نائب رئيس الوزراء الروسي، دينيس مانتورف.
ووفقا لبيان الحكومة الروسية، تم إطلاع زعيم كوريا الشمالية، على عملية إنتاج جميع وحدات الطائرات المقاتلة وورشة التجميع النهائي لمقاتلات "سو - 35"، ومقاتلات الجيل الخامس "سو - 57"، وطائرات "إس جيه - 100".
وأشارت الحكومة الروسية إلى أن جونغ أون ومانتورف قيما في نهاية الزيارة الرحلة التجريبية للمقاتلة متعددة المهام "سو - 35".
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