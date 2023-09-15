https://sputnikarabic.ae/20230915/نائب-رئيس-الوزراء-الروسي-موسكو-ترى-أفقا-للتعاون-مع-كوريا-الشمالية-في-مجال-صناعة-الطائرات-1081055964.html
نائب رئيس الوزراء الروسي: موسكو ترى أفقا للتعاون مع كوريا الشمالية في مجال صناعة الطائرات
نائب رئيس الوزراء الروسي: موسكو ترى أفقا للتعاون مع كوريا الشمالية في مجال صناعة الطائرات
أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتورف، أن روسيا، ترى أفقا للتعاون مع كوريا الشمالية في مجال صناعة الطائرات ومجالات أخرى. 15.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-15T05:16+0000
2023-09-15T05:16+0000
2023-09-15T05:20+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104414/21/1044142107_0:185:2983:1862_1920x0_80_0_0_871d61708af09b366c36f212e4de0798.jpg
وقال مانتورف، وفقا لما نقلته الخدمة الصحفية للحكومة الروسية: "لقد عرضنا لزعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، أحد مرافقنا الرئيسية في إنتاج الطائرات، ونرى أفقا للتعاون في مجال تصنيع الطائرات والمجالات الأخرى، وهذا أمر مهم بشكل خاص لتنفيذ المهام المماثلة أمام بلدينا من أجل تحقيق السيادة التكنولوجية".وأعلنت الحكومة الروسية، اليوم الجمعة، أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، تفقد مصانع الطائرات الروسية في مدينة كومسومولسك نا أمور، برفقة نائب رئيس الوزراء الروسي، دينيس مانتورف.ووفقا لبيان الحكومة الروسية، تم إطلاع زعيم كوريا الشمالية، على عملية إنتاج جميع وحدات الطائرات المقاتلة وورشة التجميع النهائي لمقاتلات "سو - 35"، ومقاتلات الجيل الخامس "سو - 57"، وطائرات "إس جيه - 100".وأشارت الحكومة الروسية إلى أن جونغ أون ومانتورف قيما في نهاية الزيارة الرحلة التجريبية للمقاتلة متعددة المهام "سو - 35".
https://sputnikarabic.ae/20230915/زعيم-كوريا-الشمالية-يتفقد-مصانع-الطائرات-الروسية-في-مدينة-كومسومولسك-أون-أمور-الروسية-1081055161.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104414/21/1044142107_126:0:2855:2047_1920x0_80_0_0_04eb1b15ee6207bcc436a9d5ccf1b5dd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
نائب رئيس الوزراء الروسي: موسكو ترى أفقا للتعاون مع كوريا الشمالية في مجال صناعة الطائرات
05:16 GMT 15.09.2023 (تم التحديث: 05:20 GMT 15.09.2023) تابعنا عبر
أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتورف، أن روسيا، ترى أفقا للتعاون مع كوريا الشمالية في مجال صناعة الطائرات ومجالات أخرى.
وقال مانتورف، وفقا لما نقلته الخدمة الصحفية للحكومة الروسية: "لقد عرضنا لزعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، أحد مرافقنا الرئيسية في إنتاج الطائرات، ونرى أفقا للتعاون في مجال تصنيع الطائرات والمجالات الأخرى، وهذا أمر مهم بشكل خاص لتنفيذ المهام المماثلة أمام بلدينا من أجل تحقيق السيادة التكنولوجية".
وأعلنت الحكومة الروسية، اليوم الجمعة، أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، تفقد مصانع الطائرات الروسية في مدينة كومسومولسك نا أمور، برفقة نائب رئيس الوزراء الروسي، دينيس مانتورف.
ووفقا لبيان الحكومة الروسية، تم إطلاع زعيم كوريا الشمالية، على عملية إنتاج جميع وحدات الطائرات المقاتلة وورشة التجميع النهائي لمقاتلات "سو - 35"، ومقاتلات الجيل الخامس "سو - 57"، وطائرات "إس جيه - 100".
وأشارت الحكومة الروسية إلى أن جونغ أون ومانتورف قيما في نهاية الزيارة الرحلة التجريبية للمقاتلة متعددة المهام "سو - 35".