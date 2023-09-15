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https://sputnikarabic.ae/20230915/واشنطن-تفرض-عقوبات-على-مؤسسات-إعلامية-إيرانية-بارزة-1081070861.html
واشنطن تفرض عقوبات على مؤسسات إعلامية إيرانية بارزة
واشنطن تفرض عقوبات على مؤسسات إعلامية إيرانية بارزة
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، أنها فرضت عقوبات على ثلاث مؤسسات إعلامية إيرانية بارزة. 15.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-15T13:45+0000
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العالم
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وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية بيانا قالت فيه، إنه تم إدراج وكالتي "أنباء فارس" و"تسنيم"، بالإضافة إلى قناة "برس تي في" إلى قائمة العقوبات. كما تم فرض عقوبات على شركة "يافتار بازوهان بيشتاز رايانيش" و25 فردا في إيران.وفي وقت سابق، أفادت صحيفة أمريكية بأن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى صفقة تبادل سجناء تشمل الإفراج عن نحو 6 مليارات دولار من عائدات النفط الإيراني المجمدة، وذكرت الصحيفة عن مصادر أن "أمريكا ستفرج عن الأموال مقابل إطلاق سراح 5 أمريكيين إيرانيين مزدوجي الجنسية".
https://sputnikarabic.ae/20230810/بلينكن-صفقة-إفراج--إيران-عن-سجناء-أمريكيين-لا-تشمل-تخفيف-العقوبات-المفروضة-عليها-1079969059.html
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العالم

واشنطن تفرض عقوبات على مؤسسات إعلامية إيرانية بارزة

13:45 GMT 15.09.2023
© AFP 2023 / PAUL J. RICHARDS وزارة الخزانة الأمريكية
وزارة الخزانة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2023
© AFP 2023 / PAUL J. RICHARDS
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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، أنها فرضت عقوبات على ثلاث مؤسسات إعلامية إيرانية بارزة.
وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية بيانا قالت فيه، إنه تم إدراج وكالتي "أنباء فارس" و"تسنيم"، بالإضافة إلى قناة "برس تي في" إلى قائمة العقوبات.
كما تم فرض عقوبات على شركة "يافتار بازوهان بيشتاز رايانيش" و25 فردا في إيران.
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال مؤتمر صحفي في بكين، الصين في 19 يونيو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2023
بلينكن: صفقة إفراج إيران عن سجناء أمريكيين لا تشمل تخفيف العقوبات المفروضة عليها
10 أغسطس, 22:05 GMT
وفي وقت سابق، أفادت صحيفة أمريكية بأن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى صفقة تبادل سجناء تشمل الإفراج عن نحو 6 مليارات دولار من عائدات النفط الإيراني المجمدة، وذكرت الصحيفة عن مصادر أن "أمريكا ستفرج عن الأموال مقابل إطلاق سراح 5 أمريكيين إيرانيين مزدوجي الجنسية".
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