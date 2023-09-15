https://sputnikarabic.ae/20230915/واشنطن-تفرض-عقوبات-على-مؤسسات-إعلامية-إيرانية-بارزة-1081070861.html

واشنطن تفرض عقوبات على مؤسسات إعلامية إيرانية بارزة

واشنطن تفرض عقوبات على مؤسسات إعلامية إيرانية بارزة

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، أنها فرضت عقوبات على ثلاث مؤسسات إعلامية إيرانية بارزة. 15.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-15T13:45+0000

2023-09-15T13:45+0000

2023-09-15T13:45+0000

العالم

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وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية بيانا قالت فيه، إنه تم إدراج وكالتي "أنباء فارس" و"تسنيم"، بالإضافة إلى قناة "برس تي في" إلى قائمة العقوبات. كما تم فرض عقوبات على شركة "يافتار بازوهان بيشتاز رايانيش" و25 فردا في إيران.وفي وقت سابق، أفادت صحيفة أمريكية بأن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى صفقة تبادل سجناء تشمل الإفراج عن نحو 6 مليارات دولار من عائدات النفط الإيراني المجمدة، وذكرت الصحيفة عن مصادر أن "أمريكا ستفرج عن الأموال مقابل إطلاق سراح 5 أمريكيين إيرانيين مزدوجي الجنسية".

https://sputnikarabic.ae/20230810/بلينكن-صفقة-إفراج--إيران-عن-سجناء-أمريكيين-لا-تشمل-تخفيف-العقوبات-المفروضة-عليها-1079969059.html

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