https://sputnikarabic.ae/20230915/واشنطن-تفرض-عقوبات-على-مؤسسات-إعلامية-إيرانية-بارزة-1081070861.html
واشنطن تفرض عقوبات على مؤسسات إعلامية إيرانية بارزة
واشنطن تفرض عقوبات على مؤسسات إعلامية إيرانية بارزة
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، أنها فرضت عقوبات على ثلاث مؤسسات إعلامية إيرانية بارزة. 15.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-15T13:45+0000
2023-09-15T13:45+0000
2023-09-15T13:45+0000
العالم
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وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية بيانا قالت فيه، إنه تم إدراج وكالتي "أنباء فارس" و"تسنيم"، بالإضافة إلى قناة "برس تي في" إلى قائمة العقوبات. كما تم فرض عقوبات على شركة "يافتار بازوهان بيشتاز رايانيش" و25 فردا في إيران.وفي وقت سابق، أفادت صحيفة أمريكية بأن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى صفقة تبادل سجناء تشمل الإفراج عن نحو 6 مليارات دولار من عائدات النفط الإيراني المجمدة، وذكرت الصحيفة عن مصادر أن "أمريكا ستفرج عن الأموال مقابل إطلاق سراح 5 أمريكيين إيرانيين مزدوجي الجنسية".
https://sputnikarabic.ae/20230810/بلينكن-صفقة-إفراج--إيران-عن-سجناء-أمريكيين-لا-تشمل-تخفيف-العقوبات-المفروضة-عليها-1079969059.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
واشنطن تفرض عقوبات على مؤسسات إعلامية إيرانية بارزة
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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، أنها فرضت عقوبات على ثلاث مؤسسات إعلامية إيرانية بارزة.
وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية بيانا قالت فيه، إنه تم إدراج وكالتي "أنباء فارس" و"تسنيم"، بالإضافة إلى قناة "برس تي في" إلى قائمة العقوبات.
كما تم فرض عقوبات على شركة "يافتار بازوهان بيشتاز رايانيش" و25 فردا في إيران.
وفي وقت سابق، أفادت صحيفة أمريكية بأن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى صفقة تبادل سجناء
تشمل الإفراج عن نحو 6 مليارات دولار من عائدات النفط الإيراني المجمدة، وذكرت الصحيفة عن مصادر أن "أمريكا ستفرج عن الأموال مقابل إطلاق سراح 5 أمريكيين إيرانيين مزدوجي الجنسية".