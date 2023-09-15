https://sputnikarabic.ae/20230915/وزير-الإعلام-اللبناني-دخلنا-في-مرحلة-خطرة-تتعلق-بالنزوح-السوري-1081062781.html

وزير الإعلام اللبناني: دخلنا في مرحلة خطرة تتعلق بالنزوح السوري

وزير الإعلام اللبناني: دخلنا في مرحلة خطرة تتعلق بالنزوح السوري

قال وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، زياد المكاري، اليوم الجمعة، إنه لا يمكننا أن نعيش من دون دولة لأن ذلك يوصل بنا إلى الفوضى وغياب العدالة. 15.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-15T09:53+0000

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ونشر المكاري تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس" (تويتر سابقا)، صباح اليوم الجمعة، أكد من خلالها أن لبنان دخل في مرحلة خطرة فيما يتعلق بموضوع النزوح السوري، ويجب إنهاء هذا الوضع الشاذ وانعكاساته على بناء البلد، على حد قوله.وأوضح الوزير اللبناني أنه "على الرغم من الهجرة يبقى المهاجر متعلقا ببلده".وأمس الخميس، أوضح وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عصام شرف الدين، أن "المجتمع الدولي متواطئ في ملف عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، وبالتالي، نتوجه إلى خطة ثنائية بين لبنان والدولة السورية لا بد منها".وفي تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، قال شرف الدين إن "ضبط الحدود البرية التي طولها 358 كلم، استحالة في الوقت الحاضر، لأن عديد الجيش اللبناني لا يكفي، ونحن بحاجة إلى 7 أضعاف من الموجودين حاليًا".وقال شرف الدين:ولفت الوزير اللبناني إلى أنه "من الواضح بأن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب وجبران باسيل يتعاملون مع هذا الملف الوطني بخفة، ويراهنون على تضييع الوقت لأنهم صاغرين لإرادة الغرب الوقح".وكانت حكومة تصريف الأعمال في لبنان قد أعلنت عن تشكيل وفد تقني لزيارة سوريا، لمتابعة ملف اللاجئين السوريين، برئاسة وزير الخارجية عبد الله بو حبيب، ويضم ممثلين عن القوى الأمنية والجيش اللبناني.وأصدرت الحكومة مجموعة من القرارات والإجراءات المتعلقة بتنظيم الوجود السوري في لبنان، مع ازدياد حركة تدفق اللاجئين السوريين عبر المعابر غير الشرعية إلى لبنان، وطلبت من الأجهزة الأمنية توحيد وتكثيف الجهود لمنع التهريب وزيادة نقاط التفتيش والعمل على مراقبة الحدود.

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