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في ليبيا... أهوال لا توصف
تعرضت ليبيا لإعصار "دانيال" الذي خلف وراءه الكثير من الدمار والضحايا. وأصدرت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، في وقت سابق، قرارا باعتبار جميع البلديات، التي تعرضت للفيضانات والسيول إثر العاصفة "دانيال" مناطق منكوبة.
https://sputnikarabic.ae/20230915/وزير-البيئة-بحكومة-الوحدة-الوطنية-الليبية-لـسبوتنيك-نحذر-من-كارثة-بيئية-في-درنة-1081065683.html
وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية لـ"سبوتنيك": نحذر من كارثة بيئية في درنة
وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية لـ"سبوتنيك": نحذر من كارثة بيئية في درنة
أكد إبراهيم العربي، وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية لـ"سبوتنيك"، أن الوضع البيئي في المدينة كارثي، ولا توجد شبكة صرف صحي تعمل، ولا مصدر مياه صالحة... 15.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-15T11:34+0000
2023-09-15T11:34+0000
في ليبيا... أهوال لا توصف
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وأوضح العربي لـ"سبوتنيك" ضرورة خروج الآبار عن الخدمة حتى يتم التأكد من سلامتها وخلوها من أي ملوثات، مشيرا إلى أن مصادر التلوث تأتي من تحلل الجثث والحيوانات النافقة، والمواد الكيميائية التي جرفها السيل جراء هذا الفيضان.وتابع العربي بأن شبكة الصرف الصحي خرجت عن الخدمة، وهناك خطر كبير لاختلاطها بشبكة مياه الشرب، واصفا الوضع بأنه سيئ جدا ويجب احتياطيا عدم استخدام المياه، وعند التعامل مع الجثث، يجب أن يكون ذلك عن طريق متخصصين وليس بالشكل الذي نراه الآن.وقال الوزير الليبي:وأشار إبراهيم العربي إلى أنه لم تعهد ليبيا مثل هذه الكارثة التي أغرقت المدينة في زمن محدود جدا، من قبل، مناشدا الفرق الموجودة كالهلال الأحمر وغيرهم أن يكون لديهم دراية في التعامل مع الجثث وأن يكون العمل وفق نظام حماية دقيق، منوها إلى أن ما نراه من جهود عشوائية بأدوات بدائية أمر خطير، على حد وصفه.وكانت منظمة الصحة العالمية ومنظمات الإغاثة قد ناشدت، السلطات في ليبيا، اليوم الجمعة، بوقف دفن ضحايا الفيضانات في مقابر جماعية، بعدما كشف تقرير للأمم المتحدة أن أكثر من ألف شخص قد دفنوا بهذه الطريقة، حتى الآن، بعد وقوع الكارثة.ومن المقرر أن يقدم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة مساعدة شهرية لمئة ألف شخص تأثروا بالفيضانات في ليبيا، في المستقبل القريب، في وقت أشار بيان المنظمة المنشور على موقعها إلى أن "هذا الإجراء الاستثنائي سيتم تنفيذه من خلال توفير مساعدة غذائية شهرية، لمدة ثلاثة أشهر، لمئة ألف شخص في المناطق المتضررة من الفيضانات.وأسفرت العاصفة "دانيال" عن وفاة أكثر من 5000 شخص، ولا يزال العديد من الأشخاص في عداد المفقودين، ويعاني ما لا يقل عن 30 ألف نازح من ظروف صعبة، حيث يعيشون في مدارس ومناطق نائية يصعب الوصول إليها.وأعلنت السلطات الليبية، الأحد الماضي، مدينة سوسة الواقعة شرقي البلاد، مدينة منكوبة، عقب تعرضها لفيضانات وسيول عارمة جراء العاصفة "دانيال" المتوسطية، التي ضربت منطقة شرقي ليبيا.
https://sputnikarabic.ae/20230915/وصول-5-طائرات-إلى-بنغازي-ضمن-الجسر-الجوي-الإماراتي-لإغاثة-ليبيا-1081064379.html
https://sputnikarabic.ae/20230915/الأمم-المتحدة-تعلن-عن-تقديم-مساعدة-شهرية-لضحايا-الفيضانات-في-ليبيا-1081053736.html
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار, منظمة الأمم المتحدة, حصري
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار, منظمة الأمم المتحدة, حصري

وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية لـ"سبوتنيك": نحذر من كارثة بيئية في درنة

11:34 GMT 15.09.2023
© Sputnik . MAHER ALSHAERYتأثير إعصار "دانيال" على مدينة درنة في ليبيا
تأثير إعصار دانيال على مدينة درنة في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2023
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
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حصري
أكد إبراهيم العربي، وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية لـ"سبوتنيك"، أن الوضع البيئي في المدينة كارثي، ولا توجد شبكة صرف صحي تعمل، ولا مصدر مياه صالحة للشرب.
وأوضح العربي لـ"سبوتنيك" ضرورة خروج الآبار عن الخدمة حتى يتم التأكد من سلامتها وخلوها من أي ملوثات، مشيرا إلى أن مصادر التلوث تأتي من تحلل الجثث والحيوانات النافقة، والمواد الكيميائية التي جرفها السيل جراء هذا الفيضان.
تأثير إعصار دانيال على مدينة درنة في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2023
في ليبيا... أهوال لا توصف
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11:11 GMT
وتابع العربي بأن شبكة الصرف الصحي خرجت عن الخدمة، وهناك خطر كبير لاختلاطها بشبكة مياه الشرب، واصفا الوضع بأنه سيئ جدا ويجب احتياطيا عدم استخدام المياه، وعند التعامل مع الجثث، يجب أن يكون ذلك عن طريق متخصصين وليس بالشكل الذي نراه الآن.
وقال الوزير الليبي:

على من يعملون في ميدان العمل أن يكونوا مجهزين بالملابس الخاصة ومزودين بالكمامات والقفازات الطبية، وإعطاء تطعيمات خاصة للعاملين في حقل الميدان الإغاثي وتوفير كافة الأدوية الوقائية خوفا من نقل العدوى للمتواجدين خارج مدينة درنة.

وأشار إبراهيم العربي إلى أنه لم تعهد ليبيا مثل هذه الكارثة التي أغرقت المدينة في زمن محدود جدا، من قبل، مناشدا الفرق الموجودة كالهلال الأحمر وغيرهم أن يكون لديهم دراية في التعامل مع الجثث وأن يكون العمل وفق نظام حماية دقيق، منوها إلى أن ما نراه من جهود عشوائية بأدوات بدائية أمر خطير، على حد وصفه.
وكانت منظمة الصحة العالمية ومنظمات الإغاثة قد ناشدت، السلطات في ليبيا، اليوم الجمعة، بوقف دفن ضحايا الفيضانات في مقابر جماعية، بعدما كشف تقرير للأمم المتحدة أن أكثر من ألف شخص قد دفنوا بهذه الطريقة، حتى الآن، بعد وقوع الكارثة.
تأثير إعصار دانيال على مدينة درنة في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2023
في ليبيا... أهوال لا توصف
الأمم المتحدة تعلن عن تقديم مساعدة شهرية لضحايا الفيضانات في ليبيا
00:58 GMT
ومن المقرر أن يقدم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة مساعدة شهرية لمئة ألف شخص تأثروا بالفيضانات في ليبيا، في المستقبل القريب، في وقت أشار بيان المنظمة المنشور على موقعها إلى أن "هذا الإجراء الاستثنائي سيتم تنفيذه من خلال توفير مساعدة غذائية شهرية، لمدة ثلاثة أشهر، لمئة ألف شخص في المناطق المتضررة من الفيضانات.
وأسفرت العاصفة "دانيال" عن وفاة أكثر من 5000 شخص، ولا يزال العديد من الأشخاص في عداد المفقودين، ويعاني ما لا يقل عن 30 ألف نازح من ظروف صعبة، حيث يعيشون في مدارس ومناطق نائية يصعب الوصول إليها.
وأعلنت السلطات الليبية، الأحد الماضي، مدينة سوسة الواقعة شرقي البلاد، مدينة منكوبة، عقب تعرضها لفيضانات وسيول عارمة جراء العاصفة "دانيال" المتوسطية، التي ضربت منطقة شرقي ليبيا.
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