https://sputnikarabic.ae/20230915/وزير-الدفاع-الروسي-يتفقد-تنفيذ-أمر-الدفاع-الحكومي-في-مصنع-زفيزدا-بمنطقة-بريموري-1081054800.html
وزير الدفاع الروسي يتفقد مصنع "زفيزدا" العسكري بمنطقة بريموري
وزير الدفاع الروسي يتفقد مصنع "زفيزدا" العسكري بمنطقة بريموري
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن وزير الدفاع، سيرغي شويغو، تفقد تنفيذ أمر الدفاع الحكومي في مصنع "زفيزدا" بمنطقة بريموري، ووجه بتشغيل المصنع بكامل... 15.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-15T04:04+0000
2023-09-15T04:04+0000
2023-09-15T04:25+0000
العالم
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/0d/1048676121_0:215:2875:1832_1920x0_80_0_0_79f7305e64f44934ec449374549693e5.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقالت الدفاع الروسية في بيان: "تفقد وزير دفاع روسيا الاتحادية سيرغي شويغو بناء مجمع الرصيف العائم، والتقدم المحرز في إصلاح وتحديث الغواصات النووية بموجب أمر الدفاع الحكومي في مصنع زفيزدا العسكري في بولشوي كامين".وأضافت الدفاع الروسية أن شويغو تفقد خلال زيارة أجراها إلى إقليم بريموري مصنع زفيزدا وتنفيذ أمر الدفاع الحكومي هناك، مشيرة إلى أن شويغو استمع إلى تقرير من مدير المصنع حول إصلاح وتحديث الغواصات النووية.
https://sputnikarabic.ae/20230913/شويغو-هدفنا-الأساسي-تدمير-أسلحة-أوكرانيا-1080993389.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/0d/1048676121_73:0:2804:2048_1920x0_80_0_0_d8f17ac20ad44113c37b3d4d9cc8602b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا
وزير الدفاع الروسي يتفقد مصنع "زفيزدا" العسكري بمنطقة بريموري
04:04 GMT 15.09.2023 (تم التحديث: 04:25 GMT 15.09.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن وزير الدفاع، سيرغي شويغو، تفقد تنفيذ أمر الدفاع الحكومي في مصنع "زفيزدا" بمنطقة بريموري، ووجه بتشغيل المصنع بكامل طاقته الإنتاجية لاستكمال عمليات إصلاح وتحديث الغواصات.
موسكو - سبوتنيك
. وقالت الدفاع الروسية في بيان: "تفقد وزير دفاع روسيا الاتحادية سيرغي شويغو بناء مجمع الرصيف العائم، والتقدم المحرز في إصلاح وتحديث الغواصات النووية بموجب أمر الدفاع الحكومي في مصنع زفيزدا العسكري في بولشوي كامين".
وأضافت الدفاع الروسية أن شويغو تفقد خلال زيارة أجراها إلى إقليم بريموري مصنع زفيزدا وتنفيذ أمر الدفاع الحكومي هناك، مشيرة إلى أن شويغو استمع إلى تقرير من مدير المصنع حول إصلاح وتحديث الغواصات النووية.