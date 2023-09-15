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وزير الدفاع الروسي يتفقد مصنع "زفيزدا" العسكري بمنطقة بريموري
https://sputnikarabic.ae/20230915/وزير-الدفاع-الروسي-يتفقد-تنفيذ-أمر-الدفاع-الحكومي-في-مصنع-زفيزدا-بمنطقة-بريموري-1081054800.html
وزير الدفاع الروسي يتفقد مصنع "زفيزدا" العسكري بمنطقة بريموري
وزير الدفاع الروسي يتفقد مصنع "زفيزدا" العسكري بمنطقة بريموري
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن وزير الدفاع، سيرغي شويغو، تفقد تنفيذ أمر الدفاع الحكومي في مصنع "زفيزدا" بمنطقة بريموري، ووجه بتشغيل المصنع بكامل... 15.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-15T04:04+0000
2023-09-15T04:25+0000
العالم
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الدفاع الروسية في بيان: "تفقد وزير دفاع روسيا الاتحادية سيرغي شويغو بناء مجمع الرصيف العائم، والتقدم المحرز في إصلاح وتحديث الغواصات النووية بموجب أمر الدفاع الحكومي في مصنع زفيزدا العسكري في بولشوي كامين".وأضافت الدفاع الروسية أن شويغو تفقد خلال زيارة أجراها إلى إقليم بريموري مصنع زفيزدا وتنفيذ أمر الدفاع الحكومي هناك، مشيرة إلى أن شويغو استمع إلى تقرير من مدير المصنع حول إصلاح وتحديث الغواصات النووية.
https://sputnikarabic.ae/20230913/شويغو-هدفنا-الأساسي-تدمير-أسلحة-أوكرانيا-1080993389.html
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العالم, روسيا
العالم, روسيا

وزير الدفاع الروسي يتفقد مصنع "زفيزدا" العسكري بمنطقة بريموري

04:04 GMT 15.09.2023 (تم التحديث: 04:25 GMT 15.09.2023)
© Sputnik . Pavel Lvov / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يزور الأسطول الشمالي، في إقليم مورمانسك، روسيا 13 أبريل 2021
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يزور الأسطول الشمالي، في إقليم مورمانسك، روسيا 13 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2023
© Sputnik . Pavel Lvov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن وزير الدفاع، سيرغي شويغو، تفقد تنفيذ أمر الدفاع الحكومي في مصنع "زفيزدا" بمنطقة بريموري، ووجه بتشغيل المصنع بكامل طاقته الإنتاجية لاستكمال عمليات إصلاح وتحديث الغواصات.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الدفاع الروسية في بيان: "تفقد وزير دفاع روسيا الاتحادية سيرغي شويغو بناء مجمع الرصيف العائم، والتقدم المحرز في إصلاح وتحديث الغواصات النووية بموجب أمر الدفاع الحكومي في مصنع زفيزدا العسكري في بولشوي كامين".
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
شويغو: هدفنا الأساسي تدمير أسلحة أوكرانيا
13 سبتمبر, 10:56 GMT
وأضافت الدفاع الروسية أن شويغو تفقد خلال زيارة أجراها إلى إقليم بريموري مصنع زفيزدا وتنفيذ أمر الدفاع الحكومي هناك، مشيرة إلى أن شويغو استمع إلى تقرير من مدير المصنع حول إصلاح وتحديث الغواصات النووية.
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