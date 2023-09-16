https://sputnikarabic.ae/20230916/إسرائيل-تغلق-الحرم-الإبراهيمي-بالتزامن-مع-الأعياد-اليهودية-1081089947.html
إسرائيل تغلق الحرم الإبراهيمي بالتزامن مع الأعياد اليهودية
إسرائيل تغلق الحرم الإبراهيمي بالتزامن مع الأعياد اليهودية
أغلقت القوات الإسرائيلية، اليوم السبت، الحرم الإبراهيمي، حيث تم منع المصلين المسلمين من الدخول بحجة الاحتفال بالأعياد اليهودية. 16.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-16T11:11+0000
2023-09-16T11:11+0000
2023-09-16T11:11+0000
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
آخر أخبار القدس الأن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102496/46/1024964631_0:405:3888:2592_1920x0_80_0_0_f802ba35dcfca3338125c7524f79240a.jpg
ونقلت وكالة "وفا" الفلسطينية عن غسان الرجبي، مدير الحرم، أن "هذا الإغلاق يأتي في إطار التقسيم الزماني والمكاني الذي فرضته إسرائيل، والتي سرقت نحو 36% من أروقة الحرم بشكل دائم".وأشار الرجبي إلى أن "الاحتلال يقوم بإغلاق الحرم لمدة 10 أيام في السنة بالكامل، بحجة الأعياد اليهودية، ويحرم المصلين الفلسطينيين من حقهم في الدخول".وأعلنت الحكومة الإسرائيلية عن إغلاق الحرم في تواريخ محددة هذا العام، وهي 16 و20 و24، و25 من شهر سبتمبر/ أيلول الجاري.وكانت وسائل إعلام فلسطينية قد أفادت، يوم أمس الجمعة، بإغلاق القوات الإسرائيلية العديد من الشوارع في مدينة القدس، استعدادا لعيد "رأس السنة العبرية".ونقلت وكالة "سما"، تصريحات مصادر مقدسية بأن "آلاف المستوطنين اقتحموا، فجر الجمعة، ساحة البراق في المسجد الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية قرب حائط البراق، وذلك بمناسبة ما يسمى "رأس السنة العبرية".وأوضحت المصادر المقدسية أن إقامة المستوطنين لتلك الطقوس جاءت في ساعات الليل المتأخرة والفجر الأولى، إذ أقاموا احتفالات قرب سور مدينة القدس، وذلك للمناسبة ذاتها التي تصادف، يومي السبت والأحد.يشار إلى أن حاتم البكري، وزير الأوقاف الفلسطيني، كان قد صرح بأن "المسجد الأقصى المبارك لا يزال يعاني من ويلات الاحتلال حيث لم تترك إسرائيل المسجد منذ حرقه، في عام 1969، فهي حتى الآن تسعى للسيطرة عليه".
https://sputnikarabic.ae/20230909/محافظ-القدس-لـسبوتنيك-خطط-إسرائيل-الاستيطانية-في-الضفة-تستهدف-طمس-القضية-الفلسطينية-1080863162.html
https://sputnikarabic.ae/20230830/مقتل-فلسطيني-وإصابة-مستوطن-إسرائيلي-إثر-عملية-طعن-في-القدس-فيديو-1080570712.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102496/46/1024964631_0:0:3456:2592_1920x0_80_0_0_a3a0d3dca905c01e06dd22bfa1262ee5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, آخر أخبار القدس الأن, الأخبار
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, آخر أخبار القدس الأن, الأخبار
إسرائيل تغلق الحرم الإبراهيمي بالتزامن مع الأعياد اليهودية
تابعنا عبر
أغلقت القوات الإسرائيلية، اليوم السبت، الحرم الإبراهيمي، حيث تم منع المصلين المسلمين من الدخول بحجة الاحتفال بالأعياد اليهودية.
ونقلت وكالة
"وفا" الفلسطينية عن غسان الرجبي، مدير الحرم، أن "هذا الإغلاق يأتي في إطار التقسيم الزماني والمكاني الذي فرضته إسرائيل، والتي سرقت نحو 36% من أروقة الحرم بشكل دائم".
وأشار الرجبي إلى أن "الاحتلال يقوم بإغلاق الحرم لمدة 10 أيام في السنة بالكامل، بحجة الأعياد اليهودية، ويحرم المصلين الفلسطينيين من حقهم في الدخول".
وأعلنت الحكومة الإسرائيلية عن إغلاق الحرم في تواريخ محددة هذا العام، وهي 16 و20 و24، و25 من شهر سبتمبر/ أيلول الجاري.
وكانت وسائل إعلام فلسطينية قد أفادت، يوم أمس الجمعة، بإغلاق القوات الإسرائيلية
العديد من الشوارع في مدينة القدس، استعدادا لعيد "رأس السنة العبرية".
ونقلت وكالة
"سما"، تصريحات مصادر مقدسية بأن "آلاف المستوطنين اقتحموا، فجر الجمعة، ساحة البراق في المسجد الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية قرب حائط البراق، وذلك بمناسبة ما يسمى "رأس السنة العبرية".
وأوضحت المصادر المقدسية أن إقامة المستوطنين لتلك الطقوس جاءت في ساعات الليل المتأخرة والفجر الأولى، إذ أقاموا احتفالات قرب سور مدينة القدس، وذلك للمناسبة ذاتها التي تصادف، يومي السبت والأحد.
يشار إلى أن حاتم البكري، وزير الأوقاف الفلسطيني، كان قد صرح بأن "المسجد الأقصى المبارك لا يزال يعاني من ويلات الاحتلال حيث لم تترك إسرائيل المسجد منذ حرقه، في عام 1969، فهي حتى الآن تسعى للسيطرة عليه".