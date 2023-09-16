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إسرائيل تغلق الحرم الإبراهيمي بالتزامن مع الأعياد اليهودية
إسرائيل تغلق الحرم الإبراهيمي بالتزامن مع الأعياد اليهودية
أغلقت القوات الإسرائيلية، اليوم السبت، الحرم الإبراهيمي، حيث تم منع المصلين المسلمين من الدخول بحجة الاحتفال بالأعياد اليهودية. 16.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-16T11:11+0000
2023-09-16T11:11+0000
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ونقلت وكالة "وفا" الفلسطينية عن غسان الرجبي، مدير الحرم، أن "هذا الإغلاق يأتي في إطار التقسيم الزماني والمكاني الذي فرضته إسرائيل، والتي سرقت نحو 36% من أروقة الحرم بشكل دائم".وأشار الرجبي إلى أن "الاحتلال يقوم بإغلاق الحرم لمدة 10 أيام في السنة بالكامل، بحجة الأعياد اليهودية، ويحرم المصلين الفلسطينيين من حقهم في الدخول".وأعلنت الحكومة الإسرائيلية عن إغلاق الحرم في تواريخ محددة هذا العام، وهي 16 و20 و24، و25 من شهر سبتمبر/ أيلول الجاري.وكانت وسائل إعلام فلسطينية قد أفادت، يوم أمس الجمعة، بإغلاق القوات الإسرائيلية العديد من الشوارع في مدينة القدس، استعدادا لعيد "رأس السنة العبرية".ونقلت وكالة "سما"، تصريحات مصادر مقدسية بأن "آلاف المستوطنين اقتحموا، فجر الجمعة، ساحة البراق في المسجد الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية قرب حائط البراق، وذلك بمناسبة ما يسمى "رأس السنة العبرية".وأوضحت المصادر المقدسية أن إقامة المستوطنين لتلك الطقوس جاءت في ساعات الليل المتأخرة والفجر الأولى، إذ أقاموا احتفالات قرب سور مدينة القدس، وذلك للمناسبة ذاتها التي تصادف، يومي السبت والأحد.يشار إلى أن حاتم البكري، وزير الأوقاف الفلسطيني، كان قد صرح بأن "المسجد الأقصى المبارك لا يزال يعاني من ويلات الاحتلال حيث لم تترك إسرائيل المسجد منذ حرقه، في عام 1969، فهي حتى الآن تسعى للسيطرة عليه".
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, آخر أخبار القدس الأن, الأخبار
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, آخر أخبار القدس الأن, الأخبار

إسرائيل تغلق الحرم الإبراهيمي بالتزامن مع الأعياد اليهودية

11:11 GMT 16.09.2023
© AP Photo / Nasser Shiyoukhiالحرم الإبراهيمي الشريف، الخليل، فلسطين
الحرم الإبراهيمي الشريف، الخليل، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2023
© AP Photo / Nasser Shiyoukhi
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أغلقت القوات الإسرائيلية، اليوم السبت، الحرم الإبراهيمي، حيث تم منع المصلين المسلمين من الدخول بحجة الاحتفال بالأعياد اليهودية.
ونقلت وكالة "وفا" الفلسطينية عن غسان الرجبي، مدير الحرم، أن "هذا الإغلاق يأتي في إطار التقسيم الزماني والمكاني الذي فرضته إسرائيل، والتي سرقت نحو 36% من أروقة الحرم بشكل دائم".
وأشار الرجبي إلى أن "الاحتلال يقوم بإغلاق الحرم لمدة 10 أيام في السنة بالكامل، بحجة الأعياد اليهودية، ويحرم المصلين الفلسطينيين من حقهم في الدخول".
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وأعلنت الحكومة الإسرائيلية عن إغلاق الحرم في تواريخ محددة هذا العام، وهي 16 و20 و24، و25 من شهر سبتمبر/ أيلول الجاري.
وكانت وسائل إعلام فلسطينية قد أفادت، يوم أمس الجمعة، بإغلاق القوات الإسرائيلية العديد من الشوارع في مدينة القدس، استعدادا لعيد "رأس السنة العبرية".
ونقلت وكالة "سما"، تصريحات مصادر مقدسية بأن "آلاف المستوطنين اقتحموا، فجر الجمعة، ساحة البراق في المسجد الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية قرب حائط البراق، وذلك بمناسبة ما يسمى "رأس السنة العبرية".
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وأوضحت المصادر المقدسية أن إقامة المستوطنين لتلك الطقوس جاءت في ساعات الليل المتأخرة والفجر الأولى، إذ أقاموا احتفالات قرب سور مدينة القدس، وذلك للمناسبة ذاتها التي تصادف، يومي السبت والأحد.
يشار إلى أن حاتم البكري، وزير الأوقاف الفلسطيني، كان قد صرح بأن "المسجد الأقصى المبارك لا يزال يعاني من ويلات الاحتلال حيث لم تترك إسرائيل المسجد منذ حرقه، في عام 1969، فهي حتى الآن تسعى للسيطرة عليه".
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