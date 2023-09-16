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https://sputnikarabic.ae/20230916/إعلام-عطل-في-طائرة-الرئيس-النمساوي-يمنعه-من-السفر-إلى-نيويورك-1081104181.html
إعلام: عطل في طائرة الرئيس النمساوي يمنعه من السفر إلى نيويورك
إعلام: عطل في طائرة الرئيس النمساوي يمنعه من السفر إلى نيويورك
لم يتمكن الرئيس النمساوي، ألكسندر فان دير بيلين، من السفر إلى نيويورك بسبب مشكلات فنية في الطائرة، إذ كان ينوي المشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة،... 16.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-16T16:38+0000
2023-09-16T16:38+0000
العالم
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وبحسب المنشور، تم اكتشاف أعطال فنية في الطائرة الرئاسية للخطوط الجوية النمساوية، ولم يكن من الممكن العثور على أخرى تحل محلها.يشار إلى أنه كان من المفترض أن تسافر زميلته السلوفينية ناتاشا بيرك موسار على نفس الطائرة مع الرئيس النمساوي.وسينعقد الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في الفترة من 19 إلى 26 سبتمبر/ أيلول، ويرأس الوفد الروسي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
https://sputnikarabic.ae/20230902/-لافروف-يتحدث-خلال-اجتماعات-الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-في-سبتمبر-1080641646.html
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إعلام: عطل في طائرة الرئيس النمساوي يمنعه من السفر إلى نيويورك

16:38 GMT 16.09.2023
© AP Photo / Matthias Schrader ألكسندر فان دير بيلن
 ألكسندر فان دير بيلن - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2023
© AP Photo / Matthias Schrader
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لم يتمكن الرئيس النمساوي، ألكسندر فان دير بيلين، من السفر إلى نيويورك بسبب مشكلات فنية في الطائرة، إذ كان ينوي المشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، حسبما ذكرت صحيفة "كرون" نقلا عن مصادرها الخاصة.
وبحسب المنشور، تم اكتشاف أعطال فنية في الطائرة الرئاسية للخطوط الجوية النمساوية، ولم يكن من الممكن العثور على أخرى تحل محلها.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال اللقاء مع رئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوييف في طشقند، أوزبكستان 28 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2023
لافروف يتحدث خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر
2 سبتمبر, 16:22 GMT
يشار إلى أنه كان من المفترض أن تسافر زميلته السلوفينية ناتاشا بيرك موسار على نفس الطائرة مع الرئيس النمساوي.
وسينعقد الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في الفترة من 19 إلى 26 سبتمبر/ أيلول، ويرأس الوفد الروسي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
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