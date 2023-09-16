https://sputnikarabic.ae/20230916/إعلام-عطل-في-طائرة-الرئيس-النمساوي-يمنعه-من-السفر-إلى-نيويورك-1081104181.html
إعلام: عطل في طائرة الرئيس النمساوي يمنعه من السفر إلى نيويورك
إعلام: عطل في طائرة الرئيس النمساوي يمنعه من السفر إلى نيويورك
لم يتمكن الرئيس النمساوي، ألكسندر فان دير بيلين، من السفر إلى نيويورك بسبب مشكلات فنية في الطائرة، إذ كان ينوي المشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة،... 16.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-16T16:38+0000
2023-09-16T16:38+0000
2023-09-16T16:38+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103670/76/1036707638_0:0:2028:1142_1920x0_80_0_0_02ade798ff2bf93ca6cc0bc4f22c8a20.jpg
وبحسب المنشور، تم اكتشاف أعطال فنية في الطائرة الرئاسية للخطوط الجوية النمساوية، ولم يكن من الممكن العثور على أخرى تحل محلها.يشار إلى أنه كان من المفترض أن تسافر زميلته السلوفينية ناتاشا بيرك موسار على نفس الطائرة مع الرئيس النمساوي.وسينعقد الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في الفترة من 19 إلى 26 سبتمبر/ أيلول، ويرأس الوفد الروسي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
https://sputnikarabic.ae/20230902/-لافروف-يتحدث-خلال-اجتماعات-الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-في-سبتمبر-1080641646.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103670/76/1036707638_145:0:1972:1370_1920x0_80_0_0_0791a8877d50eb99a6908cd8228dac1c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
إعلام: عطل في طائرة الرئيس النمساوي يمنعه من السفر إلى نيويورك
تابعنا عبر
لم يتمكن الرئيس النمساوي، ألكسندر فان دير بيلين، من السفر إلى نيويورك بسبب مشكلات فنية في الطائرة، إذ كان ينوي المشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، حسبما ذكرت صحيفة "كرون" نقلا عن مصادرها الخاصة.
وبحسب المنشور، تم اكتشاف أعطال فنية في الطائرة الرئاسية للخطوط الجوية النمساوية، ولم يكن من الممكن العثور على أخرى تحل محلها.
يشار إلى أنه كان من المفترض أن تسافر زميلته السلوفينية ناتاشا بيرك موسار على نفس الطائرة مع الرئيس النمساوي.
وسينعقد الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في الفترة من 19 إلى 26 سبتمبر/ أيلول، ويرأس الوفد الروسي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.