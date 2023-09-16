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Вертолеты Ка-52 и Ми-28 во время боевого вылета в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230916/التمساح-الروسية-تدمر-مركز-تحكم-ومركبات-مدرعة-أوكرانيةفيديو-1081103855.html
"التمساح" الروسية تدمر مركز تحكم ومركبات مدرعة أوكرانية...فيديو
"التمساح" الروسية تدمر مركز تحكم ومركبات مدرعة أوكرانية...فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لعمل أطقم المروحيات الهجومية "كا-52" (التمساح) وتدمير معاقل وعربات مدرعة أوكرانية. 16.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-16T16:09+0000
2023-09-16T16:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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في الفيديو، تمطر "التماسيح" مواقع العدو بوابل من الضربات.خلال المهام القتالية، أطلق طيارو الجيش الصواريخ على المواقع المحصنة المكتشفة للوحدات المسلحة. ونتيجة لذلك تم تدمير مركز التحكم للعدو وتدمير آلياته المدرعة.ويقوم طيران الجيش في المنطقة العسكرية الشمالية بمهام مرافقة الأرتال وتدمير العربات المدرعة وإيصال القوات والشحنات العسكرية. توفر المروحية الدعم الجوي للوحدات التي تؤدي المهام في إطار العملية الخاصة.
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رصد عسكري
رصد عسكري

"التمساح" الروسية تدمر مركز تحكم ومركبات مدرعة أوكرانية...فيديو

16:09 GMT 16.09.2023 (تم التحديث: 16:33 GMT 16.09.2023)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورأفراد من الأرض يلتقون بطائرة هليكوبتر من طراز كا-52 تابعة للقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
أفراد من الأرض يلتقون بطائرة هليكوبتر من طراز كا-52 تابعة للقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لعمل أطقم المروحيات الهجومية "كا-52" (التمساح) وتدمير معاقل وعربات مدرعة أوكرانية.
في الفيديو، تمطر "التماسيح" مواقع العدو بوابل من الضربات.
خلال المهام القتالية، أطلق طيارو الجيش الصواريخ على المواقع المحصنة المكتشفة للوحدات المسلحة. ونتيجة لذلك تم تدمير مركز التحكم للعدو وتدمير آلياته المدرعة.
ويقوم طيران الجيش في المنطقة العسكرية الشمالية بمهام مرافقة الأرتال وتدمير العربات المدرعة وإيصال القوات والشحنات العسكرية. توفر المروحية الدعم الجوي للوحدات التي تؤدي المهام في إطار العملية الخاصة.
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