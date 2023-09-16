https://sputnikarabic.ae/20230916/التمساح-الروسية-تدمر-مركز-تحكم-ومركبات-مدرعة-أوكرانيةفيديو-1081103855.html
"التمساح" الروسية تدمر مركز تحكم ومركبات مدرعة أوكرانية...فيديو
"التمساح" الروسية تدمر مركز تحكم ومركبات مدرعة أوكرانية...فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لعمل أطقم المروحيات الهجومية "كا-52" (التمساح) وتدمير معاقل وعربات مدرعة أوكرانية. 16.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-16T16:09+0000
2023-09-16T16:09+0000
2023-09-16T16:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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في الفيديو، تمطر "التماسيح" مواقع العدو بوابل من الضربات.خلال المهام القتالية، أطلق طيارو الجيش الصواريخ على المواقع المحصنة المكتشفة للوحدات المسلحة. ونتيجة لذلك تم تدمير مركز التحكم للعدو وتدمير آلياته المدرعة.ويقوم طيران الجيش في المنطقة العسكرية الشمالية بمهام مرافقة الأرتال وتدمير العربات المدرعة وإيصال القوات والشحنات العسكرية. توفر المروحية الدعم الجوي للوحدات التي تؤدي المهام في إطار العملية الخاصة.
سبوتنيك عربي
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2023
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/06/1075614678_333:0:3062:2047_1920x0_80_0_0_499b405c9023e48464317f16aa1a5573.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
"التمساح" الروسية تدمر مركز تحكم ومركبات مدرعة أوكرانية...فيديو
16:09 GMT 16.09.2023 (تم التحديث: 16:33 GMT 16.09.2023) تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لعمل أطقم المروحيات الهجومية "كا-52" (التمساح) وتدمير معاقل وعربات مدرعة أوكرانية.
في الفيديو، تمطر "التماسيح" مواقع العدو بوابل من الضربات.
خلال المهام القتالية، أطلق طيارو الجيش الصواريخ على المواقع المحصنة المكتشفة للوحدات المسلحة. ونتيجة لذلك تم تدمير مركز التحكم للعدو وتدمير آلياته المدرعة.
ويقوم طيران الجيش في المنطقة العسكرية الشمالية بمهام مرافقة الأرتال وتدمير العربات المدرعة وإيصال القوات والشحنات العسكرية. توفر المروحية الدعم الجوي للوحدات التي تؤدي المهام في إطار العملية الخاصة.