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Вертолеты Ка-52 и Ми-28 во время боевого вылета в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230916/الدفاع-الروسية-إحباط-13-هجوما-أوكرانيا-وتحييد-400-جندي-في-كراسني-ليمان--عاجل-1081091235.html
الدفاع الروسية: إحباط 13 هجوما أوكرانيا وتحييد 400 جندي في كراسني ليمان- عاجل
الدفاع الروسية: إحباط 13 هجوما أوكرانيا وتحييد 400 جندي في كراسني ليمان- عاجل
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم السبت، أن القوات الروسية أحبطت محاولات للقوات الأوكرانية لاستعادة المواقع المفقودة في مناطق تورسكوي في جمهورية... 16.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-16T11:37+0000
2023-09-16T12:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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وقالت الدفاع في بيانها، إن مجموعة قوات "المركز" بالتعاون مع الغارات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذف اللهب الثقيلة، صدت 13 هجوما للعدو بنجاح، حيث بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 400 جندي و18 مركبة قتالية مدرعة و12 مركبة وعشر مدافع.وأضافت الدفاع في بيانها، تم منع إنزال مجموعات الاستطلاع للعدو على اتجاه خيرسون، على الجزر والضفة اليسرى لنهر دنيبر، حيث فقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 360 جنديا، ودبابة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و 26 مركبة، بالإضافة إلى 12 مدفع ميداني.وجاء في البيان، "لم يتخل العدو عن خطط لتغطية مدينة أرتيموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية واستمر في إجراء عمليات هجومية من قبل مجموعات من الألوية 28 و93 الآلية و80 المحمولة جوا و3 الهجومية، وحاول دون جدوى طرد القوات الروسية من منطقتي كليشيفكا وأندريفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأشارت الوزارة إلى أنه، خلال الاسبوع الماضي، صدت وحدات "الجنوب" 34 هجوما من قبل القوات الأوكرانية في هذا الاتجاه، ما أدى إلى خسارة العدو أكثر من 1700 جندي قتلوا وجرحوا، و 16 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، و 34 مركبة، بالإضافة إلى 12 مدفعية ميدانية.كما صدت وحدات من القوات الروسية 18 هجوما للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق وركينو وفيربوفوي في منطقة زابوروجيه، ونتيجة للخسائر الكبيرة في الأفراد ، اضطرت القيادة الأوكرانية إلى البدء في سحب اللواء 82 المحمول جوا للقوات المسلحة الأوكرانية.يشارك حاليا لواء 71 للقوات المسلحة الأوكرانية من الاحتياطي الاستراتيجي، بالإضافة إلى مجموعات الهجوم المشتركة للألوية 47 و 65 الآلية و 46 للقوات المسلحة الأوكرانية، للمحاولة للسيطرة على مواقع في هذه المنطقة.
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العالم, روسيا, رصد عسكري
العالم, روسيا, رصد عسكري

الدفاع الروسية: إحباط 13 هجوما أوكرانيا وتحييد 400 جندي في كراسني ليمان- عاجل

11:37 GMT 16.09.2023 (تم التحديث: 12:00 GMT 16.09.2023)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمدفع مضاد للطائرات زو-23-2 التابعة لمجموعة قوات "الجنوب"
مدفع مضاد للطائرات زو-23-2 التابعة لمجموعة قوات الجنوب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم السبت، أن القوات الروسية أحبطت محاولات للقوات الأوكرانية لاستعادة المواقع المفقودة في مناطق تورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية وغابات سيريبريانسكي.
وقالت الدفاع في بيانها، إن مجموعة قوات "المركز" بالتعاون مع الغارات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذف اللهب الثقيلة، صدت 13 هجوما للعدو بنجاح، حيث بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 400 جندي و18 مركبة قتالية مدرعة و12 مركبة وعشر مدافع.
وأضافت الدفاع في بيانها، تم منع إنزال مجموعات الاستطلاع للعدو على اتجاه خيرسون، على الجزر والضفة اليسرى لنهر دنيبر، حيث فقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 360 جنديا، ودبابة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و 26 مركبة، بالإضافة إلى 12 مدفع ميداني.
وجاء في البيان، "لم يتخل العدو عن خطط لتغطية مدينة أرتيموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية واستمر في إجراء عمليات هجومية من قبل مجموعات من الألوية 28 و93 الآلية و80 المحمولة جوا و3 الهجومية، وحاول دون جدوى طرد القوات الروسية من منطقتي كليشيفكا وأندريفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأشارت الوزارة إلى أنه، خلال الاسبوع الماضي، صدت وحدات "الجنوب" 34 هجوما من قبل القوات الأوكرانية في هذا الاتجاه، ما أدى إلى خسارة العدو أكثر من 1700 جندي قتلوا وجرحوا، و 16 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، و 34 مركبة، بالإضافة إلى 12 مدفعية ميدانية.
كما صدت وحدات من القوات الروسية 18 هجوما للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق وركينو وفيربوفوي في منطقة زابوروجيه، ونتيجة للخسائر الكبيرة في الأفراد ، اضطرت القيادة الأوكرانية إلى البدء في سحب اللواء 82 المحمول جوا للقوات المسلحة الأوكرانية.
يشارك حاليا لواء 71 للقوات المسلحة الأوكرانية من الاحتياطي الاستراتيجي، بالإضافة إلى مجموعات الهجوم المشتركة للألوية 47 و 65 الآلية و 46 للقوات المسلحة الأوكرانية، للمحاولة للسيطرة على مواقع في هذه المنطقة.
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