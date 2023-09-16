https://sputnikarabic.ae/20230916/الدفاع-الروسية-تدمير-12-سفينة-مسيرة-أوكرانية-وقوارب-مع-فرق-إنزال-في-البحر-الأسود-عاجل-1081090186.html
الدفاع الروسية: تدمير 12 سفينة مسيرة أوكرانية وقوارب مع فرق إنزال في البحر الأسود
الدفاع الروسية: تدمير 12 سفينة مسيرة أوكرانية وقوارب مع فرق إنزال في البحر الأسود
ذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه تم تدمير 12 سفينة مسيرة و3 قوارب مع فرق إنزال تابعة لقوات العمليات الخاصة الأوكرانية في البحر الأسود خلال الأسبوع الماضي. 16.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-16T11:21+0000
2023-09-16T11:21+0000
2023-09-16T11:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأشارت الوزارة أن القوات المسلحة الروسية دمرت 15 قاربا لأغراض مختلفة للقوات المسلحة الأوكرانية خلال أسبوع.وقالت: "خلال الفترة الماضية، اكتشف الطيران البحري وسفن أسطول البحر الأسود ودمر 12 قاربًا مسيرا، بالإضافة إلى ثلاثة زوارق عالية السرعة مع فرق إنزال تابعة لقوات العمليات الخاصة لأوكرانية".كما نفذت القوات الروسية 11 ضربة بصواريخ عالية الدقة وطائرات مسيرة على منشآت عسكرية في أوكرانيا خلال الأسبوع، وعطلت برمجيات المجموعات العسكرية الأوكرانية. وأضافت الوزارة: "في الفترة من 9 إلى 16 سبتمبر/ أيلول 2023، نفذت القوات المسلحة الروسية 11 ضربة جماعية بأسلحة جوية وبحرية عالية الدقة بعيدة المدى، بالإضافة إلى طائرات مسيرة، على مرافق البنية التحتية للمواني، وأماكن إنتاج وتخزين القوارب المسيرة والوقود ومواد التشحيم والذخيرة والأسلحة الغربية ونقاط انتشار أفراد القوات المسلحة". وأوضحت أنه "نتيجة للضربات، تعطلت الخدمات اللوجستية للمجموعات العسكرية الأوكرانية العاملة في اتجاهي دونيتسك وزابوروجيه، وإمدادات الأسلحة الغربية الصنع، وتم تدمير ترسانة كبيرة من الذخيرة الهندسية للقوات المسلحة الأوكرانية".واعترض الدفاع الجوي 19 صاروخا من راجمات "هيمارس" ودمر 270 طائرة أوكرانية مسيرة. وفي 13 سبتمبر/ أيلول، أسقطت الطائرات المقاتلة التابعة للقوات الجوية الروسية مروحية أوكرانية من طراز "مي-8" بالقرب من كراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية".
https://sputnikarabic.ae/20230916/الدفاع-الروسية-إحباط-13-هجوما-أوكرانيا-وتحييد-400-جندي-في-كراسني-ليمان--عاجل-1081091235.html
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روسيا
الدفاع الروسية: تدمير 12 سفينة مسيرة أوكرانية وقوارب مع فرق إنزال في البحر الأسود
11:21 GMT 16.09.2023 (تم التحديث: 11:43 GMT 16.09.2023) تابعنا عبر
ذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه تم تدمير 12 سفينة مسيرة و3 قوارب مع فرق إنزال تابعة لقوات العمليات الخاصة الأوكرانية في البحر الأسود خلال الأسبوع الماضي.
وأشارت الوزارة أن القوات المسلحة الروسية دمرت 15 قاربا لأغراض مختلفة للقوات المسلحة الأوكرانية خلال أسبوع.
وقالت: "خلال الفترة الماضية، اكتشف الطيران البحري وسفن أسطول البحر الأسود ودمر 12 قاربًا مسيرا، بالإضافة إلى ثلاثة زوارق عالية السرعة مع فرق إنزال تابعة لقوات العمليات الخاصة لأوكرانية".
كما نفذت القوات الروسية 11 ضربة بصواريخ عالية الدقة وطائرات مسيرة على منشآت عسكرية في أوكرانيا خلال الأسبوع، وعطلت برمجيات المجموعات العسكرية الأوكرانية.
وأضافت الوزارة: "في الفترة من 9 إلى 16 سبتمبر/ أيلول 2023، نفذت القوات المسلحة الروسية 11 ضربة جماعية بأسلحة جوية وبحرية عالية الدقة بعيدة المدى، بالإضافة إلى طائرات مسيرة، على مرافق البنية التحتية للمواني، وأماكن إنتاج وتخزين القوارب المسيرة والوقود ومواد التشحيم والذخيرة والأسلحة الغربية ونقاط انتشار أفراد القوات المسلحة".
وأوضحت أنه "نتيجة للضربات، تعطلت الخدمات اللوجستية للمجموعات العسكرية الأوكرانية العاملة في اتجاهي دونيتسك وزابوروجيه، وإمدادات الأسلحة الغربية الصنع، وتم تدمير ترسانة كبيرة من الذخيرة الهندسية للقوات المسلحة الأوكرانية".
واعترض الدفاع الجوي 19 صاروخا من راجمات "هيمارس" ودمر 270 طائرة أوكرانية مسيرة.
وفي 13 سبتمبر/ أيلول، أسقطت الطائرات المقاتلة التابعة للقوات الجوية الروسية مروحية أوكرانية من طراز "مي-8" بالقرب من كراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية".