https://sputnikarabic.ae/20230916/الدفاع-مدفعية-القوات-الروسية-الجنوبية-دمرت-9-مركبات-قتالية-أوكرانية-في-دونيتسك-1081082470.html
الدفاع: مدفعية القوات الروسية الجنوبية دمرت 9 مركبات قتالية أوكرانية في دونيتسك
الدفاع: مدفعية القوات الروسية الجنوبية دمرت 9 مركبات قتالية أوكرانية في دونيتسك
أكد رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات الروسية الجنوبية، جورجي ميناشفيلي، أن المدفعية الروسية للمجموعة "الجنوبية" المشاركة في العملية الخاصة دمرت تسع مركبات... 16.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-16T02:13+0000
2023-09-16T02:13+0000
2023-09-16T02:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
وزارة الدفاع الروسية
مركبات
المدفعية الروسية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/1a/1079403366_0:174:3072:1902_1920x0_80_0_0_3c4c072c2bbcad528e9c33c141e7c693.jpg
وأضاف: "تم تدمير مركبة مشاة قتالية من طراز برادلي أمريكية الصنع وثلاث مركبات قتالية مدرعة تابعة للواء الهجوم الثالث للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى خمس مركبات في بريدتشينو وتشاسوف يار وكراسنوجوروفكا".وتابع جورجي ميناشفيلي، أصابت مدفعية المجموعة "الجنوبية" مستودع ذخيرة ميداني في فيسيول، وهي نقطة انتشار مؤقتة لوحدة من لواء المشاة الآلي رقم 59 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في بيرفومايسكي.خلال المعركة المضادة للبطارية في هذا الجزء من الجبهة، فقد العدو ثلاثة مدافع هاوتزر أمريكية الصنع من طراز إم777، بالإضافة إلى أربع قذائف هاون عيار 120 ملم.
https://sputnikarabic.ae/20230914/ضابط-أمريكي-يكشف-مصير-القوات-الأوكرانية-في-حال-فشل-الهجوم-المضاد-1081030557.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/1a/1079403366_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4b5388f08675baa86e88bb83d655773d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, وزارة الدفاع الروسية, مركبات, المدفعية الروسية
روسيا, وزارة الدفاع الروسية, مركبات, المدفعية الروسية
الدفاع: مدفعية القوات الروسية الجنوبية دمرت 9 مركبات قتالية أوكرانية في دونيتسك
02:13 GMT 16.09.2023 (تم التحديث: 02:34 GMT 16.09.2023) تابعنا عبر
أكد رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات الروسية الجنوبية، جورجي ميناشفيلي، أن المدفعية الروسية للمجموعة "الجنوبية" المشاركة في العملية الخاصة دمرت تسع مركبات عسكرية أوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية خلال الـ 24 ساعة الماضية، بما في ذلك مركبة مشاة قتالية من طراز برادلي.
وأضاف: "تم تدمير مركبة مشاة قتالية من طراز برادلي أمريكية الصنع وثلاث مركبات قتالية مدرعة تابعة للواء الهجوم الثالث للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى خمس مركبات في بريدتشينو وتشاسوف يار وكراسنوجوروفكا".
وتابع جورجي ميناشفيلي، أصابت مدفعية المجموعة "الجنوبية"
مستودع ذخيرة ميداني في فيسيول، وهي نقطة انتشار مؤقتة لوحدة من لواء المشاة الآلي رقم 59 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في بيرفومايسكي.
خلال المعركة المضادة للبطارية في هذا الجزء من الجبهة، فقد العدو ثلاثة مدافع هاوتزر أمريكية الصنع من طراز إم777، بالإضافة إلى أربع قذائف هاون عيار 120 ملم.