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Вертолеты Ка-52 и Ми-28 во время боевого вылета в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230916/الدفاع-مدفعية-القوات-الروسية-الجنوبية-دمرت-9-مركبات-قتالية-أوكرانية-في-دونيتسك-1081082470.html
الدفاع: مدفعية القوات الروسية الجنوبية دمرت 9 مركبات قتالية أوكرانية في دونيتسك
الدفاع: مدفعية القوات الروسية الجنوبية دمرت 9 مركبات قتالية أوكرانية في دونيتسك
أكد رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات الروسية الجنوبية، جورجي ميناشفيلي، أن المدفعية الروسية للمجموعة "الجنوبية" المشاركة في العملية الخاصة دمرت تسع مركبات... 16.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-16T02:13+0000
2023-09-16T02:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
وزارة الدفاع الروسية
مركبات
المدفعية الروسية
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وأضاف: "تم تدمير مركبة مشاة قتالية من طراز برادلي أمريكية الصنع وثلاث مركبات قتالية مدرعة تابعة للواء الهجوم الثالث للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى خمس مركبات في بريدتشينو وتشاسوف يار وكراسنوجوروفكا".وتابع جورجي ميناشفيلي، أصابت مدفعية المجموعة "الجنوبية" مستودع ذخيرة ميداني في فيسيول، وهي نقطة انتشار مؤقتة لوحدة من لواء المشاة الآلي رقم 59 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في بيرفومايسكي.خلال المعركة المضادة للبطارية في هذا الجزء من الجبهة، فقد العدو ثلاثة مدافع هاوتزر أمريكية الصنع من طراز إم777، بالإضافة إلى أربع قذائف هاون عيار 120 ملم.
https://sputnikarabic.ae/20230914/ضابط-أمريكي-يكشف-مصير-القوات-الأوكرانية-في-حال-فشل-الهجوم-المضاد-1081030557.html
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روسيا, وزارة الدفاع الروسية, مركبات, المدفعية الروسية
روسيا, وزارة الدفاع الروسية, مركبات, المدفعية الروسية

الدفاع: مدفعية القوات الروسية الجنوبية دمرت 9 مركبات قتالية أوكرانية في دونيتسك

02:13 GMT 16.09.2023 (تم التحديث: 02:34 GMT 16.09.2023)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورطواقم دبابات بروريف "تي-90إم" التابعة لمجموعة القوات المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية يعودون إلى مواقعهم بعد تنفيذ مهام في اتجاه محور كراسني ليمان، منطقة العملية العسكرية الخاصة
طواقم دبابات بروريف تي-90إم التابعة لمجموعة القوات المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية يعودون إلى مواقعهم بعد تنفيذ مهام في اتجاه محور كراسني ليمان، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أكد رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات الروسية الجنوبية، جورجي ميناشفيلي، أن المدفعية الروسية للمجموعة "الجنوبية" المشاركة في العملية الخاصة دمرت تسع مركبات عسكرية أوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية خلال الـ 24 ساعة الماضية، بما في ذلك مركبة مشاة قتالية من طراز برادلي.
وأضاف: "تم تدمير مركبة مشاة قتالية من طراز برادلي أمريكية الصنع وثلاث مركبات قتالية مدرعة تابعة للواء الهجوم الثالث للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى خمس مركبات في بريدتشينو وتشاسوف يار وكراسنوجوروفكا".
وتابع جورجي ميناشفيلي، أصابت مدفعية المجموعة "الجنوبية" مستودع ذخيرة ميداني في فيسيول، وهي نقطة انتشار مؤقتة لوحدة من لواء المشاة الآلي رقم 59 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في بيرفومايسكي.
جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2023
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14 سبتمبر, 11:46 GMT
خلال المعركة المضادة للبطارية في هذا الجزء من الجبهة، فقد العدو ثلاثة مدافع هاوتزر أمريكية الصنع من طراز إم777، بالإضافة إلى أربع قذائف هاون عيار 120 ملم.
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