الصحة العالمية: لا يزال أكثر من 9 آلاف شخص في درنة في عداد المفقودين
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINIمنظمة الصحة العالمية أغسطس/ آب 2020
منظمة الصحة العالمية أغسطس/ آب 2020
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINI
أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، عن وصول أطنان من الإمدادات الصحية إلى مدينة بنغازي الليبية، والقادمة من المركز اللوجستي العالمي للمنظمة في إمارة دبي، والتي أشارت إلى أنها تعكس استجابة طارئة مكثفة للفيضانات غير المسبوقة في شرق ليبيا، في أعقاب العاصفة "دانيال".
ولفتت المنظمة، في بيان رسمي، إلى أن "المساعدات كافية للوصول إلى ما يقرب من 250 ألف شخص، وتشمل الأدوية الأساسية، ولوازم علاج الصدمات، وجراحات الطوارئ والمعدات الطبية، بالإضافة إلى أكياس جثث من أجل نقلها بصورة آمنة وكريمة".
وكشفت منظمة الصحة العالمية، في بيانها، أنه "لا يزال أكثر من 9000 شخص في درنة في عداد المفقودين، وتعمل الفرق التابعة لها مع وزارة الصحة الليبية لتعقب القتلى والمفقودين، وأنه تم حتى الآن انتشال جثث 3958 شخصا والتعرف على هوياتهم، وإصدار شهادات وفاتهم، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد، مع انتشال فرق البحث والإنقاذ المزيد من الجثث".
.@WHO health supplies arrive in #Libya as part of intensified response to devastating floods - enough to reach almost 250,000 people with health aid.https://t.co/1ZoSr53RTW#StormDaniel@WHOLIBYA @DrAhmedZouiten pic.twitter.com/UA7O5tmU1P— WHO Regional Office for the Eastern Mediterranean (@WHOEMRO) September 16, 2023
ونقل البيان عن ممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا، الدكتور أحمد زويتن، قوله:
إنها كارثة ذات أبعاد أسطورية، نحن نشعر بالحزن بسبب الخسارة الفادحة لآلاف الأرواح، إن أفكارنا مع العائلات التي فقدت أحباءها، وكذلك مع جميع المجتمعات المتضررة، ونحن ملتزمون بتقديم الدعم اللازم لاستعادة الخدمات الصحية للسكان المتضررين في شرق ليبيا.
وذكرت منظمة الصحة العالمية، في بيانها، أن "الإمدادات البالغة 130 متر مكعب، التي وصلت، اليوم، هي ثاني عملية تسليم تقوم بها منظمة الصحة العالمية، بعد أن كانت الدفعة الأولى مكونة من 29 طن متري من الإمدادات الطبية العاجلة، من مخزونات الطوارئ الموجودة لدى المنظمة في ليبيا".
وكانت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيان قد أعلنت، أمس الجمعة، أن "أكثر من 38,640 ألف شخص نزحوا من المناطق الأكثر تضررا في شمال شرق ليبيا، بسبب الإعصار "دانيال".
ووقع الإعصار "دانيال"، الأسبوع الماضي، وأسفر عن وفاة أكثر من 5000 شخص، ولا يزال العديد من الأشخاص في عداد المفقودين، وأعلنت كل من حكومة الوحدة الوطنية، والحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، الحداد 3 أيام، وتنكيس الرايات والأعلام في جميع الجهات العامة والخاصة، حدادا على ضحايا الفيضانات والسيول التي اجتاحت مناطق شرق ليبيا.