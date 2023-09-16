https://sputnikarabic.ae/20230916/الصحة-العالمية-لا-يزال-أكثر-من-9-آلاف-شخص-في-درنة-في-عداد-المفقودين-1081091762.html

الصحة العالمية: لا يزال أكثر من 9 آلاف شخص في درنة في عداد المفقودين

الصحة العالمية: لا يزال أكثر من 9 آلاف شخص في درنة في عداد المفقودين

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، عن وصول أطنان من الإمدادات الصحية إلى مدينة بنغازي الليبية، ‏والقادمة من المركز اللوجستي العالمي للمنظمة في إمارة دبي،... 16.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-16T11:58+0000

2023-09-16T11:58+0000

2023-09-16T11:58+0000

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ولفتت المنظمة، في بيان رسمي، إلى أن "المساعدات كافية للوصول إلى ما يقرب من 250 ألف شخص، وتشمل الأدوية الأساسية، ولوازم علاج الصدمات، وجراحات الطوارئ والمعدات الطبية، بالإضافة إلى أكياس جثث من أجل نقلها بصورة آمنة وكريمة".وكشفت منظمة الصحة العالمية، في بيانها، أنه "لا يزال أكثر من 9000 شخص في درنة في عداد المفقودين، وتعمل الفرق التابعة لها مع وزارة الصحة الليبية لتعقب القتلى والمفقودين، وأنه تم حتى الآن انتشال جثث 3958 شخصا والتعرف على هوياتهم، وإصدار شهادات وفاتهم، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد، مع انتشال فرق البحث والإنقاذ المزيد من الجثث".ونقل البيان عن ممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا، الدكتور أحمد زويتن، قوله:وذكرت منظمة الصحة العالمية، في بيانها، أن "الإمدادات البالغة 130 متر مكعب، التي وصلت، اليوم، هي ثاني عملية تسليم تقوم بها منظمة الصحة العالمية، بعد أن كانت الدفعة الأولى مكونة من 29 طن متري من الإمدادات الطبية العاجلة، من مخزونات الطوارئ الموجودة لدى المنظمة في ليبيا".وكانت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيان قد أعلنت، أمس الجمعة، أن "أكثر من 38,640 ألف شخص نزحوا من المناطق ‏الأكثر تضررا في شمال شرق ليبيا، بسبب الإعصار "دانيال".‏ووقع الإعصار "دانيال"، الأسبوع الماضي، وأسفر عن وفاة أكثر من 5000 شخص، ولا يزال العديد من الأشخاص في عداد المفقودين، وأعلنت كل من حكومة الوحدة الوطنية، والحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، الحداد 3 أيام، وتنكيس الرايات والأعلام في جميع الجهات العامة والخاصة، حدادا على ضحايا الفيضانات والسيول التي اجتاحت مناطق شرق ليبيا.

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أخبار ليبيا اليوم, منظمة الصحة العالمية, العالم, أخبار العالم الآن