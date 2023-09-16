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https://sputnikarabic.ae/20230916/انتهت-اللعبة-إعلام-أمريكي-يعلن-عن-اختفاء-أوكرانيا-1081104948.html
"انتهت اللعبة".... إعلام أمريكي يعلن عن "اختفاء أوكرانيا"
"انتهت اللعبة".... إعلام أمريكي يعلن عن "اختفاء أوكرانيا"
قال الصحفي الأمريكي جارلاند نيكسون في مدونته على موقع يوتيوب إن الدولة الأوكرانية لم تعد موجودة وأصبحت أداة للسياسة العدوانية الأمريكية. 16.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-16T18:09+0000
2023-09-16T18:09+0000
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ويعتقد أنه "لم تعد هناك دولة مثل أوكرانيا. لقد انتهت هذه اللعبة".وشبه الصحفي الدولة الواقعة في أوروبا الشرقية بالقفاز الذي يرتديه اللص لتجنب ترك بصمات أصابعه في مسرح الجريمة.ويشير نيكسون، إلى أن المحافظين الجدد الذين يديرون الإمبراطورية الأمريكية يستخدمون أوكرانيا كنوع من القفازات للمساعدة في إخفاء تورطهم في تدمير أوروبا.وقد أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارا وتكرارا إلى تحول أوكرانيا إلى أداة للسياسة الخارجية الأمريكية. ووفقا للرئيس الروسي، فإن واشنطن تستخدم كييف كقوة ضاربة ضد روسيا وتتصرف في الجمهورية السوفييتية السابقة لأغراضها العسكرية.
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العالم

"انتهت اللعبة".... إعلام أمريكي يعلن عن "اختفاء أوكرانيا"

18:09 GMT 16.09.2023
© Fotolia / aviavladالعلم الأوكراني
العلم الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2023
© Fotolia / aviavlad
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قال الصحفي الأمريكي جارلاند نيكسون في مدونته على موقع يوتيوب إن الدولة الأوكرانية لم تعد موجودة وأصبحت أداة للسياسة العدوانية الأمريكية.
ويعتقد أنه "لم تعد هناك دولة مثل أوكرانيا. لقد انتهت هذه اللعبة".
وشبه الصحفي الدولة الواقعة في أوروبا الشرقية بالقفاز الذي يرتديه اللص لتجنب ترك بصمات أصابعه في مسرح الجريمة.
ويشير نيكسون، إلى أن المحافظين الجدد الذين يديرون الإمبراطورية الأمريكية يستخدمون أوكرانيا كنوع من القفازات للمساعدة في إخفاء تورطهم في تدمير أوروبا.
وقد أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارا وتكرارا إلى تحول أوكرانيا إلى أداة للسياسة الخارجية الأمريكية. ووفقا للرئيس الروسي، فإن واشنطن تستخدم كييف كقوة ضاربة ضد روسيا وتتصرف في الجمهورية السوفييتية السابقة لأغراضها العسكرية.
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