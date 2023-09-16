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https://sputnikarabic.ae/20230916/بث-مباشر-لتطورات-زلزال-المغرب-المدمر-واستمرار-عمليات-البحث-والإنقاذ-1081030470.html
بث مباشر لتطورات زلزال المغرب المدمر واستمرار عمليات البحث والإنقاذ
بث مباشر لتطورات زلزال المغرب المدمر واستمرار عمليات البحث والإنقاذ
تتواصل جهود الفرق المحلية والدولية في عمليات البحث والإنقاذ لضحايا زلزال المغرب المدمر الذي ضرب إقليم الحوز، وخلف آلاف القتلى والمصابين. 16.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-16T11:22+0000
2023-09-16T11:23+0000
العالم العربي
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العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, زلزال, أخبار المناخ في العالم, الأخبار, новый онлайн для белой редактуры
العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, زلزال, أخبار المناخ في العالم, الأخبار, новый онлайн для белой редактуры
مواطنون مغاربة يحزمون أمتعتهم بعدما أتى الزلزال على منازلهم - سبوتنيك عربي

بث مباشر لتطورات زلزال المغرب المدمر واستمرار عمليات البحث والإنقاذ

11:22 GMT 16.09.2023 (تم التحديث: 11:23 GMT 16.09.2023)
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يتبع
تتواصل جهود الفرق المحلية والدولية في عمليات البحث والإنقاذ لضحايا زلزال المغرب المدمر الذي ضرب إقليم الحوز، وخلف آلاف القتلى والمصابين.
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15:11 GMT 15.09.2023
السلطات المغربية تبدأ في تجهيز خيام بإقليم الحوز على شكل حجرات دراسية لصالح أطفال ضحايا الزلزال لتمكينهم من متابعة دراستهم.
13:40 GMT 15.09.2023
13:38 GMT 15.09.2023
الخزينة العامة للمغرب تقرر التسهيل على الراغبين في دفع مساهماتهم للصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال بإبقاء شبابيك مراكزها المحاسبية مفتوحة خلال أيام نهاية الأسبوع وأيام العطل.
11:25 GMT 15.09.2023
أعلنت الوكالة المغربية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية أنها ستساهم في الصندوق الخاص بتدبير مخلفات الزلزال بمبلغ مليار درهم، دعما للجهد التضامني الوطني.
08:32 GMT 15.09.2023
08:30 GMT 15.09.2023
المحكمة الدستورية المغربية تعلن اعتزامها المشاركة في حملة الدعم والتبرع لفائدة الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على زلزال الحوز.
20:07 GMT 14.09.2023
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على بغالهم..أطفال المغرب يشقون الجبال حاملين المساعدات لمناطق معزولة.. صور
14 سبتمبر, 19:50 GMT
20:06 GMT 14.09.2023
الملك محمد السادس يساهم بمليار درهم في صندوق تدبير آثار زلزال الحوز
20:06 GMT 14.09.2023
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لم يبق إلا المسجد.."دوار مغربي" اختفت منازله بالكامل.. صور
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