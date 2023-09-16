https://sputnikarabic.ae/20230916/تزويد-البجعة-البيضاء-الروسية-بصواريخ-كروز-جديدة-1081097931.html

تزويد "البجعة البيضاء" الروسية بصواريخ كروز جديدة

تزويد "البجعة البيضاء" الروسية بصواريخ كروز جديدة

تم تزويد حاملات الصواريخ الاستراتيجية الروسية من طراز تو-160 بصواريخ كروز جديدة من طراز Kh-BD يصل مداها إلى أكثر من 6500 كيلومتر، بحسب مقطع فيديو نشرته وزارة... 16.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-16T13:45+0000

2023-09-16T13:45+0000

2023-09-16T13:45+0000

رصد عسكري

سلاح روسيا

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وقال قائد الطيران بعيد المدى سيرغي كوبيلاش إن “صواريخ X-BD يبلغ مداها أكثر من 6500 ألف كيلومتر".قال ذلك عندما قام الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ووزير الدفاع سيرغي شويغو بفحص أسطوانة إطلاق الصواريخ في القاذفة من طراز تو-160 عبر أبواب بدن الطائرة المفتوحة.وعرض وزير الدفاع للزعيم الكوري الشمالي طائرة مجهزة بصواريخ جديدة في مطار كنفيتشي في فلاديفوستوك.وأوضح كوبيلاش أن جميع الآليات المتواجدة في المطار هي من وحدات قتالية.الطائرة تو-160 مسلحة أيضا بصواريخ كروز Kh-101 التي يبلغ أقصى مدى طيران لها حوالي 5500 كيلومتر.تو-160 هي قاذفة حاملة صواريخ استراتيجية أسرع من الصوت مع أجنحة اكتساح عكسي، تم تطويرها في مكتب تصميم توبوليف في السبعينيات والثمانينيات. وهي مصممة لتدمير أهم الأهداف في عمق خطوط العدو بالأسلحة النووية والتقليدية. يطلق على الطائرة تو-160 اسم "البجعة البيضاء" في روسيا.

https://sputnikarabic.ae/20230905/شويغو-4-قاذفات-استراتيجية-من-طراز-تو-160-إم-ستدخل-الخدمة-الفعلية-هذا-العام-1080716982.html

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رصد عسكري, سلاح روسيا