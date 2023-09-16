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- سبوتنيك عربي, 1920
في ليبيا... أهوال لا توصف
تعرضت ليبيا لإعصار "دانيال" الذي خلف وراءه الكثير من الدمار والضحايا. وأصدرت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، في وقت سابق، قرارا باعتبار جميع البلديات، التي تعرضت للفيضانات والسيول إثر العاصفة "دانيال" مناطق منكوبة.
https://sputnikarabic.ae/20230916/خبراء-يكشفون-سبب-مضاعفة-القوة-التدميرية-الهائلة-لفيضانات-ليبيا-1081091378.html
خبراء يكشفون سبب مضاعفة القوة التدميرية الهائلة لفيضانات ليبيا؟
خبراء يكشفون سبب مضاعفة القوة التدميرية الهائلة لفيضانات ليبيا؟
تسبب إعصار "دانيال" الذي ضرب ليبيا، يوم الأحد الماضي، في هطول أمطار غزيرة في الدولة الواقعة شمالي أفريقيا، وكانت المناطق الأكثر تضرراً هي مدينتي البيضاء ودرنة... 16.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-16T11:54+0000
2023-09-16T11:54+0000
في ليبيا... أهوال لا توصف
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سبوتنيك. بعد أيام من انفجار سدين في مدينة درنة بشرق ليبيا، وإطلاقهما كميات هائلة من المياه اجتاحت أحياء بأكملها وقتلت الآلاف وخلفت عدة آلاف آخرين في عداد المفقودين، حدد الخبراء كيف ساهمت مجموعة عوامل في زيادة القوة التدميرية لتلك الفيضانات ومن ثم مضاعفة حجم الكارثة.لم يحمّل بعض المسؤولين التغير المناخي المسؤولية كاملة في القوة الهائلة التي جاء بها إعصار دانيال، فقد اعترف بعضهم بأن ارتفاع درجات الحرارة كان فقط ضمن عدة عوامل أخرى ساهمت في شدة مثل هذه الأحداث المتطرفة.وذكرت وسائل إعلام عربية أن مدينة درنة، وهي مدينة معرضة تاريخيًا للفيضانات، واجهت مشكلة حرجة تتعلق بالسدود القديمة حيث تم بناؤها من قبل شركة يوغوسلافية بين عامي 1973 و1977، ولم تخضع للصيانة منذ عام 2002.وحذرت ورقة بحثية من جامعة سبها الليبية من احتمالات الفيضانات "الكارثية" والحاجة إلى الصيانة الدورية للسدود، كما تم شرح مدى افتقار المنطقة إلى الغطاء النباتي الكافي لمنع تآكل التربة.وسلط الخبراء في بحثهم الضوء على خطر انهيار السدود، والذي يمكن أن يكون مفاجئا ومدمرا، مؤكدين أن الخطر الذي تشكله الظواهر الجوية المتطرفة الناجمة عن المناخ على البنية التحتية من السدود إلى المباني وإمدادات المياه، يؤكد الحاجة الملحة إلى الاستعداد لمواجهة التحديات غير المتوقعة والمكثفة.ولفت بيتري تالاس، رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، إلى ضرورة الانتباه إلى القضايا المتعلقة بأنظمة الإنذار، مشيرا إلى أنه "لو كانت هناك خدمة أرصاد جوية تعمل بشكل طبيعي، لأصدرت التحذيرات ولكانت إدارة الطوارئ أيضًا قادرة على تنفيذ عمليات إجلاء للناس وكنا قد تجنبنا معظم الخسائر البشرية".يذكر أن الهلال الأحمر الليبي كان قد أفاد بأن عدد قتلى الفيضانات التي شهدتا البلاد تجاوز 11 ألف شخص، وما زال ما يزيد عن 10 آلاف شخص في عداد المفقودين، وقال عمدة مدينة درنة عبد المنعم الغيثي، يوم الأربعاء الماضي، إن عدد القتلى قد يصل إلى 20 ألف شخص.ومما يثير قلق السلطات المتزايد أيضا احتمال تفشي العدوى بسبب الاكتشافات المتأخرة للجثث المتحللة وعدم وجود أماكن للدفن، وأوضح عبد الرحيم مازق، رئيس المركز الطبي الرئيسي في مدينة البيضاء، لـ"سبوتنيك"، إن "انتشار العدوى والأوبئة" يشكل خطرا حقيقيا يهدد المنطقة.
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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, أخبار المناخ في العالم, الأخبار
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, أخبار المناخ في العالم, الأخبار

خبراء يكشفون سبب مضاعفة القوة التدميرية الهائلة لفيضانات ليبيا؟

11:54 GMT 16.09.2023
© Sputnikمدينة درنة شرق ليبيا بعد إعصار "دانيال" المدمر
مدينة درنة شرق ليبيا بعد إعصار دانيال المدمر - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2023
© Sputnik
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تسبب إعصار "دانيال" الذي ضرب ليبيا، يوم الأحد الماضي، في هطول أمطار غزيرة في الدولة الواقعة شمالي أفريقيا، وكانت المناطق الأكثر تضرراً هي مدينتي البيضاء ودرنة شرقي البلاد، كما أدى إلى تدمير نحو 25% من مدينة درنة نتيجة الكارثة الطبيعية، بحسب مسؤول في البلاد.
سبوتنيك. بعد أيام من انفجار سدين في مدينة درنة بشرق ليبيا، وإطلاقهما كميات هائلة من المياه اجتاحت أحياء بأكملها وقتلت الآلاف وخلفت عدة آلاف آخرين في عداد المفقودين، حدد الخبراء كيف ساهمت مجموعة عوامل في زيادة القوة التدميرية لتلك الفيضانات ومن ثم مضاعفة حجم الكارثة.
لم يحمّل بعض المسؤولين التغير المناخي المسؤولية كاملة في القوة الهائلة التي جاء بها إعصار دانيال، فقد اعترف بعضهم بأن ارتفاع درجات الحرارة كان فقط ضمن عدة عوامل أخرى ساهمت في شدة مثل هذه الأحداث المتطرفة.
موظفو وزارة الطوارئ الروسية يطفئون حرائق الغابات في ياقوتيا، حرائق غابات - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2023
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10:08 GMT
وذكرت وسائل إعلام عربية أن مدينة درنة، وهي مدينة معرضة تاريخيًا للفيضانات، واجهت مشكلة حرجة تتعلق بالسدود القديمة حيث تم بناؤها من قبل شركة يوغوسلافية بين عامي 1973 و1977، ولم تخضع للصيانة منذ عام 2002.
وحذرت ورقة بحثية من جامعة سبها الليبية من احتمالات الفيضانات "الكارثية" والحاجة إلى الصيانة الدورية للسدود، كما تم شرح مدى افتقار المنطقة إلى الغطاء النباتي الكافي لمنع تآكل التربة.
وسلط الخبراء في بحثهم الضوء على خطر انهيار السدود، والذي يمكن أن يكون مفاجئا ومدمرا، مؤكدين أن الخطر الذي تشكله الظواهر الجوية المتطرفة الناجمة عن المناخ على البنية التحتية من السدود إلى المباني وإمدادات المياه، يؤكد الحاجة الملحة إلى الاستعداد لمواجهة التحديات غير المتوقعة والمكثفة.
مدينة درنة شرق ليبيا بعد إعصار دانيال المدمر - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2023
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أمس, 14:21 GMT
ولفت بيتري تالاس، رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، إلى ضرورة الانتباه إلى القضايا المتعلقة بأنظمة الإنذار، مشيرا إلى أنه "لو كانت هناك خدمة أرصاد جوية تعمل بشكل طبيعي، لأصدرت التحذيرات ولكانت إدارة الطوارئ أيضًا قادرة على تنفيذ عمليات إجلاء للناس وكنا قد تجنبنا معظم الخسائر البشرية".
يذكر أن الهلال الأحمر الليبي كان قد أفاد بأن عدد قتلى الفيضانات التي شهدتا البلاد تجاوز 11 ألف شخص، وما زال ما يزيد عن 10 آلاف شخص في عداد المفقودين، وقال عمدة مدينة درنة عبد المنعم الغيثي، يوم الأربعاء الماضي، إن عدد القتلى قد يصل إلى 20 ألف شخص.
ومما يثير قلق السلطات المتزايد أيضا احتمال تفشي العدوى بسبب الاكتشافات المتأخرة للجثث المتحللة وعدم وجود أماكن للدفن، وأوضح عبد الرحيم مازق، رئيس المركز الطبي الرئيسي في مدينة البيضاء، لـ"سبوتنيك"، إن "انتشار العدوى والأوبئة" يشكل خطرا حقيقيا يهدد المنطقة.
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