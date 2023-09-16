https://sputnikarabic.ae/20230916/رئيسة-اللجنة-الدولية-للصليب-الأحمر-تعتزم-زيارة-موسكو-ولقاء-الرئيس-بوتين-1081085066.html

رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعتزم زيارة موسكو ولقاء الرئيس بوتين

رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعتزم زيارة موسكو ولقاء الرئيس بوتين

قال رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في روسيا، بوريس ميشيل، اليوم السبت، إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر على استعداد للتوسط بين روسيا وأوكرانيا، في موضوع... 16.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-16T06:57+0000

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وأضاف ميشيل: "أود أن أشير إلى أننا نلتقي بانتظام مع مفوضة حقوق الإنسان في روسيا، تاتيانا موسكالكوفا".وأوضح ميشيل في تصريحات لـ"سبوتنيك"، قائلا: "نناقش خلال اللقاءات قضايا مختلفة، منها المحتجزون، والأشخاص المفقودون، وحماية المدنيين، ولكن اللجنة الدولية لا تشارك في عمليات تبادل سجناء بين روسيا وأوكرانيا".وأشار ميشيل إلى أن "سلطات الدولتين منخرطة في هذا، ولسنا جزءًا من هذه العملية، لكننا مستعدون للعمل كطرف محايد ووسيط، إذا طلبت منا الأطراف القيام بذلك".كما نوّه ميشيل بأن "رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش، تخطط لزيارة موسكو، آملا أن يحدث ذلك قبل نهاية هذا العام، وأن تتمكن من مقابلة الرئيس الروسي، تماما كما التقت بالرئيس الصيني، الأسبوع الماضي".يذكر أن سبولياريتش كانت قد زارت موسكو، في يناير/ كانون الثاني الماضي، وعقدت عددا من اللقاءات مع المسؤولين الروس، من بينهم وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومفوضة حقوق الإنسان في روسيا، تاتيانا موسكالكوفا.

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