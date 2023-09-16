https://sputnikarabic.ae/20230916/رئيسة-اللجنة-الدولية-للصليب-الأحمر-تعتزم-زيارة-موسكو-ولقاء-الرئيس-بوتين-1081085066.html
رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعتزم زيارة موسكو ولقاء الرئيس بوتين
رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعتزم زيارة موسكو ولقاء الرئيس بوتين
قال رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في روسيا، بوريس ميشيل، اليوم السبت، إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر على استعداد للتوسط بين روسيا وأوكرانيا، في موضوع... 16.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-16T06:57+0000
2023-09-16T06:57+0000
2023-09-16T06:57+0000
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وأضاف ميشيل: "أود أن أشير إلى أننا نلتقي بانتظام مع مفوضة حقوق الإنسان في روسيا، تاتيانا موسكالكوفا".وأوضح ميشيل في تصريحات لـ"سبوتنيك"، قائلا: "نناقش خلال اللقاءات قضايا مختلفة، منها المحتجزون، والأشخاص المفقودون، وحماية المدنيين، ولكن اللجنة الدولية لا تشارك في عمليات تبادل سجناء بين روسيا وأوكرانيا".وأشار ميشيل إلى أن "سلطات الدولتين منخرطة في هذا، ولسنا جزءًا من هذه العملية، لكننا مستعدون للعمل كطرف محايد ووسيط، إذا طلبت منا الأطراف القيام بذلك".كما نوّه ميشيل بأن "رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش، تخطط لزيارة موسكو، آملا أن يحدث ذلك قبل نهاية هذا العام، وأن تتمكن من مقابلة الرئيس الروسي، تماما كما التقت بالرئيس الصيني، الأسبوع الماضي".يذكر أن سبولياريتش كانت قد زارت موسكو، في يناير/ كانون الثاني الماضي، وعقدت عددا من اللقاءات مع المسؤولين الروس، من بينهم وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومفوضة حقوق الإنسان في روسيا، تاتيانا موسكالكوفا.
https://sputnikarabic.ae/20230412/مصادر-في-دونيتسك-القوات-الأوكرانية-نقلت-أسلحة-في-سيارات-تحمل-شعار-الصليب-الأحمر-1075809318.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعتزم زيارة موسكو ولقاء الرئيس بوتين
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قال رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في روسيا، بوريس ميشيل، اليوم السبت، إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر على استعداد للتوسط بين روسيا وأوكرانيا، في موضوع تبادل الأسرى إذا طلب الطرفان ذلك.
وأضاف
ميشيل: "أود أن أشير إلى أننا نلتقي بانتظام مع مفوضة حقوق الإنسان في روسيا، تاتيانا موسكالكوفا".
وأوضح ميشيل في تصريحات لـ"سبوتنيك
"، قائلا: "نناقش خلال اللقاءات قضايا مختلفة، منها المحتجزون، والأشخاص المفقودون، وحماية المدنيين، ولكن اللجنة الدولية لا تشارك في عمليات تبادل سجناء بين روسيا وأوكرانيا".
وأشار ميشيل إلى أن "سلطات الدولتين منخرطة في هذا، ولسنا جزءًا من هذه العملية، لكننا مستعدون للعمل كطرف محايد ووسيط، إذا طلبت منا الأطراف القيام بذلك".
كما نوّه ميشيل بأن "رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر
ميريانا سبولياريتش، تخطط لزيارة موسكو، آملا أن يحدث ذلك قبل نهاية هذا العام، وأن تتمكن من مقابلة الرئيس الروسي، تماما كما التقت بالرئيس الصيني، الأسبوع الماضي".
يذكر أن سبولياريتش كانت قد زارت موسكو، في يناير/ كانون الثاني الماضي، وعقدت عددا من اللقاءات مع المسؤولين الروس، من بينهم وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومفوضة حقوق الإنسان في روسيا، تاتيانا موسكالكوفا.