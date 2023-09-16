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https://sputnikarabic.ae/20230916/رئيس-برلمان-القرم-سنعرض-شقة-زيلينسكي-للبيع-ضمن-100-عقار-مؤمم-للأوليغارشيين-الأوكرانيين--1081085518.html
رئيس برلمان القرم: سنعرض شقة زيلينسكي للبيع ضمن 100 عقار مؤمم للأوليغارشيين الأوكرانيين
رئيس برلمان القرم: سنعرض شقة زيلينسكي للبيع ضمن 100 عقار مؤمم للأوليغارشيين الأوكرانيين
صرّح رئيس برلمان القرم، فلاديمير كونستانتينوف، اليوم السبت، أنه سيتم طرح نحو 100 عقار مؤمم سابقا من الأوليغارشية الأوكرانية للبيع في المستقبل القريب، بما في... 16.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-16T08:39+0000
2023-09-16T08:56+0000
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في وقت سابق، وسّع نواب برلمان القرم، قائمة الممتلكات المؤممة لتشمل أصول القرم، للأوليغارشية والسياسيين الأوكرانيين، وكذلك شقة عائلة زيلينسكي في ليفاديا.وقال كونستانتينوف عبر قناته على "تلغرام": "في المستقبل القريب، من المخطط بيع نحو 100 عقار من الممتلكات المؤممة، وهي مباني سكنية، بما في ذلك شقة لزيلينسكي، ومرافق المنتجعات، ومجمعات تجارية".وأضاف: "من المتوقع أن تصل الإيرادات من بيعها إلى أكثر من 800 مليون روبل لميزانية الجمهورية"، وتابع أنه "تم إجراء ثمانية مزادات لبيع العقارات المؤممة للأوليغارشيين الأوكرانيين، من خلال مزاد علني في الجمهورية، وتم إبرام اتفاقيات البيع والشراء بمبلغ يزيد عن 815 مليون روبل".وأشار رئيس برلمان القرم إلى أن "لجنة مكافحة الإرهاب تواصل العمل على تحديد ممتلكات الأوليغارشية الأوكرانية، في إقليم شبه جزيرة القرم"، وأكد على أن "جميع عائدات بيع هذه الممتلكات ستذهب إلى احتياجات المشاركين في العملية العسكرية الروسية الخاصة".وشدد فلاديمير كونستانتينوف، بالقول: "لن نسمح لهؤلاء المؤيدين الداعمين لقتل الشعب الروسي، والذين يدعمون نظام كييف الإرهابي، بكسب المال على حساب مواطنينا، وسوف ننقل كل شيء إلى مالكين جدد محترمين".
https://sputnikarabic.ae/20230916/-تحرير-نوفوروسيسك-من-الغزاة-الفاشيين-عام-1943-1081084748.html
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العالم, روسيا
العالم, روسيا

رئيس برلمان القرم: سنعرض شقة زيلينسكي للبيع ضمن 100 عقار مؤمم للأوليغارشيين الأوكرانيين

08:39 GMT 16.09.2023 (تم التحديث: 08:56 GMT 16.09.2023)
© AP Photo / Leo Correaالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2023
© AP Photo / Leo Correa
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صرّح رئيس برلمان القرم، فلاديمير كونستانتينوف، اليوم السبت، أنه سيتم طرح نحو 100 عقار مؤمم سابقا من الأوليغارشية الأوكرانية للبيع في المستقبل القريب، بما في ذلك شقة الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي.
في وقت سابق، وسّع نواب برلمان القرم، قائمة الممتلكات المؤممة لتشمل أصول القرم، للأوليغارشية والسياسيين الأوكرانيين، وكذلك شقة عائلة زيلينسكي في ليفاديا.
وقال كونستانتينوف عبر قناته على "تلغرام": "في المستقبل القريب، من المخطط بيع نحو 100 عقار من الممتلكات المؤممة، وهي مباني سكنية، بما في ذلك شقة لزيلينسكي، ومرافق المنتجعات، ومجمعات تجارية".
وأضاف: "من المتوقع أن تصل الإيرادات من بيعها إلى أكثر من 800 مليون روبل لميزانية الجمهورية"، وتابع أنه "تم إجراء ثمانية مزادات لبيع العقارات المؤممة للأوليغارشيين الأوكرانيين، من خلال مزاد علني في الجمهورية، وتم إبرام اتفاقيات البيع والشراء بمبلغ يزيد عن 815 مليون روبل".
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07:37 GMT
وأشار رئيس برلمان القرم إلى أن "لجنة مكافحة الإرهاب تواصل العمل على تحديد ممتلكات الأوليغارشية الأوكرانية، في إقليم شبه جزيرة القرم"، وأكد على أن "جميع عائدات بيع هذه الممتلكات ستذهب إلى احتياجات المشاركين في العملية العسكرية الروسية الخاصة".
وشدد فلاديمير كونستانتينوف، بالقول: "لن نسمح لهؤلاء المؤيدين الداعمين لقتل الشعب الروسي، والذين يدعمون نظام كييف الإرهابي، بكسب المال على حساب مواطنينا، وسوف ننقل كل شيء إلى مالكين جدد محترمين".
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