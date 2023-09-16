https://sputnikarabic.ae/20230916/روستيخ-المدفع-المضاد-للدبابات-2إس-25إم-يمكن-أن-يصبح-مسيرا-1081098750.html
"روستيخ": المدفع المضاد للدبابات "2إس 25إم" يمكن أن يصبح مسيرا
"روستيخ": المدفع المضاد للدبابات "2إس 25إم" يمكن أن يصبح مسيرا
قال رومان خروموف، نائب المدير التنفيذي للدفاع الحكومي والتعاون العسكري الفني في شركة "كورغانماشزافود" (جزء من المجمعات عالية الدقة التابعة لشركة "روستيخ"... 16.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-16T14:10+0000
2023-09-16T14:10+0000
2023-09-16T14:10+0000
رصد عسكري
سلاح روسيا
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ووفقا له، فإن هذا المدفع لديه نظام تحكم يتفاعل مع مركبة التحكم في إطلاق النار "زافيتا-دي"، التي تم إنشاؤها للتحكم في وحدات المدفعية التابعة للقوات المحمولة جوا. واليوم، يمكن لطاقم المدفع عيار 125 ملم العمل بشكل كامل وفقًا للبيانات الواردة من "زافيتا"، وتحديد الهدف عبر قناة اتصال.وقال في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "الخطوة التالية هي صنع مركبة مسيرة، إذا طلبها العميل الرئيسي. يوجد محمل أوتوماتيكي هناك، وكل ما تبقى هو العمل، على سبيل المثال، على بدائل للأشخاص - المحركات. كل هذا يمكن تنفيذه في المستقبل".يبلغ وزن المركبة القتالية 18 طنًا، وهي قادرة على الوصول إلى سرعة 70 كيلومترًا في الساعة على الأرض وما يصل إلى عشرة كيلومترات في الساعة على الماء. تم تجهيز المدفع بأحدث نظام للتحكم في إطلاق النيران ومدفعية قوية عيار 125 ملم - قاذفة صواريخ موجهة تسمح بضرب جميع الدبابات الرئيسية الحديثة حول العالم.
https://sputnikarabic.ae/20230916/تزويد-البجعة-البيضاء-الروسية-بصواريخ-كروز-جديدة-1081097931.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, سلاح روسيا
"روستيخ": المدفع المضاد للدبابات "2إس 25إم" يمكن أن يصبح مسيرا
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قال رومان خروموف، نائب المدير التنفيذي للدفاع الحكومي والتعاون العسكري الفني في شركة "كورغانماشزافود" (جزء من المجمعات عالية الدقة التابعة لشركة "روستيخ" الحكومية) إن المدفع المضاد للدبابات ذاتي الحركة "2إس25إم" يمكن أن يصبح مُسيّرا.
ووفقا له، فإن هذا المدفع لديه نظام تحكم يتفاعل مع مركبة التحكم في إطلاق النار "زافيتا-دي"، التي تم إنشاؤها للتحكم في وحدات المدفعية التابعة للقوات المحمولة جوا. واليوم، يمكن لطاقم المدفع عيار 125 ملم العمل بشكل كامل وفقًا للبيانات الواردة من "زافيتا"، وتحديد الهدف عبر قناة اتصال.
وقال في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "الخطوة التالية هي صنع مركبة مسيرة، إذا طلبها العميل الرئيسي. يوجد محمل أوتوماتيكي هناك، وكل ما تبقى هو العمل، على سبيل المثال، على بدائل للأشخاص - المحركات. كل هذا يمكن تنفيذه في المستقبل".
وأضاف: "أن الأهم هو حياة المقاتلين. على الرغم من أن مثل هذه المدافع ذاتية الدفع المسيرة ستحتوي على إلكترونيات باهظة الثمن، إلا أننا بذلك ننقذ حياة أفرادنا العسكريين. نحن بحاجة إلى العمل على هذا".
يبلغ وزن المركبة القتالية 18 طنًا، وهي قادرة على الوصول إلى سرعة 70 كيلومترًا في الساعة على الأرض وما يصل إلى عشرة كيلومترات في الساعة على الماء. تم تجهيز المدفع بأحدث نظام للتحكم في إطلاق النيران ومدفعية قوية عيار 125 ملم - قاذفة صواريخ موجهة تسمح بضرب جميع الدبابات الرئيسية الحديثة حول العالم.