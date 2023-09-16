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في ليبيا... أهوال لا توصف
تعرضت ليبيا لإعصار "دانيال" الذي خلف وراءه الكثير من الدمار والضحايا. وأصدرت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، في وقت سابق، قرارا باعتبار جميع البلديات، التي تعرضت للفيضانات والسيول إثر العاصفة "دانيال" مناطق منكوبة.
https://sputnikarabic.ae/20230916/عالم-روسي-تهديد-جديد-ينتظر-ليبيا-ناجم-عن-الإعصار-المدمر-1081096052.html
عالم روسي: تهديد جديد ينتظر ليبيا ناجم عن الإعصار المدمر
عالم روسي: تهديد جديد ينتظر ليبيا ناجم عن الإعصار المدمر
قال سيرغي محمدوف، كبير المحاضرين في قسم علم المحيطات في كلية الجغرافيا في جامعة موسكو الحكومية(لومونوسوف)، لوكالة "سبوتنيك"، إن عدد ضحايا الفيضانات بعد إعصار... 16.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-16T12:39+0000
2023-09-16T12:39+0000
في ليبيا... أهوال لا توصف
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
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وقال محمدوف: "سيزداد عدد الضحايا بشكل كبير، وهناك أيضًا خطر كبير لانتشار الأوبئة في الظروف غير الصحية".وأشار إلى أن "العواقب الكارثية للإعصار نتجت عن انتقاله إلى مناطق لم تتكيف فيها الطبيعة والبنية التحتية مع مثل هذه الكميات من الأمطار". في حين، أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، أن "إجمالي الأمطار التي هطلت على مدينة البيضاء، خلال 24 ساعة، بلغت 414.1 ملم، وعادة، تستقبل هذه المنطقة نحو 6 ملم من الأمطار، في سبتمبر/ أيلول، ونحو540 ملم من الأمطار في العام".وتابع محمدوف، بالقول: "سقطت أمطار بكمية ما يقرب من عام، خلال يوم واحد، وهذا أمر فظيع".وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، فقد اضطر ما لا يقل عن 30 ألفًا من سكان مدينة درنة، إلى مغادرة منازلهم.ذكرت وسائل إعلام ليبية سابقًا، أنه في 10 سبتمبر/ أيلول الجاري، وبسبب الأمطار الغزيرة الناجمة عن إعصار "دانيال"، تم تسجيل فيضانات وسيول في عدد من المدن والبلدات شرقي ليبيا، بما في ذلك البيضاء ودرنة. وبحسب الفرع المحلي للهلال الأحمر، فإن حصيلة القتلى جراء الفيضانات التي شهدها شرقي ليبيا، تجاوزت 11 ألفًا، ونحو 20 ألفًا في عداد المفقودين.
https://sputnikarabic.ae/20230916/خبراء-يكشفون-سبب-مضاعفة-القوة-التدميرية-الهائلة-لفيضانات-ليبيا-1081091378.html
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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم

عالم روسي: تهديد جديد ينتظر ليبيا ناجم عن الإعصار المدمر

12:39 GMT 16.09.2023
© Sputnikمشهد لمدينة درنة الليبية بعدما ضربها إعصار دانيال
مشهد لمدينة درنة الليبية بعدما ضربها إعصار دانيال - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2023
© Sputnik
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قال سيرغي محمدوف، كبير المحاضرين في قسم علم المحيطات في كلية الجغرافيا في جامعة موسكو الحكومية(لومونوسوف)، لوكالة "سبوتنيك"، إن عدد ضحايا الفيضانات بعد إعصار "دانيال" في ليبيا، سيزداد، وهناك خطر كبير لانتشار الأوبئة في الظروف غير الصحية.
وقال محمدوف: "سيزداد عدد الضحايا بشكل كبير، وهناك أيضًا خطر كبير لانتشار الأوبئة في الظروف غير الصحية".
وأشار إلى أن "العواقب الكارثية للإعصار نتجت عن انتقاله إلى مناطق لم تتكيف فيها الطبيعة والبنية التحتية مع مثل هذه الكميات من الأمطار". في حين، أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، أن "إجمالي الأمطار التي هطلت على مدينة البيضاء، خلال 24 ساعة، بلغت 414.1 ملم، وعادة، تستقبل هذه المنطقة نحو 6 ملم من الأمطار، في سبتمبر/ أيلول، ونحو540 ملم من الأمطار في العام".
مدينة درنة شرق ليبيا بعد إعصار دانيال المدمر - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2023
في ليبيا... أهوال لا توصف
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11:54 GMT
وتابع محمدوف، بالقول: "سقطت أمطار بكمية ما يقرب من عام، خلال يوم واحد، وهذا أمر فظيع".
وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، فقد اضطر ما لا يقل عن 30 ألفًا من سكان مدينة درنة، إلى مغادرة منازلهم.
ذكرت وسائل إعلام ليبية سابقًا، أنه في 10 سبتمبر/ أيلول الجاري، وبسبب الأمطار الغزيرة الناجمة عن إعصار "دانيال"، تم تسجيل فيضانات وسيول في عدد من المدن والبلدات شرقي ليبيا، بما في ذلك البيضاء ودرنة. وبحسب الفرع المحلي للهلال الأحمر، فإن حصيلة القتلى جراء الفيضانات التي شهدها شرقي ليبيا، تجاوزت 11 ألفًا، ونحو 20 ألفًا في عداد المفقودين.
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