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- سبوتنيك عربي, 1920
في ليبيا... أهوال لا توصف
تعرضت ليبيا لإعصار "دانيال" الذي خلف وراءه الكثير من الدمار والضحايا. وأصدرت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، في وقت سابق، قرارا باعتبار جميع البلديات، التي تعرضت للفيضانات والسيول إثر العاصفة "دانيال" مناطق منكوبة.
https://sputnikarabic.ae/20230916/عالم-يقارن-قوة-إعصار-ليبيا-بقصف-هيروشيما-1081102799.html
عالم يقارن قوة إعصار ليبيا بقصف هيروشيما
عالم يقارن قوة إعصار ليبيا بقصف هيروشيما
قال سيرغي محمدوف، كبير المحاضرين في قسم علم المحيطات بكلية الجغرافيا بجامعة موسكو الحكومية "لومونوسوف"، إن قوة الأعاصير الاستوائية مثل عاصفة "دانيال" في ليبيا... 16.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-16T15:13+0000
2023-09-16T15:13+0000
في ليبيا... أهوال لا توصف
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
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وقال محمدوف لوكالة "سبوتنيك": "إن قوة الأعاصير الاستوائية كقوة القنبلة التي سقطت على هيروشيما وتنفجر كل 20 ثانية. العاصفة دانيال فريدة من نوعها من حيث أنها عندما وصلت إلى اليابسة لم تضعف عمليا، لأن مياه البحر الأبيض المتوسط ​​ما زالت ساخنة منذ أن عانى جنوب أوروبا بأكمله من الحرارة العالية".ووفقا لخبراء من المركز الأمريكي لأبحاث الأعاصير، هناك طريقتان لقياس الطاقة التي ينتجها الإعصار. في الحالة الأولى يتم قياس الطاقة اللازمة لتبخير كتل الماء من السطح، وفي الحالة الثانية يتم قياس الطاقة الدورانية للإعصار وأقوى رياحه.وقد حسب المتخصصون في المركز أنه في الحالة الأولى، ينفق الإعصار المتوسط ​​5.2 × 10^19 جول من الطاقة يوميًا، وفي الثانية - 1.3 × 10^17 جول. إذا قمت بجمع هذه القيم وتحويلها إلى طن، تحصل على ما يقل قليلاً عن 13 غيغا طن. وللمقارنة، فإن قنبلة القيصر التي اختبرها الاتحاد السوفييتي عام 1961 كانت قوتها 58.6 ميغاطن. وتبين أن الطاقة التي ينتجها الإعصار يوميًا تعادل انفجار 220 من أقوى القنابل النووية الحرارية في التاريخ. علاوة على ذلك، فإن الأعاصير لا تستمر ليوم واحد فقط.
https://sputnikarabic.ae/20230916/عالم-روسي-تهديد-جديد-ينتظر-ليبيا-ناجم-عن-الإعصار-المدمر-1081096052.html
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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم

عالم يقارن قوة إعصار ليبيا بقصف هيروشيما

15:13 GMT 16.09.2023
© Sputnikمدينة درنة شرق ليبيا بعد إعصار "دانيال" المدمر
مدينة درنة شرق ليبيا بعد إعصار دانيال المدمر - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2023
© Sputnik
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قال سيرغي محمدوف، كبير المحاضرين في قسم علم المحيطات بكلية الجغرافيا بجامعة موسكو الحكومية "لومونوسوف"، إن قوة الأعاصير الاستوائية مثل عاصفة "دانيال" في ليبيا يمكن مقارنتها بـ"انفجار قنبلة ذرية أسقطت على هيروشيما، تنفجر كل 20 ثانية".
وقال محمدوف لوكالة "سبوتنيك": "إن قوة الأعاصير الاستوائية كقوة القنبلة التي سقطت على هيروشيما وتنفجر كل 20 ثانية. العاصفة دانيال فريدة من نوعها من حيث أنها عندما وصلت إلى اليابسة لم تضعف عمليا، لأن مياه البحر الأبيض المتوسط ​​ما زالت ساخنة منذ أن عانى جنوب أوروبا بأكمله من الحرارة العالية".
ووفقا له، فإن الإعصار الاستوائي متوسط ​​الحجم لديه طاقة أكبر 200 مرة من جميع محطات الطاقة في العالم مجتمعة.
ووفقا لخبراء من المركز الأمريكي لأبحاث الأعاصير، هناك طريقتان لقياس الطاقة التي ينتجها الإعصار. في الحالة الأولى يتم قياس الطاقة اللازمة لتبخير كتل الماء من السطح، وفي الحالة الثانية يتم قياس الطاقة الدورانية للإعصار وأقوى رياحه.
مشهد لمدينة درنة الليبية بعدما ضربها إعصار دانيال - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2023
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12:39 GMT
وقد حسب المتخصصون في المركز أنه في الحالة الأولى، ينفق الإعصار المتوسط ​​5.2 × 10^19 جول من الطاقة يوميًا، وفي الثانية - 1.3 × 10^17 جول. إذا قمت بجمع هذه القيم وتحويلها إلى طن، تحصل على ما يقل قليلاً عن 13 غيغا طن. وللمقارنة، فإن قنبلة القيصر التي اختبرها الاتحاد السوفييتي عام 1961 كانت قوتها 58.6 ميغاطن. وتبين أن الطاقة التي ينتجها الإعصار يوميًا تعادل انفجار 220 من أقوى القنابل النووية الحرارية في التاريخ. علاوة على ذلك، فإن الأعاصير لا تستمر ليوم واحد فقط.
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