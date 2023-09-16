https://sputnikarabic.ae/20230916/عالم-يقارن-قوة-إعصار-ليبيا-بقصف-هيروشيما-1081102799.html

عالم يقارن قوة إعصار ليبيا بقصف هيروشيما

عالم يقارن قوة إعصار ليبيا بقصف هيروشيما

قال سيرغي محمدوف، كبير المحاضرين في قسم علم المحيطات بكلية الجغرافيا بجامعة موسكو الحكومية "لومونوسوف"، إن قوة الأعاصير الاستوائية مثل عاصفة "دانيال" في ليبيا... 16.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-16T15:13+0000

2023-09-16T15:13+0000

2023-09-16T15:13+0000

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وقال محمدوف لوكالة "سبوتنيك": "إن قوة الأعاصير الاستوائية كقوة القنبلة التي سقطت على هيروشيما وتنفجر كل 20 ثانية. العاصفة دانيال فريدة من نوعها من حيث أنها عندما وصلت إلى اليابسة لم تضعف عمليا، لأن مياه البحر الأبيض المتوسط ​​ما زالت ساخنة منذ أن عانى جنوب أوروبا بأكمله من الحرارة العالية".ووفقا لخبراء من المركز الأمريكي لأبحاث الأعاصير، هناك طريقتان لقياس الطاقة التي ينتجها الإعصار. في الحالة الأولى يتم قياس الطاقة اللازمة لتبخير كتل الماء من السطح، وفي الحالة الثانية يتم قياس الطاقة الدورانية للإعصار وأقوى رياحه.وقد حسب المتخصصون في المركز أنه في الحالة الأولى، ينفق الإعصار المتوسط ​​5.2 × 10^19 جول من الطاقة يوميًا، وفي الثانية - 1.3 × 10^17 جول. إذا قمت بجمع هذه القيم وتحويلها إلى طن، تحصل على ما يقل قليلاً عن 13 غيغا طن. وللمقارنة، فإن قنبلة القيصر التي اختبرها الاتحاد السوفييتي عام 1961 كانت قوتها 58.6 ميغاطن. وتبين أن الطاقة التي ينتجها الإعصار يوميًا تعادل انفجار 220 من أقوى القنابل النووية الحرارية في التاريخ. علاوة على ذلك، فإن الأعاصير لا تستمر ليوم واحد فقط.

https://sputnikarabic.ae/20230916/عالم-روسي-تهديد-جديد-ينتظر-ليبيا-ناجم-عن-الإعصار-المدمر-1081096052.html

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