https://sputnikarabic.ae/20230916/فيضانات-درنة-تتسبب-في-أضرار-بالغة-لطرق-وكباري-المدينة-صور-1081096608.html

فيضانات درنة تتسبب في أضرار بالغة لطرق و"كباري" المدينة... صور

فيضانات درنة تتسبب في أضرار بالغة لطرق و"كباري" المدينة... صور

أسفرت الفيضانات الناتجة عن إعصار "دانيال" الذي ضرب مدينة درنة وشرقي ليبيا يوم الأحد الماضي في أضرار بالغة للطرق و"الكباري". 16.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-16T12:58+0000

2023-09-16T12:58+0000

2023-09-16T12:58+0000

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ورصدت عدسة "سبوتنيك" مشاهد لحجم الخسائر الذي لحق بشبكة الطرق والكباري جراء الإعصار، حيث تظهر اللقطات تصدع أجزاء كبيرة من الطرق وانهيار أجزاء كاملة من الكباري ما أسهم في زيادة صعوبة الوصول إلى العديد من المناطق المنكوبة.ويظهر موقع سد وادي درنة مدمرًا تماما وسط الخراب الذي اجتاح المنطقة، حيث انهار السد وتدمر بالكامل، وتراكم التراب والطين في كل مكان، خاصة في مجرى المياه التي جفت بعد أن غمرت البيوت وجرفت عائلات بأكملها، وحتى آلاف السكان ألقوا بأنفسهم في البحر.وأسفر انهيار السدود العلوية والسفلى في درنة، والمعروفة باسم "سد وادي درنة" و"سد أبو منصور" على التوالي، عن تدفق كميات هائلة من المياه على المدينة، ما أدى إلى وفاة الآلاف وتسبب في دمار واسع النطاق.يذكر أن سد وادي درنة كان هيكلاً خرسانيا مرتفعا جدا، تم بناؤه للتحكم في الفيضانات المعتدلة التي قد تتدفق عبر الوادي الجاف خلال فترات ندرة الأمطار.وبعد هذه الكارثة، طالب الكثيرون بإجراء تحقيق لمعرفة أسباب انهيار السدود وعدم صيانتها على مر السنين، كما أعلن النائب العام الليبي، الصديق الصور، يوم الجمعة الماضي أنه سيتم إجراء تحقيق مع السلطات المحلية والحكومات السابقة لتحديد أي تقصير أو إهمال فيما يتعلق بالسدود.ومن المنتظر أن تركز التحقيقات على الأموال التي تم صرفها لصيانة السدود وكيف تم استخدامها من قبل السلطات المتعاقبة.

https://sputnikarabic.ae/20230916/الليبي-للدراسات-الأمنية-يكشف-دور-تضاريس-درنة-في-تفاقم-كارثة-الفيضانات-1081095689.html

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