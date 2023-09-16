https://sputnikarabic.ae/20230916/قبرص-تطالب-الاتحاد-الأوروبي-بإنهاء-وضع-سوريا-كدولة-غير-آمنة-1081084373.html
قبرص تطالب الاتحاد الأوروبي بإنهاء وضع سوريا "كدولة غير آمنة"
قبرص تطالب الاتحاد الأوروبي بإنهاء وضع سوريا "كدولة غير آمنة"
طالبت قبرص، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، من التكتل مراجعة وضع سوريا، "كدولة لا يمكن إعادة اللاجئين إليها، وذلك بعدما تدفق إليها، في الآونة الأخيرة، أعداد... 16.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-16T06:36+0000
2023-09-16T06:36+0000
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وقال وزير الداخلية كونستانتينوس يوانو، أمس الجمعة، إنه "سيحاول إقناع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بإنهاء وضع سوريا كدولة غير آمنة لا يمكن إعادة اللاجئين إليها".وأضاف للصحافيين: "نحن، كقبرص، نعتبر ونرى، إلى جانب الدول الأعضاء الأخرى، أنه من المفيد إعادة تقييم وضع سوريا".وأوضح يوانو أن "الاتحاد ترك وضع سوريا، من دون تغيير، مدة 11 عاما، وهناك حاجة إلى مراجعة ذلك لأن بعض المناطق تعد فيها آمنة".وتابع يوانو: "هناك بالفعل منطقتان تعترف بهما وكالة اللجوء في الاتحاد الأوروبي (EUAA) على أنهما منطقتان آمنتان... لذا، يجب الآن أيضا الاعتراف بذلك على مستوى الاتحاد الأوروبي، ما يسمح لنا بترحيل الأشخاص أو إعادتهم إلى سوريا. في الوقت الحالي، لا يمكن لأي دولة أن تفعل ذلك". حسبما أفادت "فرانس24".وأردف، قائلا: "المعلومات المتوافرة لدينا من السلطات في لبنان، هي أن هناك زيادة في عدد السوريين، الذين ينتقلون إلى لبنان. لبنان حاجز.. إذا انهار لبنان، فستواجه أوروبا بأكملها مشكلة".وأكد يوانو أن "الحكومة تهدف إلى تقليص المخصصات المالية لطالبي اللجوء لجعل قبرص، وجهة غير جذابة".وتأتي هذه الخطوة في أعقاب موجة من الهجمات ذات الدوافع العنصرية على الأجانب، في الأسابيع الأخيرة، وسط تزايد المشاعر المعادية للمهاجرين في قبرص.
https://sputnikarabic.ae/20230913/المقداد-لنظيره-اللبناني-سوريا-ترحب-بعودة-جميع-اللاجئين-لكن-عواقب-الاحتلال-التركي-والأمريكي-تعيق-ذلك-1080999345.html
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أخبار سوريا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
قبرص تطالب الاتحاد الأوروبي بإنهاء وضع سوريا "كدولة غير آمنة"
06:36 GMT 16.09.2023 (تم التحديث: 06:48 GMT 16.09.2023) تابعنا عبر
طالبت قبرص، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، من التكتل مراجعة وضع سوريا، "كدولة لا يمكن إعادة اللاجئين إليها، وذلك بعدما تدفق إليها، في الآونة الأخيرة، أعداد كبيرة عبر البحر من طالبي اللجوء معظمهم من السوريين".
وقال وزير الداخلية كونستانتينوس يوانو، أمس الجمعة، إنه "سيحاول إقناع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بإنهاء وضع سوريا
كدولة غير آمنة لا يمكن إعادة اللاجئين إليها".
وأضاف للصحافيين: "نحن، كقبرص، نعتبر ونرى، إلى جانب الدول الأعضاء الأخرى، أنه من المفيد إعادة تقييم وضع سوريا".
وأوضح يوانو أن "الاتحاد ترك وضع سوريا، من دون تغيير، مدة 11 عاما، وهناك حاجة إلى مراجعة ذلك لأن بعض المناطق تعد فيها آمنة".
وتابع يوانو: "هناك بالفعل منطقتان تعترف بهما وكالة اللجوء في الاتحاد الأوروبي (EUAA) على أنهما منطقتان آمنتان... لذا، يجب الآن أيضا الاعتراف بذلك على مستوى الاتحاد الأوروبي، ما يسمح لنا بترحيل الأشخاص أو إعادتهم إلى سوريا. في الوقت الحالي، لا يمكن لأي دولة أن تفعل ذلك". حسبما أفادت
"فرانس24".
وأردف، قائلا: "المعلومات المتوافرة لدينا من السلطات في لبنان، هي أن هناك زيادة في عدد السوريين، الذين ينتقلون إلى لبنان. لبنان
حاجز.. إذا انهار لبنان، فستواجه أوروبا بأكملها مشكلة".
وأكد يوانو أن "الحكومة تهدف إلى تقليص المخصصات المالية لطالبي اللجوء لجعل قبرص، وجهة غير جذابة".
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب موجة من الهجمات ذات الدوافع العنصرية على الأجانب، في الأسابيع الأخيرة، وسط تزايد المشاعر المعادية للمهاجرين في قبرص.