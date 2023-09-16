https://sputnikarabic.ae/20230916/كاميرات-مراقبة-تظهر-رجال-أمن-بمطار-ميامي-الأمريكي-وهم-يسرقون-أمتعة-الركاب-فيديو-1081103580.html
كاميرات مراقبة تظهر رجال أمن بمطار ميامي الأمريكي وهم يسرقون أمتعة الركاب.. فيديو
كاميرات مراقبة تظهر رجال أمن بمطار ميامي الأمريكي وهم يسرقون أمتعة الركاب.. فيديو
تداول نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لرجال أمن بمطار ميامي الأمريكي وهم يسرقون أمتعة الركاب. 16.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-16T15:33+0000
2023-09-16T15:33+0000
2023-09-16T15:33+0000
مجتمع
نادي الفيديو
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/02/1079693499_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8af02857e16f324ecb3d3a12ae3c21b3.jpg
رصدت كاميرات المراقبة CCTV لمطار ميامي الأمريكي الدولي بولاية كاليفورنيا، رجال الأمن بالمطار وهم يسرقون بعضا من أمتعة الركاب خلال عمليات التفتيش الروتينية.وأظهرت كاميرات المراقبة عددا من عناصر وكالة أمن النقل الأمريكية وهم يسرقون الأمتعة، بتاريخ 29 يونيو/حزيران الماضي، وذلك خلال تفتيش الأمتعة.
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/02/1079693499_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7ffa00fb9b3253e4c3e134cb603edcc2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, الأخبار
نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, الأخبار
كاميرات مراقبة تظهر رجال أمن بمطار ميامي الأمريكي وهم يسرقون أمتعة الركاب.. فيديو
تابعنا عبر
تداول نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لرجال أمن بمطار ميامي الأمريكي وهم يسرقون أمتعة الركاب.