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https://sputnikarabic.ae/20230916/كاميرات-مراقبة-تظهر-رجال-أمن-بمطار-ميامي-الأمريكي-وهم-يسرقون-أمتعة-الركاب-فيديو-1081103580.html
كاميرات مراقبة تظهر رجال أمن بمطار ميامي الأمريكي وهم يسرقون أمتعة الركاب.. فيديو
كاميرات مراقبة تظهر رجال أمن بمطار ميامي الأمريكي وهم يسرقون أمتعة الركاب.. فيديو
تداول نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لرجال أمن بمطار ميامي الأمريكي وهم يسرقون أمتعة الركاب. 16.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-16T15:33+0000
2023-09-16T15:33+0000
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رصدت كاميرات المراقبة CCTV لمطار ميامي الأمريكي الدولي بولاية كاليفورنيا، رجال الأمن بالمطار وهم يسرقون بعضا من أمتعة الركاب خلال عمليات التفتيش الروتينية.وأظهرت كاميرات المراقبة عددا من عناصر وكالة أمن النقل الأمريكية وهم يسرقون الأمتعة، بتاريخ 29 يونيو/حزيران الماضي، وذلك خلال تفتيش الأمتعة.
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نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, الأخبار
نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, الأخبار

كاميرات مراقبة تظهر رجال أمن بمطار ميامي الأمريكي وهم يسرقون أمتعة الركاب.. فيديو

15:33 GMT 16.09.2023
© AFP 2023 / Lou Benoistوصول الأشخاص إلى مطار باريس رويسي شارل ديغول في رواسي أون فرانس ، بالقرب من باريس في 2 أغسطس 2023 ، بعد إجلائهم من النيجر.
وصول الأشخاص إلى مطار باريس رويسي شارل ديغول في رواسي أون فرانس ، بالقرب من باريس في 2 أغسطس 2023 ، بعد إجلائهم من النيجر. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2023
© AFP 2023 / Lou Benoist
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تداول نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لرجال أمن بمطار ميامي الأمريكي وهم يسرقون أمتعة الركاب.
رصدت كاميرات المراقبة CCTV لمطار ميامي الأمريكي الدولي بولاية كاليفورنيا، رجال الأمن بالمطار وهم يسرقون بعضا من أمتعة الركاب خلال عمليات التفتيش الروتينية.
وأظهرت كاميرات المراقبة عددا من عناصر وكالة أمن النقل الأمريكية وهم يسرقون الأمتعة، بتاريخ 29 يونيو/حزيران الماضي، وذلك خلال تفتيش الأمتعة.
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