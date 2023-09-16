https://sputnikarabic.ae/20230916/كراسوخا-منظومة-حرب-إلكترونية-روسية-لا-مثيل-لها-1081099781.html

"كراسوخا"... منظومة حرب إلكترونية روسية لا مثيل لها

"كراسوخا"... منظومة حرب إلكترونية روسية لا مثيل لها

تمتلك روسيا مكانة رائدة عالمية في مجال الحرب الإلكترونية، التي يمكنها تعطيل أسلحة العدو وإخراجها من المعركة دون استخدام أي سلاح هجومي ضدها، ويشمل ذلك نظام... 16.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-16T14:44+0000

2023-09-16T14:44+0000

2023-09-16T14:44+0000

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وأثبت نظام "كراسوخا" فاعليته ضد أنواع مختلفة من الأسلحة الغربية، كما يقول تقرير نشرته "سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية، التي أشارت أنه نظام حرب إلكترونية لا مثيل له في العالم.وكشفت استخدام النسخة المطورة "كراسوخا - إس 4" في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة أن هذه المنظومة حققت نجاحا كبيرا ضد جميع الأسلحة الغربية التي تم استخدامها ضدها.ما أهمية استخدام "كراسوخا"؟تم تصميم "كراسوخا - إس 4" لتعطيل الإشارات الإلكترونية الخاصة بالاتصالات التي تستخدمها أنظمة مختلفة من الأسلحة ووسائل الاتصال الغربية وأبرزها:وتقوم منظومات "كراسوخا" بتوليد إشارات تشويش يمكنها التداخل مع الترددات الخاصة بأنظمة الرادار المختلفة والأسلحة الأخرى التي يعتمد تشغيلها على استخدام أجهزة بث واستقبال لتلك الترددات.ويعني نجاح "كراسوخا" في مهمتها أنها تفصل أي سلاح غربي عن محطات الرادار التي تقوم بتوجيهه نحو الهدف أو حتى تحديد المسارات الآمنة التي يمكنه استخدامها للعودة إلى مواقعه.تدمير أهداف العدووإضافة إلى قدرته على شل أنظمة الاتصالات والرادارات الخاصة بالعدو، فإن تكامل "كراسوخا" مع أنظمة الدفاع الجوي الروسية الأخرى، يمكن الصواريخ والأسلحة الهجومية الروسية من تحديد مواقع الأهداف المعادية وتدميرها بدقة عالية.مهام الحمايةتساهم أنظمة "كراسوخا" في مهام تأمين مراكز القيادة والقوات البرية ومواقع الدفاع الجوي من استهدافها بواسطة الأسلحة الدقيقة، التي يمكن للعدو أن يستخدمها في أي هجوم.مكافحة الدرونزتمتلك منظومة "كراسوخا" القدرة على رصد الطائرات المسيرة "الدرونز" التي تحلق على ارتفاعات منخفضة جدا ويستطيع أن يفصلها عن محطات تشغيلها بفضل أنظمته الإلكترونية المتطورة والأجهزة التي يستخدمها على الأرض.وبفضل وجود "كراسوخا" يتم تدمير الطائرات المسيرة للعدو لأنها تجبرها على التحليق على ارتفاعات عالية تجعلها في مرمى نيران أسلحة الدفاع الجوية الروسية الأخرى.وبفضل قدرتها على الحركة، تمتلك "كراسوخا - إس 4" ميزة عملياتية في غاية الأهمية تمكنها من تغطية جميع القوات البرية أثناء تقدمها وتأمين مساحات شاسعة من أرض المعركة خاصة أن المركبات التي تستخدمها يمكن أن يصل مداها إلى نحو 300 كيلومترا ويمكنها العمل في جميع التضاريس الوعرة وجميع الظروف الجوية.

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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار العالم الآن