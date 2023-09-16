https://sputnikarabic.ae/20230916/مع-قرب-انطلاق-العام-الدراسي-في-مصر-الدروس-الأونلاين-تهزم-مراكز-الدروس-صور-وفيديو-1081102069.html

مع قرب انطلاق العام الدراسي في مصر.. "الدروس الأونلاين" تهزم مراكز الدروس... صور وفيديو

مع قرب انطلاق العام الدراسي في مصر.. "الدروس الأونلاين" تهزم مراكز الدروس... صور وفيديو

شهدت ظاهرة "الدروس الأونلاين" على الشبكة العنكبوتية إقبالا كثيفا بين المصريين، بل وخطفت الأضواء من مراكز الدروس التقليدية، وتحديدا منذ انتشار جائحة فيروس... 16.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-16T15:00+0000

2023-09-16T15:00+0000

2023-09-16T15:00+0000

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و"الدروس الأونلاين" هي فيديوهات مصورة، يعرضها المعلمون عبر منصات خاصة بالمعلمين وتكون مدفوعة الأجر، أو على موقع "يوتيوب" وتكون مجانية.ويدرك غالبية المعلمون جيدا أن رفع الفيديوهات على مواقع مجانية سيدفع الطلاب لعدم الحضور إلى مراكز الدروس، لذلك يقومون برفع فيديوهات شرح الدروس على منصات مدفوعة، ويرفعون فيديوهات خاصة بحل مسائل الفروض المنزلية عبر مواقع مجانية.3 فوائد لـ"الدروس الأونلاين"وعن كيفية الدفع المادي لمنصات دروس الفيديو، يقول محمد أحمد الصيني، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الطلاب يتوجهون إلى مراكز الدروس ويشترون “كود”، يساعدهم على فتح منصة المدرس على الإنترنت، ومشاهدة الدرس الخاص بكل كود، بينما يجمع مركز الدروس أرباح تلك الأكواد ويرسلها إلى المدرس".وعن فوائد "الدروس الأونلاين"، يؤكد الصيني أن لها عديدة للغاية: هي إمكانية الدراسة عن بعد، دون الحاجة إلى تحمل الأعداد الكبيرة التي تكتظ بها مراكز الدروس، كما أن الطالب سيركز بشكل أفضل لأنه وحده أمام شاشة الهاتف الذكي أو الكومبيوتر".كذلك هناك استفاة أخرى من "الدروس الأونلاين"، بحسب الصيني، وهي "عملية الأمان لأولياء الأمور، لأن أبناءهم يتلقون الدروس أمامهم دون الحاجة لركوب مواصلات أو البعد عن المنزل".أما بالنسبة للمدرس، فيوضح محمد أحمد الصيني، أن"فيلم سينمائي لا تفاعل فيه"وعلى النقيض، أبدى، مجدي السيد بشير، وهو معلم أول لغة عربية، اعتراضه على "الدروس الأونلاين" قائلا: "هذه الفكرة لن تنجح ولن تؤتي بنتائج جيدة مع الطلاب، لأنها تفتقد التفاعل بين المعلم والطالب، كما أن المعلم لن يتمكن من متابعة الطلاب بشكل جيد وكيف كانت إجابات فروضهم المنزلية، فـ"الدروس الأونلاين" أشبه بمشاهدة فيلم سينمائي معلب لا تفاعل فيه، أما الدور الخاصة بالمنزل فهو أشبه بالمسرحية، بها تفاعل واضح بين الملقي والمتلقي".أما عن مراكز الدروس، فيرى بشير أنها وأضاف بشير أن "الطلاب يشعرون بفرحة في مراكز الدروس، لأن غالبيتهم يحصلون في اختبارات المدارس على درجات عالية ونهائية، وهو أمر يتعمده المدرسين بمراكز الدروس حتى يلقون رواجا بين الطلاب، وما يؤدي ذلك هو نتائج نهاية العام، والتي نجدها صفرية ومغايرة للصورة التي يتصورها أولياء الأمور بمراكز الدروس".سلبية وحيدة في "الدروس الأونلاين"ويتفق مع مجدي السيد بشير في الرأي، حسن محمد، وهو طالب بالمرحلة الإعدادية، الذي أكد أنه "يفضّل مراكز الدروس، لأن مساحتها أوسع، ومكيفة، ولا تعرّض الطالب للحرج أمام أهله إذا أخطأ".بينما يقول، محمود رمضان، وهو طالب بالمرحلة الإعدادية، إن "العوامل الإيجابية في مراكز الدروس لا تتعدى كونه مكيف ومساحته أوسع، لكنه يفضّل تلقي الدروس الخاصة في المنزل، لأنها تساعده على التركيز بشكل أكبر، وتعفيه من زحام مراكز الدروس".أما عن رأيه في "الدروس الأونلاين"، فيقول رمضان إنها فكرة جيدة، وأنه شخصيا يراجع الدروس عليها عن طريق هاتفه الذكي، لكن سلبيتها الوحيدة هي أنه "لا يستطيع من خلالها سؤال المدرس عن أي شيء لم يتفهمه في الدروس الموجودة على منصات أونلاين".وختم المدرس، مجدي بشير، تصريحاته لـ"سبوتنيك" بتوجيهه رسالة إلى المدرسين، هي: "الأمر ليس تجارة، يجب على كل المدرسين أن يستوعبوا أن أولياء الأمور يعانون من أجل تحمّل تكلفة هذه الدروس، وعلى المدرسين التعامل مع أولياء الأمور والطلاب وكأنهم إخوتهم وأبناءهم، إذ لا يستغلون حاجتهم للتعليم بتلقي أكبر قدر من المال، دون وقوع منفعة عائدة على ولي الأمر والطالب".

https://sputnikarabic.ae/20230701/إعلامية-مصرية-تكشف-حقيقة-تصريحاتها-حول-الحج-أونلاين-1078652338.html

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