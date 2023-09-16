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Вертолеты Ка-52 и Ми-28 во время боевого вылета в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230916/وزارة-الدفاع-أسقطت-أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-طائرة-دون-طيار-أوكرانية-فوق-منطقة-بيلغورود--عاجل-1081090286.html
الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي تسقط طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود
الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي تسقط طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود
قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة دون طيار أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود. 16.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-16T11:09+0000
2023-09-16T11:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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وقالت الدفاع في بيانها: "اليوم السبت16 سبتمبر/ أيلول الجاري في حوالي الساعة 13:00 بتوقيت موسكو، تم إيقاف محاولة من نظام كييف، لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية، تم تدمير الطائرة المسيرة بأنظمة الدفاع الجوي المناوبة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".وبسبب الفشل الذريع الذي مُنيت به أوكرانيا، فيما تسميه "الهجوم المضاد" الذي بدأته، في يونيو/ حزيران الماضي، تواصل استخدام أساليب إرهابية، ويأتي في مقدمتها المسيرات الهجومية ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، وكذلك محاولة مهاجمة السفن الحربية والمدنية الروسية في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى استهداف جسر القرم، الذي يستخدم للأغراض المدنية فقط.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
https://sputnikarabic.ae/20230916/وزارة-الدفاع-الروسية-تعرض-مشاهد-لتدمير-دبابة-أوكرانية-بطائرة-دون-طيار-فيديو-1081086592.html
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العالم, روسيا, رصد عسكري
العالم, روسيا, رصد عسكري

الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي تسقط طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود

11:09 GMT 16.09.2023 (تم التحديث: 11:28 GMT 16.09.2023)
طائرة دون طيار تشيكية "بريموكو وان"
طائرة دون طيار تشيكية بريموكو وان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2023
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قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة دون طيار أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود.
وقالت الدفاع في بيانها: "اليوم السبت16 سبتمبر/ أيلول الجاري في حوالي الساعة 13:00 بتوقيت موسكو، تم إيقاف محاولة من نظام كييف، لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية، تم تدمير الطائرة المسيرة بأنظمة الدفاع الجوي المناوبة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".
وبسبب الفشل الذريع الذي مُنيت به أوكرانيا، فيما تسميه "الهجوم المضاد" الذي بدأته، في يونيو/ حزيران الماضي، تواصل استخدام أساليب إرهابية، ويأتي في مقدمتها المسيرات الهجومية ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، وكذلك محاولة مهاجمة السفن الحربية والمدنية الروسية في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى استهداف جسر القرم، الذي يستخدم للأغراض المدنية فقط.
لحظة تدمير دبابة أوكرانية بصاروخ روسي موجه - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزارة الدفاع الروسية تعرض مشاهد لتدمير دبابة أوكرانية بطائرة دون طيار... فيديو
08:37 GMT
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
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