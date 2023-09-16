https://sputnikarabic.ae/20230916/وزارة-الدفاع-أسقطت-أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-طائرة-دون-طيار-أوكرانية-فوق-منطقة-بيلغورود--عاجل-1081090286.html
الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي تسقط طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود
الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي تسقط طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود
قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة دون طيار أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود. 16.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-16T11:09+0000
2023-09-16T11:09+0000
2023-09-16T11:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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وقالت الدفاع في بيانها: "اليوم السبت16 سبتمبر/ أيلول الجاري في حوالي الساعة 13:00 بتوقيت موسكو، تم إيقاف محاولة من نظام كييف، لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية، تم تدمير الطائرة المسيرة بأنظمة الدفاع الجوي المناوبة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".وبسبب الفشل الذريع الذي مُنيت به أوكرانيا، فيما تسميه "الهجوم المضاد" الذي بدأته، في يونيو/ حزيران الماضي، تواصل استخدام أساليب إرهابية، ويأتي في مقدمتها المسيرات الهجومية ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، وكذلك محاولة مهاجمة السفن الحربية والمدنية الروسية في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى استهداف جسر القرم، الذي يستخدم للأغراض المدنية فقط.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
https://sputnikarabic.ae/20230916/وزارة-الدفاع-الروسية-تعرض-مشاهد-لتدمير-دبابة-أوكرانية-بطائرة-دون-طيار-فيديو-1081086592.html
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العالم, روسيا, رصد عسكري
الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي تسقط طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود
11:09 GMT 16.09.2023 (تم التحديث: 11:28 GMT 16.09.2023) تابعنا عبر
قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة دون طيار أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود.
وقالت الدفاع في بيانها: "اليوم السبت16 سبتمبر/ أيلول الجاري في حوالي الساعة 13:00 بتوقيت موسكو، تم إيقاف محاولة من نظام كييف، لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية، تم تدمير الطائرة المسيرة بأنظمة الدفاع الجوي المناوبة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".
وبسبب الفشل الذريع الذي مُنيت به أوكرانيا، فيما تسميه "الهجوم المضاد" الذي بدأته، في يونيو/ حزيران الماضي، تواصل استخدام أساليب إرهابية، ويأتي في مقدمتها المسيرات الهجومية ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، وكذلك محاولة مهاجمة السفن الحربية والمدنية الروسية في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى استهداف جسر القرم، الذي يستخدم للأغراض المدنية فقط.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).