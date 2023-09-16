https://sputnikarabic.ae/20230916/وزارة-الدفاع-الروسية-تعرض-مشاهد-لتدمير-دبابة-أوكرانية-بطائرة-دون-طيار-فيديو-1081086592.html
وزارة الدفاع الروسية تعرض مشاهد لتدمير دبابة أوكرانية بطائرة دون طيار... فيديو
وزارة الدفاع الروسية تعرض مشاهد لتدمير دبابة أوكرانية بطائرة دون طيار... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، لقطات لتدمير دبابة أوكرانية، في اتجاه خيرسون، حيث استخدم المظليون الروس، طائرة مسيرة لتدمير مدرعة العدو. 16.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-16T08:37+0000
2023-09-16T08:37+0000
2023-09-16T08:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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ويظهر مقطع الفيديو كيف احترقت دبابة القوميين الأوكرانيين، بعد إصابتها بدقة بواسطة الطائرة المسيرة.واستخدم الجنود الروس طائرة دون طيار لتنفيذ الاستهداف وتحقيق إصابات دقيقة.في وقت سابق، تم نشر لقطات لضربة مدفعية على مجموعات هجومية من المسلحين الأوكرانيين في اتجاه سيفرسكي.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, رصد عسكري
وزارة الدفاع الروسية تعرض مشاهد لتدمير دبابة أوكرانية بطائرة دون طيار... فيديو
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، لقطات لتدمير دبابة أوكرانية، في اتجاه خيرسون، حيث استخدم المظليون الروس، طائرة مسيرة لتدمير مدرعة العدو.
ويظهر مقطع الفيديو كيف احترقت دبابة القوميين الأوكرانيين، بعد إصابتها بدقة بواسطة الطائرة المسيرة.
واستخدم الجنود الروس طائرة دون طيار لتنفيذ الاستهداف وتحقيق إصابات دقيقة.
في وقت سابق، تم نشر لقطات لضربة مدفعية على مجموعات هجومية من المسلحين الأوكرانيين في اتجاه سيفرسكي.