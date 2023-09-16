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Вертолеты Ка-52 и Ми-28 во время боевого вылета в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230916/وزارة-الدفاع-الروسية-تعرض-مشاهد-لتدمير-دبابة-أوكرانية-بطائرة-دون-طيار-فيديو-1081086592.html
وزارة الدفاع الروسية تعرض مشاهد لتدمير دبابة أوكرانية بطائرة دون طيار... فيديو
وزارة الدفاع الروسية تعرض مشاهد لتدمير دبابة أوكرانية بطائرة دون طيار... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، لقطات لتدمير دبابة أوكرانية، في اتجاه خيرسون، حيث استخدم المظليون الروس، طائرة مسيرة لتدمير مدرعة العدو. 16.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-16T08:37+0000
2023-09-16T08:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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ويظهر مقطع الفيديو كيف احترقت دبابة القوميين الأوكرانيين، بعد إصابتها بدقة بواسطة الطائرة المسيرة.واستخدم الجنود الروس طائرة دون طيار لتنفيذ الاستهداف وتحقيق إصابات دقيقة.في وقت سابق، تم نشر لقطات لضربة مدفعية على مجموعات هجومية من المسلحين الأوكرانيين في اتجاه سيفرسكي.
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العالم, روسيا, رصد عسكري
العالم, روسيا, رصد عسكري

وزارة الدفاع الروسية تعرض مشاهد لتدمير دبابة أوكرانية بطائرة دون طيار... فيديو

08:37 GMT 16.09.2023
© Sputnikلحظة تدمير دبابة أوكرانية بصاروخ روسي موجه
لحظة تدمير دبابة أوكرانية بصاروخ روسي موجه - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2023
© Sputnik
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، لقطات لتدمير دبابة أوكرانية، في اتجاه خيرسون، حيث استخدم المظليون الروس، طائرة مسيرة لتدمير مدرعة العدو.
ويظهر مقطع الفيديو كيف احترقت دبابة القوميين الأوكرانيين، بعد إصابتها بدقة بواسطة الطائرة المسيرة.
واستخدم الجنود الروس طائرة دون طيار لتنفيذ الاستهداف وتحقيق إصابات دقيقة.
في وقت سابق، تم نشر لقطات لضربة مدفعية على مجموعات هجومية من المسلحين الأوكرانيين في اتجاه سيفرسكي.
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