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https://sputnikarabic.ae/20230916/-أول-50-موظفا-من-وزارة-الطوارئ-الروسية-يصلون-إلى-ليبيا-1081088885.html
أول 50 موظفا من وزارة الطوارئ الروسية يصلون إلى ليبيا
أول 50 موظفا من وزارة الطوارئ الروسية يصلون إلى ليبيا
قال المكتب الصحفي في وزارة الطوارئ الروسية لوكالة "سبوتنيك"، إن أول 50 متخصصا من الوزارة وصلوا إلى ليبيا لإجراء عمليات البحث والإنقاذ. 16.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-16T10:08+0000
2023-09-16T10:08+0000
العالم
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وذكرت الوزارة، في وقت سابق، أن الفريق الثالث من وزارة الطوارئ الروسية قد طار مع مستشفى ميداني إلى ليبيا لمساعدة ضحايا الفيضان المدمر.وأضافت الوزارة: "وصل أول 50 متخصصا من وزارة حالات الطوارئ في روسيا إلى ليبيا، وسيذهب المتخصصون الروس من مركز "ليدر" إلى مدينة درنة لإجراء عمليات البحث والإنقاذ".وأشار إلى أن المتخصصين مجهزون بجميع الأدوات اللازمة لعمليات البحث والإنقاذ والمراكب المائية ومعدات الغوص، وتضمنت المجموعة أيضا فرق الكلاب البوليسية.وذكرت وسائل الإعلام الليبية سابقا، في 10 سبتمبر/ أيلول، أنه بسبب الأمطار الغزيرة الناجمة عن إعصار "دانيال"، تم تسجيل فيضانات وانجرافات في عدد من المدن والبلدات شرقي ليبيا، بما في ذلك البيضاء ودرنة، وبحسب الفرع المحلي للهلال الأحمر، فإن عدد الوفيات نتيجة الفيضانات في شرق ليبيا تجاوز 11 ألفا، ونحو 20 ألف مفقود.
https://sputnikarabic.ae/20230916/وزارة-الدفاع-الروسية-تعرض-مشاهد-لتدمير-دبابة-أوكرانية-بطائرة-دون-طيار-فيديو-1081086592.html
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العالم
العالم

أول 50 موظفا من وزارة الطوارئ الروسية يصلون إلى ليبيا

10:08 GMT 16.09.2023
© Sputnik . EMERCOM of Russia / الانتقال إلى بنك الصورموظفو وزارة الطوارئ الروسية يطفئون حرائق الغابات في ياقوتيا، حرائق غابات
موظفو وزارة الطوارئ الروسية يطفئون حرائق الغابات في ياقوتيا، حرائق غابات - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2023
© Sputnik . EMERCOM of Russia
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قال المكتب الصحفي في وزارة الطوارئ الروسية لوكالة "سبوتنيك"، إن أول 50 متخصصا من الوزارة وصلوا إلى ليبيا لإجراء عمليات البحث والإنقاذ.
وذكرت الوزارة، في وقت سابق، أن الفريق الثالث من وزارة الطوارئ الروسية قد طار مع مستشفى ميداني إلى ليبيا لمساعدة ضحايا الفيضان المدمر.
وأضافت الوزارة: "وصل أول 50 متخصصا من وزارة حالات الطوارئ في روسيا إلى ليبيا، وسيذهب المتخصصون الروس من مركز "ليدر" إلى مدينة درنة لإجراء عمليات البحث والإنقاذ".
وأشار إلى أن المتخصصين مجهزون بجميع الأدوات اللازمة لعمليات البحث والإنقاذ والمراكب المائية ومعدات الغوص، وتضمنت المجموعة أيضا فرق الكلاب البوليسية.
لحظة تدمير دبابة أوكرانية بصاروخ روسي موجه - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2023
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08:37 GMT
وذكرت وسائل الإعلام الليبية سابقا، في 10 سبتمبر/ أيلول، أنه بسبب الأمطار الغزيرة الناجمة عن إعصار "دانيال"، تم تسجيل فيضانات وانجرافات في عدد من المدن والبلدات شرقي ليبيا، بما في ذلك البيضاء ودرنة، وبحسب الفرع المحلي للهلال الأحمر، فإن عدد الوفيات نتيجة الفيضانات في شرق ليبيا تجاوز 11 ألفا، ونحو 20 ألف مفقود.
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