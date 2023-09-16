https://sputnikarabic.ae/20230916/-تحرير-نوفوروسيسك-من-الغزاة-الفاشيين-عام-1943-1081084748.html
تحرير نوفوروسيسك من الغزاة الفاشيين عام 1943
تحرير نوفوروسيسك من الغزاة الفاشيين عام 1943
أصبحت نوفوروسيسك نقطة دعم قوية لسيفاستوبول وأوديسا المحاصرتين، خلال الحرب الوطنية العظمى، وفي 6 سبتمبر عام 1942، استولى الألمان جزئيا على المدينة بعد قصف... 16.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-16T07:37+0000
2023-09-16T07:37+0000
2023-09-16T07:50+0000
العالم
روسيا
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تقع نوفوروسيسك في الجزء الغربي من إقليم كراسنودار المطل على البحر الأسود وتحدها جبال القوقاز الكبرى، ومنذ عام 1940 إلى عام1947، كانت نوفوروسيسك واحدة من القواعد البحرية لأسطول البحر الأسود التابع للاتحاد السوفيتي.كان الألمان يخططون لاقتحام القوقاز والوصول إلى حقولها النفطية، لذا أرادوا الاستيلاء على نوفوروسيسك، وبسبب المقاومة الشعبية الباسلة، في سبتمبر 1942، تمكنت القوات السوفيتية من إحباط خطة الألمان.وبدأت العملية الهجومية للقوات السوفيتية، في فبراير/ شباط 1943، للقضاء على الجيش الألماني في شبه جزيرة تامان، حيث هبطت قوة إنزال بحرية جنوب نوفوروسيسك، في أوائل مايو/ أيار، وواجهوا مقاومة من العدو على خط دفاع "غوتينكوبف"، وفي خريف عام 1943، تمكنت قوات جبهة شمال القوقاز من تنفيذ عملية "نوفوروسيسك - تامان". تم تشكيل مجموعات مدفعية وصاروخية لدعم الإنزال ومهاجمة ميناء نوفوروسيسك القوي التحصين، وتم تغطية القوات السوفيتية من قبل نحو300 طائرة سوفيتية، وفي ليلة 10 سبتمبر، بدأ الإنزال بعد التمهيد الجوي والمدفعي.أصبح "إنزال البرق" في ميناء نوفوروسيسك، أحد أنجح العمليات البرمائية العسكرية، حيث تم اختراق خط "غوتنكوبف" المنيع في المكان الأكثر تحصينا وحماية، وخلال معارك المدينة دمرت القوات السوفيتية، أربع فرق ألمانية.في مساء يوم 16 سبتمبر 1943، تم تقديم تحية احتفالية في موسكو، تكريما للجنود الذين حرروا نوفوروسيسك، إذ تم منح 19 تشكيلا الوسام الفخري لنوفوروسيسك، للصمود والشجاعة والبطولة التي أظهرها المدافعون عن المدينة، وفي 7 مايو 1966، حصلت نوفوروسيسك، على وسام الحرب الوطنية من الدرجة 1، وفي 14 سبتمبر 1973، حصلت على اللقب الفخري "مدينة البطل"، وحصلت على وسام لينين وميدالية النجمة الذهبية.
https://sputnikarabic.ae/20230916/الدفاع-مدفعية-القوات-الروسية-الجنوبية-دمرت-9-مركبات-قتالية-أوكرانية-في-دونيتسك-1081082470.html
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العالم, روسيا
تحرير نوفوروسيسك من الغزاة الفاشيين عام 1943
07:37 GMT 16.09.2023 (تم التحديث: 07:50 GMT 16.09.2023) تابعنا عبر
أصبحت نوفوروسيسك نقطة دعم قوية لسيفاستوبول وأوديسا المحاصرتين، خلال الحرب الوطنية العظمى، وفي 6 سبتمبر عام 1942، استولى الألمان جزئيا على المدينة بعد قصف الطائرات الألمانية لها مرارا وتدميرها بوحشية، تم تحرير نوفوروسيسك، في 16 سبتمبر 1943، في "معركة القوقاز" التي قادها أسطول البحر الأسود وأسطول آزوف التابعين للقوات السوفيتية.
تقع نوفوروسيسك في الجزء الغربي من إقليم كراسنودار المطل على البحر الأسود وتحدها جبال القوقاز الكبرى، ومنذ عام 1940 إلى عام1947، كانت نوفوروسيسك واحدة من القواعد البحرية لأسطول البحر الأسود التابع للاتحاد السوفيتي.
كان الألمان يخططون لاقتحام القوقاز والوصول إلى حقولها النفطية، لذا أرادوا الاستيلاء على نوفوروسيسك، وبسبب المقاومة الشعبية الباسلة، في سبتمبر 1942، تمكنت القوات السوفيتية من إحباط خطة الألمان.
هددت الكارثة في ستالينجراد (فولغوغراد الآن) الجيش الألماني بقطع إمداد مجموعاته في القوقاز، فبدأ بالانسحاب إلى الغرب عبر شبه جزيرة تامان، حيث بنى خطوط "غوتينكوبف" الدفاعية، والمعروفة أيضا باسم"الخط الأزرق".
وبدأت العملية الهجومية للقوات السوفيتية، في فبراير/ شباط 1943، للقضاء على الجيش الألماني في شبه جزيرة تامان، حيث هبطت قوة إنزال بحرية جنوب نوفوروسيسك، في أوائل مايو/ أيار، وواجهوا مقاومة من العدو على خط دفاع "غوتينكوبف"، وفي خريف عام 1943، تمكنت قوات جبهة شمال القوقاز من تنفيذ عملية "نوفوروسيسك - تامان".
أصبحت عملية "نوفوروسيسك" أهم عنصر في الهجوم على القوات النازية، حيث شاركت فيها أفضل قوات المدفعية والبحرية وقوات الحرس وقوات المشاة والوحدات البرمائية من أسطول البحر الأسود التابع للقوات السوفيتية.
تم تشكيل مجموعات مدفعية وصاروخية لدعم الإنزال
ومهاجمة ميناء نوفوروسيسك القوي التحصين، وتم تغطية القوات السوفيتية من قبل نحو300 طائرة سوفيتية، وفي ليلة 10 سبتمبر، بدأ الإنزال بعد التمهيد الجوي والمدفعي.
اقتحمت قوارب أسطول البحر الأسود السوفيتي ميناء نوفوروسيسك، وبعد معركة شرسة تم تدمير التحصينات الساحلية للعدو، وفي 15 سبتمبر، تمكنت القوات السوفيتية من اختراق الدفاعات الألمانية، وبحلول صباح يوم 16 سبتمبر، تم تحرير المدينة.
سمح تحرير نوفوروسيسك للجيش الأحمر بالمزيد من التطوير للهجوم على الغرب.
أصبح "إنزال البرق" في ميناء نوفوروسيسك، أحد أنجح العمليات البرمائية العسكرية، حيث تم اختراق خط "غوتنكوبف" المنيع في المكان الأكثر تحصينا وحماية، وخلال معارك المدينة دمرت القوات السوفيتية، أربع فرق ألمانية.
في مساء يوم 16 سبتمبر 1943، تم تقديم تحية احتفالية في موسكو، تكريما للجنود الذين حرروا نوفوروسيسك، إذ تم منح 19 تشكيلا الوسام الفخري لنوفوروسيسك، للصمود والشجاعة والبطولة التي أظهرها المدافعون عن المدينة
، وفي 7 مايو 1966، حصلت نوفوروسيسك، على وسام الحرب الوطنية من الدرجة 1، وفي 14 سبتمبر 1973، حصلت على اللقب الفخري "مدينة البطل"، وحصلت على وسام لينين وميدالية النجمة الذهبية.