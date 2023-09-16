https://sputnikarabic.ae/20230916/-تحرير-نوفوروسيسك-من-الغزاة-الفاشيين-عام-1943-1081084748.html

تحرير نوفوروسيسك من الغزاة الفاشيين عام 1943

تحرير نوفوروسيسك من الغزاة الفاشيين عام 1943

أصبحت نوفوروسيسك نقطة دعم قوية لسيفاستوبول وأوديسا المحاصرتين، خلال الحرب الوطنية العظمى، وفي 6 سبتمبر عام 1942، استولى الألمان جزئيا على المدينة بعد قصف... 16.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-16T07:37+0000

2023-09-16T07:37+0000

2023-09-16T07:50+0000

العالم

روسيا

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تقع نوفوروسيسك في الجزء الغربي من إقليم كراسنودار المطل على البحر الأسود وتحدها جبال القوقاز الكبرى، ومنذ عام 1940 إلى عام1947، كانت نوفوروسيسك واحدة من القواعد البحرية لأسطول البحر الأسود التابع للاتحاد السوفيتي.كان الألمان يخططون لاقتحام القوقاز والوصول إلى حقولها النفطية، لذا أرادوا الاستيلاء على نوفوروسيسك، وبسبب المقاومة الشعبية الباسلة، في سبتمبر 1942، تمكنت القوات السوفيتية من إحباط خطة الألمان.وبدأت العملية الهجومية للقوات السوفيتية، في فبراير/ شباط 1943، للقضاء على الجيش الألماني في شبه جزيرة تامان، حيث هبطت قوة إنزال بحرية جنوب نوفوروسيسك، في أوائل مايو/ أيار، وواجهوا مقاومة من العدو على خط دفاع "غوتينكوبف"، وفي خريف عام 1943، تمكنت قوات جبهة شمال القوقاز من تنفيذ عملية "نوفوروسيسك - تامان". تم تشكيل مجموعات مدفعية وصاروخية لدعم الإنزال ومهاجمة ميناء نوفوروسيسك القوي التحصين، وتم تغطية القوات السوفيتية من قبل نحو300 طائرة سوفيتية، وفي ليلة 10 سبتمبر، بدأ الإنزال بعد التمهيد الجوي والمدفعي.أصبح "إنزال البرق" في ميناء نوفوروسيسك، أحد أنجح العمليات البرمائية العسكرية، حيث تم اختراق خط "غوتنكوبف" المنيع في المكان الأكثر تحصينا وحماية، وخلال معارك المدينة دمرت القوات السوفيتية، أربع فرق ألمانية.في مساء يوم 16 سبتمبر 1943، تم تقديم تحية احتفالية في موسكو، تكريما للجنود الذين حرروا نوفوروسيسك، إذ تم منح 19 تشكيلا الوسام الفخري لنوفوروسيسك، للصمود والشجاعة والبطولة التي أظهرها المدافعون عن المدينة، وفي 7 مايو 1966، حصلت نوفوروسيسك، على وسام الحرب الوطنية من الدرجة 1، وفي 14 سبتمبر 1973، حصلت على اللقب الفخري "مدينة البطل"، وحصلت على وسام لينين وميدالية النجمة الذهبية.

https://sputnikarabic.ae/20230916/الدفاع-مدفعية-القوات-الروسية-الجنوبية-دمرت-9-مركبات-قتالية-أوكرانية-في-دونيتسك-1081082470.html

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