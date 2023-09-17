عربي
https://sputnikarabic.ae/20230917/أردوغان-تركيا-يمكن-أن-تنفصل-عن-الاتحاد-الأوروبي-إذا-لزم-الأمر-1081111275.html
أردوغان: تركيا يمكن أن "تنفصل" عن الاتحاد الأوروبي إذا لزم الأمر
أردوغان: تركيا يمكن أن "تنفصل" عن الاتحاد الأوروبي إذا لزم الأمر
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن أنقرة قد "تنفصل" عن الاتحاد الأوروبي إذا لزم الأمر، ‏عندما سئل عن محتويات تقرير البرلمان الأوروبي بشأن تركيا.‏ 17.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-17T06:55+0000
2023-09-17T06:55+0000
رجب طيب أردوغان
أخبار تركيا اليوم
أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/11/1081110897_0:0:1893:1066_1920x0_80_0_0_3eb5756dbd1cc75a5409b37dbc0b32c0.jpg
وذكر التقرير، الذي تم تبنيه في وقت سابق من الأسبوع الحالي، في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي، أن عملية انضمام تركيا إلى الكتلة لا يمكن استئنافها في ظل الظروف الحالية، ودعا الاتحاد الأوروبي إلى استكشاف "إطار مواز وواقعي" لعلاقاته مع أنقرة.وقال المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع، أوليفر فارهيلي، في تصريحاته حول التقرير، إنه "تماشيا مع قرار المجلس الأوروبي، تظل مفاوضات الانضمام مع تركيا في طريق مسدود، وأن رفض تركيا تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أمر مثير للقلق بشكل خاص".وردا على ما ورد في التقرير، صرح أردوغان للصحفيين، قبل رحلته إلى الولايات المتحدة، لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ78، بأن "الاتحاد الأوروبي يحاول الانفصال عن تركيا، وسنجري تقييماتنا في ضوء هذه التطورات، وإذا لزم الأمر يمكننا أن نفترق عن الاتحاد الأوروبي"، وفقا لموقع الرئاسة التركية.وانتقدت وزارة الخارجية التركية تقرير الاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء الماضي، ووصفته في بيان لها بأنه "مجموعة من الادعاءات والأحكام المسبقة التي لا أساس لها من الصحة، والمبنية على معلومات مضللة من قبل الدوائر المناهضة لتركيا".واتهم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، بروكسل بوضع عوائق سياسية في مفاوضات الانضمام، وأعرب عن توقعه من الاتحاد الأوروبي أن يظهر الإرادة اللازمة لتحسين العلاقات ويتصرف بشجاعة أكثر.وقبل قمة حلف شمال الأطلسي في يوليو/ تموز الماضي، وضع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شرطًا للموافقة على انضمام السويد إلى الحلف، وهو استئناف مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي الذي يضم معظم دول الحلف العسكري.يشار إلى أن تركيا تقدمت بطلب رسمي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في عام 1987، وبدأت مفاوضات العضوية رسميا في عام 2005، إلا أنها توقفت منذ سنوات، وتزامن ذلك مع توتر العلاقات بين بروكسل وأنقرة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016 والحملة التي تلتها ضد المعارضين والصحفيين.
https://sputnikarabic.ae/20230914/خبراء-أتراك-عن-تقرير-البرلمان-الأوروبي-المنتقد-بلادهم-بسبب-عدم-معاداتها-لروسيا-لا-يؤخذ-بمحمل-الجد-1081044379.html
https://sputnikarabic.ae/20230907/الاتحاد-الأوروبي-يشترط-معايير-واضحة-للغاية-لاستئناف-مفاوضات-انضمام-تركيا-1080779191.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/11/1081110897_108:0:1799:1268_1920x0_80_0_0_3f04f51abad35526eea8d03fe9e6fcc9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, أخبار العالم الآن
رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, أخبار العالم الآن

أردوغان: تركيا يمكن أن "تنفصل" عن الاتحاد الأوروبي إذا لزم الأمر

06:55 GMT 17.09.2023
© AFP 2023 / MIKHAIL KLIMENTYEVالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2023
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
© AFP 2023 / MIKHAIL KLIMENTYEV
تابعنا عبرTelegramNabd
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن أنقرة قد "تنفصل" عن الاتحاد الأوروبي إذا لزم الأمر، ‏عندما سئل عن محتويات تقرير البرلمان الأوروبي بشأن تركيا.‏
وذكر التقرير، الذي تم تبنيه في وقت سابق من الأسبوع الحالي، في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي، أن عملية انضمام تركيا إلى الكتلة لا يمكن استئنافها في ظل الظروف الحالية، ودعا الاتحاد الأوروبي إلى استكشاف "إطار مواز وواقعي" لعلاقاته مع أنقرة.
وقال المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع، أوليفر فارهيلي، في تصريحاته حول التقرير، إنه "تماشيا مع قرار المجلس الأوروبي، تظل مفاوضات الانضمام مع تركيا في طريق مسدود، وأن رفض تركيا تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أمر مثير للقلق بشكل خاص".
امرأة تمشي بالقرب من مدخل البرلمان الأوروبي في بروكسل في 9 ديسمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2023
خبراء أتراك يعلقون على تقرير البرلمان الأوروبي المنتقد بلادهم بسبب عدم معاداتها لروسيا
14 سبتمبر, 17:18 GMT
وردا على ما ورد في التقرير، صرح أردوغان للصحفيين، قبل رحلته إلى الولايات المتحدة، لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ78، بأن "الاتحاد الأوروبي يحاول الانفصال عن تركيا، وسنجري تقييماتنا في ضوء هذه التطورات، وإذا لزم الأمر يمكننا أن نفترق عن الاتحاد الأوروبي"، وفقا لموقع الرئاسة التركية.
وانتقدت وزارة الخارجية التركية تقرير الاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء الماضي، ووصفته في بيان لها بأنه "مجموعة من الادعاءات والأحكام المسبقة التي لا أساس لها من الصحة، والمبنية على معلومات مضللة من قبل الدوائر المناهضة لتركيا".
واتهم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، بروكسل بوضع عوائق سياسية في مفاوضات الانضمام، وأعرب عن توقعه من الاتحاد الأوروبي أن يظهر الإرادة اللازمة لتحسين العلاقات ويتصرف بشجاعة أكثر.
أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2023
الاتحاد الأوروبي يشترط "معايير واضحة للغاية" لاستئناف مفاوضات انضمام تركيا
7 سبتمبر, 08:52 GMT
وقبل قمة حلف شمال الأطلسي في يوليو/ تموز الماضي، وضع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شرطًا للموافقة على انضمام السويد إلى الحلف، وهو استئناف مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي الذي يضم معظم دول الحلف العسكري.
يشار إلى أن تركيا تقدمت بطلب رسمي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في عام 1987، وبدأت مفاوضات العضوية رسميا في عام 2005، إلا أنها توقفت منذ سنوات، وتزامن ذلك مع توتر العلاقات بين بروكسل وأنقرة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016 والحملة التي تلتها ضد المعارضين والصحفيين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Семьи сидят возле своих разрушенных домов после землетрясения, Марокко - سبوتنيك عربيبث مباشر لتطورات زلزال المغرب المدمر واستمرار عمليات البحث والإنقاذ06:42 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:50 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала