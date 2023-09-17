https://sputnikarabic.ae/20230917/إعصار-لي-يضرب-كندا-فيديو-1081123018.html
إعصار "لي" يضرب كندا... فيديو
إعصار "لي" يضرب كندا... فيديو
قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير (NHC) إن الإعصار "لي" ضرب نوفا سكوتيا في كندا يوم أمس السبت. 17.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-17T13:50+0000
2023-09-17T13:50+0000
2023-09-17T13:50+0000
العالم
أخبار كندا
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وقبل ذلك بيوم، أفاد خبراء أرصاد أمريكيون أن الإعصار يتحرك فوق المحيط الأطلسي وسيصل إلى اليابسة يوم السبت، مهددا شمال شرق الولايات المتحدة والساحل الشرقي لكندا. وفي ولايات نيو إنغلاند، وفقًا لتوقعاتهم، سوف يضعف "لي" ليتحول إلى إعصار ما بعد استوائي، ولكن في المقاطعات الكندية الساحلية قد يقوى مرة أخرى ليتحول إلى إعصار.وقال المركز في بيان عبر صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقًا): "ضرب إعصار ما بعد المداري "لي" نوفا سكوتيا حوالي الساعة 16:00 (23:00 بتوقيت موسكو)".وبحسب خبراء الأرصاد الجوية، فإن الإعصار يتحرك الآن بسرعة 35 كيلومترا في الساعة، مع هبوب رياح تصل سرعتها إلى 110 كيلومترات في الساعة.وحذر خبراء الأرصاد الجوية من هبوب رياح قوية وأمطار وفيضانات ساحلية.
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار كندا
إعصار "لي" يضرب كندا... فيديو
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قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير (NHC) إن الإعصار "لي" ضرب نوفا سكوتيا في كندا يوم أمس السبت.
وقبل ذلك بيوم، أفاد خبراء أرصاد أمريكيون أن الإعصار يتحرك فوق المحيط الأطلسي وسيصل إلى اليابسة يوم السبت، مهددا شمال شرق الولايات المتحدة والساحل الشرقي لكندا. وفي ولايات نيو إنغلاند، وفقًا لتوقعاتهم، سوف يضعف "لي" ليتحول إلى إعصار ما بعد استوائي، ولكن في المقاطعات الكندية الساحلية قد يقوى مرة أخرى ليتحول إلى إعصار.
وقال المركز في بيان عبر صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقًا): "ضرب إعصار ما بعد المداري "لي" نوفا سكوتيا حوالي الساعة 16:00 (23:00 بتوقيت موسكو)".
وبحسب خبراء الأرصاد الجوية، فإن الإعصار يتحرك الآن بسرعة 35 كيلومترا في الساعة، مع هبوب رياح تصل سرعتها إلى 110 كيلومترات في الساعة.
وحذر خبراء الأرصاد الجوية
من هبوب رياح قوية وأمطار وفيضانات ساحلية.