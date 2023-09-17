https://sputnikarabic.ae/20230917/إقليم-كردستان-يعلن-التوصل-لاتفاق-جديد-مع-الحكومة-العراقية-1081122341.html

إقليم كردستان يعلن التوصل لاتفاق جديد مع الحكومة العراقية

إقليم كردستان يعلن التوصل لاتفاق جديد مع الحكومة العراقية

قال رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، اليوم الأحد، إنه تم التوصل إلى اتفاق جديد مع رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بشأن تأمين رواتب المواطنين. 17.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-17T13:37+0000

2023-09-17T13:37+0000

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ونقلت قناة "السومرية نيوز"، مساء اليوم الأحد، عن مسرور بارزاني، في بيان له، أنه تم التوصل إلى اتفاق جيد مع شياع السوداني لتأمين رواتب المواطنين في إقليم كردستان.وأعرب بارزاني عن شكره لمواطنيه على صبرهم الطويل وصمودهم وثقتهم الراسخة في حكومة إقليم كردستان، والرئيس نيجيرفان بارزاني، لدوره في دعم وإنجاح عملية التفاوض المثمرة مع الحكومة الاتحادية.ولم يكتفِ مسرور بارزاني بذلك، بل قدم شكره للقوى السياسية الكردستانية، والكتل الكردستانية في مجلس النواب العراقي على دعمهما لضمان حقوق متقاضي الرواتب في الإقليم.ويوم الخميس الماضي، التقى الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، والوفد المرافق له، في قصر بغداد لمناقشة ملف العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.وأعرب جمال رشيد عن ثقته في حرص الجانبين على حل جميع القضايا العالقة بحسب الدستور والقانون، وبما يرسخ الأمن والاستقرار في الأراضي العراقية، مجددا دعمه حكومة الإقليم كفريق مشترك وموحد، مع الإسراع بصرف رواتب موظفي إقليم كردستان، مشددا على ضرورة تجاوز المشكلات والأزمات الجارية في محافظة كركوك، مع وجوب التمسك بتنفيذ القرارات المتعلقة بالتغييرات الإدارية في المحافظة.بالتوازي مع ذلك، أكد رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، أهمية الدور الدستوري للرئاسة العراقية والجهود التي يبذلها عبد اللطيف جمال رشيد، في تقريب وجهات النظر بين رؤساء الكتل السياسية بهدف الإسراع في صرف رواتب موظفي الإقليم كما يجري مع موظفي الحكومة الاتحادية.وطالب بارزاني بحل مشكلة الاستحقاقات المالية لإقليم كردستان، ودفع رواتب الموظفين عبر تعديل قانون الموازنة، وإيجاد حلول عاجلة لصرف رواتب موظفي إقليم كردستان من قبل مجلس الوزراء، معربا عن شكره وتقديره للرئيس العراقي على حرصه واهتمامه بهذا الشأن.ويشار إلى أن ملف مرتبات موظفي إقليم كردستان، والتنسيق الأمني في المناطق المتنازع عليها، والاتفاق على آلية تصدير النفط من حقول الإقليم، من بين الملفات العالقة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وإقليم كردستان.

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