https://sputnikarabic.ae/20230917/إيران-مجهولون-يطلقون-النار-بشكل-عشوائي-على-ضباط-الحرس-الثوري-الإيراني-1081123599.html
إيران... مجهولون يطلقون النار بشكل عشوائي على ضباط الحرس الثوري الإيراني
إيران... مجهولون يطلقون النار بشكل عشوائي على ضباط الحرس الثوري الإيراني
قال نائب حاكم محافظة فارس للشؤون السياسية، إسماعيل كزال صوفلي، إن ضابطا في قوة الباسيج الإيرانية (جزء من الحرس الثوري الإيراني) قُتل وأصيب ثلاثة ضباط آخرين، في... 17.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-17T14:12+0000
2023-09-17T14:12+0000
2023-09-17T14:12+0000
العالم
أخبار إيران
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ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية، عن كازال سوفلي، قوله: "فتح شخصان مجهولان النار بشكل عشوائي على أفراد من قوات الباسيج التي تدافع عن الأمن في مدينة نور آباد ماماساني. ونتيجة لذلك، قُتل ضابط وأصيب ثلاثة آخرون".وأشار إلى أن مجهولين أطلقوا النار على عناصر الشرطة أثناء مرورهم على دراجة نارية ولاذوا بالفرار على الفور. وبحسب قوله، فإن أجهزة الاستخبارات والأمن وإنفاذ القانون في المحافظة تقوم بالبحث عن المهاجمين.
https://sputnikarabic.ae/20230914/الحرس-الثوري-الإيراني-أحبطنا-استراتيجيات-وسياسات-العدو-المدمرة-خلال-الـ-45-عاما-الماضية-1081021205.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار إيران
إيران... مجهولون يطلقون النار بشكل عشوائي على ضباط الحرس الثوري الإيراني
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قال نائب حاكم محافظة فارس للشؤون السياسية، إسماعيل كزال صوفلي، إن ضابطا في قوة الباسيج الإيرانية (جزء من الحرس الثوري الإيراني) قُتل وأصيب ثلاثة ضباط آخرين، في هجوم شنه مهاجمون مجهولون جنوبي الجمهورية.
ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية، عن كازال سوفلي، قوله: "فتح شخصان مجهولان النار بشكل عشوائي على أفراد من قوات الباسيج التي تدافع عن الأمن في مدينة نور آباد ماماساني. ونتيجة لذلك، قُتل ضابط وأصيب ثلاثة آخرون".
وأشار إلى أن مجهولين أطلقوا النار على عناصر الشرطة أثناء مرورهم على دراجة نارية ولاذوا بالفرار على الفور. وبحسب قوله، فإن أجهزة الاستخبارات والأمن وإنفاذ القانون في المحافظة تقوم بالبحث عن المهاجمين.