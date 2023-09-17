https://sputnikarabic.ae/20230917/اصطدام-طائرة-بسيارة-في-قاعدة-عسكرية-بالقرب-من-تورينو-الإيطالية-فيديو-1081112867.html
اصطدام طائرة بسيارة في قاعدة عسكرية بالقرب من تورينو الإيطالية... فيديو
اصطدام طائرة بسيارة في قاعدة عسكرية بالقرب من تورينو الإيطالية... فيديو
تحطمت طائرة أثناء عرض استعراضي، أمس السبت، في قاعدة عسكرية بالقرب من مدينة تورينو، في إيطاليا. 17.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-17T08:40+0000
2023-09-17T08:40+0000
2023-09-17T09:05+0000
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وأسفر الحادث عن مقتل فتاة تبلغ من العمر 5 سنوات، كانت توجد في سيارة صدمتها الطائرة عند ارتطامها بالأرض، وفقا لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية.وذكرت الصحيفة أن الطائرة التابعة لفريق "فريتشي تريكولوري" الوطني للاستعراضات الجوية، اصطدمت بسيارة كان بداخلها أسرة مكونة من 4 أفراد نتيجة هبوطها خارج المدرج، مضيفة أن الطفلة البالغة من العمر خمس سنوات توفيت متأثرة بحروق، بينما أصيب شقيقها البالغ من العمر 9 سنوات بجروح.وأظهر مقطع فيديو، نشرته وسائل إعلام إيطالية، لحظة إنقاذ الطيار على ارتفاع منخفض.وذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا" أن الصبي نُقل إلى المستشفى في حالة حرجة مع والديه، وتابعت أن الطيار نُقل إلى المستشفى أيضا.وقرر منظمو العرض الجوي المخصص للذكرى المئوية لفريق "فريتشي تريكولوري" المقرر عقده اليوم الأحد، إلغاء الحدث بعد حادث تحطم الطائرة.يشار إلى أن فريق "فريتشي تريكولوري" هو فريق العرض التوضيحي التابع للقوات الجوية الإيطالية، ويشبه فريق "الملائكة الزرقاء" التابع للبحرية الأمريكية، أو "السهام الحمراء" الخاص بالقوات الجوية الملكية البريطانية.
https://sputnikarabic.ae/20230917/مقتل-14-شخصا-إثر-تحطم-طائرة-في-البرازيل-فيديو-1081110548.html
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إيطاليا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيطاليا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
اصطدام طائرة بسيارة في قاعدة عسكرية بالقرب من تورينو الإيطالية... فيديو
08:40 GMT 17.09.2023 (تم التحديث: 09:05 GMT 17.09.2023) تابعنا عبر
تحطمت طائرة أثناء عرض استعراضي، أمس السبت، في قاعدة عسكرية بالقرب من مدينة تورينو، في إيطاليا.
وأسفر الحادث عن مقتل فتاة تبلغ من العمر 5 سنوات، كانت توجد في سيارة صدمتها الطائرة عند ارتطامها بالأرض، وفقا لصحيفة
"لا ريبوبليكا" الإيطالية.
وذكرت الصحيفة أن الطائرة التابعة لفريق "فريتشي تريكولوري" الوطني للاستعراضات الجوية، اصطدمت بسيارة كان بداخلها أسرة مكونة من 4 أفراد نتيجة هبوطها خارج المدرج، مضيفة أن الطفلة البالغة من العمر خمس سنوات توفيت متأثرة بحروق، بينما أصيب شقيقها البالغ من العمر 9 سنوات بجروح.
وأظهر مقطع فيديو، نشرته وسائل إعلام إيطالية، لحظة إنقاذ الطيار على ارتفاع منخفض.
وذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا" أن الصبي نُقل إلى المستشفى في حالة حرجة مع والديه، وتابعت أن الطيار نُقل إلى المستشفى أيضا.
وقرر منظمو العرض الجوي المخصص للذكرى المئوية لفريق "فريتشي تريكولوري" المقرر عقده اليوم الأحد، إلغاء الحدث بعد حادث تحطم الطائرة.
يشار إلى أن فريق "فريتشي تريكولوري" هو فريق العرض التوضيحي التابع للقوات الجوية الإيطالية، ويشبه فريق "الملائكة الزرقاء" التابع للبحرية الأمريكية، أو "السهام الحمراء" الخاص بالقوات الجوية الملكية البريطانية.