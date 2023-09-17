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Вертолеты Ка-52 и Ми-28 во время боевого вылета в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230917/الدفاعات-الجوية-الروسية-تتصدى-لهجوم-صاروخي-في-مقاطعة-زابوروجيه-1081136802.html
الدفاعات الجوية الروسية تتصدى لهجوم صاروخي في مقاطعة زابوروجيه
الدفاعات الجوية الروسية تتصدى لهجوم صاروخي في مقاطعة زابوروجيه
أعلنت إدارة مقاطعة زابورجيه، مساء الأحد، أن قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي صدت هجوما صاروخيه شنته القوات الأوكرانية على مدينة توكماك في المقاطعة. 17.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-17T21:10+0000
2023-09-17T21:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
القوات الأوكرانية
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موسكو - سبوتنيك. وذكرت الإدارة للصحفيين، أأنه "عند الساعة 21.15 بتوقيت موسكو، حاولت القوات الأوكرانية شن هجوم صاروخي على مدينة توكماك. وقد صدت قوات الدفاع الجوي التابعة للقوات المسلحة الروسية الهجوم".وبحسب البيانات الأولية، لا يوجد ضحايا أو إصابات، ويجري توضيح المعلومات حول الدمار.
https://sputnikarabic.ae/20230917/الدفاع-الروسية-الدفاعات-الجوية-تسقط-طائرة-مسيرة-أوكرانية-أخرى-فوق-القرم-1081135727.html
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روسيا, القوات الأوكرانية
روسيا, القوات الأوكرانية

الدفاعات الجوية الروسية تتصدى لهجوم صاروخي في مقاطعة زابوروجيه

21:10 GMT 17.09.2023
© Photo / Russian Defense Ministryوسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2023
© Photo / Russian Defense Ministry
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أعلنت إدارة مقاطعة زابورجيه، مساء الأحد، أن قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي صدت هجوما صاروخيه شنته القوات الأوكرانية على مدينة توكماك في المقاطعة.
موسكو - سبوتنيك. وذكرت الإدارة للصحفيين، أأنه "عند الساعة 21.15 بتوقيت موسكو، حاولت القوات الأوكرانية شن هجوم صاروخي على مدينة توكماك. وقد صدت قوات الدفاع الجوي التابعة للقوات المسلحة الروسية الهجوم".
جسر القرم بعد تعرضه للهجوم الإرهابي بواسطة مركبتين مسيرتين أوكرانيتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: الدفاعات الجوية تسقط طائرة مسيرة أوكرانية أخرى فوق القرم
20:10 GMT
وبحسب البيانات الأولية، لا يوجد ضحايا أو إصابات، ويجري توضيح المعلومات حول الدمار.
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