https://sputnikarabic.ae/20230917/الدفاعات-الجوية-الروسية-تتصدى-لهجوم-صاروخي-في-مقاطعة-زابوروجيه-1081136802.html
الدفاعات الجوية الروسية تتصدى لهجوم صاروخي في مقاطعة زابوروجيه
الدفاعات الجوية الروسية تتصدى لهجوم صاروخي في مقاطعة زابوروجيه
أعلنت إدارة مقاطعة زابورجيه، مساء الأحد، أن قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي صدت هجوما صاروخيه شنته القوات الأوكرانية على مدينة توكماك في المقاطعة. 17.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-17T21:10+0000
2023-09-17T21:10+0000
2023-09-17T21:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
القوات الأوكرانية
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موسكو - سبوتنيك. وذكرت الإدارة للصحفيين، أأنه "عند الساعة 21.15 بتوقيت موسكو، حاولت القوات الأوكرانية شن هجوم صاروخي على مدينة توكماك. وقد صدت قوات الدفاع الجوي التابعة للقوات المسلحة الروسية الهجوم".وبحسب البيانات الأولية، لا يوجد ضحايا أو إصابات، ويجري توضيح المعلومات حول الدمار.
https://sputnikarabic.ae/20230917/الدفاع-الروسية-الدفاعات-الجوية-تسقط-طائرة-مسيرة-أوكرانية-أخرى-فوق-القرم-1081135727.html
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روسيا, القوات الأوكرانية
الدفاعات الجوية الروسية تتصدى لهجوم صاروخي في مقاطعة زابوروجيه
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أعلنت إدارة مقاطعة زابورجيه، مساء الأحد، أن قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي صدت هجوما صاروخيه شنته القوات الأوكرانية على مدينة توكماك في المقاطعة.
موسكو - سبوتنيك. وذكرت الإدارة للصحفيين، أأنه "عند الساعة 21.15 بتوقيت موسكو، حاولت القوات الأوكرانية
شن هجوم صاروخي على مدينة توكماك. وقد صدت قوات الدفاع الجوي التابعة للقوات المسلحة الروسية الهجوم".
وبحسب البيانات الأولية، لا يوجد ضحايا أو إصابات، ويجري توضيح المعلومات حول الدمار.