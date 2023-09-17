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الدفاع الروسية: مقتل نحو 625 عسكريا أوكرانيا وتدمير 28 طائرة مسيرة ومنشآت عسكرية
Вертолеты Ка-52 и Ми-28 во время боевого вылета в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230917/الدفاع-الروسية-القوات-الجوية-والمدفعية-تحبط-3-هجمات-أوكرانية-في-دونيتسك-1081115553.html
الدفاع الروسية: مقتل نحو 625 عسكريا أوكرانيا وتدمير 28 طائرة مسيرة ومنشآت عسكرية
الدفاع الروسية: مقتل نحو 625 عسكريا أوكرانيا وتدمير 28 طائرة مسيرة ومنشآت عسكرية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الأحد، أن قوات مجموعة "الجنوب" الروسية صدت بالتعاون مع الطيران والمدفعية ثلاث هجمات شنتها مجموعات تابعة للقوات... 17.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-17T10:53+0000
2023-09-17T11:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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وذكرت الدفاع في البيان أن خسائر العدو، على مدار اليوم، وصلت إلى 180 جنديا أوكرانيا، ومركبتين مدرعتين، وسيارتين، ومدفعية ذاتية الدفع "بانزيرهاوبيتزي 2000" ألمانية، مركبة من طراز "إم آر إس غراد" في منطقة دونيتسك.وأضافت الدفاع أنه تم القضاء على ما يصل إلى 140 عسكريا أوكرانيا، وتدمير مدرعة مشاة أمريكية من طراز "برادلي" تابعة للقوات الأوكرانية في اتجاه زابوروجيه.وتابعت الدفاع أنه تم صد هجومين للقوات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان، وتحييد على نحو 65 عسكريا أوكرانيا.وأكدت الدفاع أنه تم تدمير محطتي رادار أمريكيتي الصنع "تي بي كيو-50" في منطقتي ساندي وبيتروبافلوفسك في خاركوف.
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العالم, روسيا, رصد عسكري
العالم, روسيا, رصد عسكري

الدفاع الروسية: مقتل نحو 625 عسكريا أوكرانيا وتدمير 28 طائرة مسيرة ومنشآت عسكرية

10:53 GMT 17.09.2023 (تم التحديث: 11:14 GMT 17.09.2023)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمنصة مدفعية ذاتية الدفع "أكاتسيا" التابعة للقوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة.
منصة مدفعية ذاتية الدفع أكاتسيا التابعة للقوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2023
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يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الأحد، أن قوات مجموعة "الجنوب" الروسية صدت بالتعاون مع الطيران والمدفعية ثلاث هجمات شنتها مجموعات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وذكرت الدفاع في البيان أن خسائر العدو، على مدار اليوم، وصلت إلى 180 جنديا أوكرانيا، ومركبتين مدرعتين، وسيارتين، ومدفعية ذاتية الدفع "بانزيرهاوبيتزي 2000" ألمانية، مركبة من طراز "إم آر إس غراد" في منطقة دونيتسك.
وأضافت الدفاع أنه تم القضاء على ما يصل إلى 140 عسكريا أوكرانيا، وتدمير مدرعة مشاة أمريكية من طراز "برادلي" تابعة للقوات الأوكرانية في اتجاه زابوروجيه.
وتابعت الدفاع أنه تم صد هجومين للقوات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان، وتحييد على نحو 65 عسكريا أوكرانيا.
وأكدت الدفاع أنه تم تدمير محطتي رادار أمريكيتي الصنع "تي بي كيو-50" في منطقتي ساندي وبيتروبافلوفسك في خاركوف.
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